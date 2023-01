Lê Hoàng gây tranh cãi với phát ngôn về tiền lì xì

Lê Hoàng gây chú ý khi đăng tải bài viết dài, bày tỏ quan điểm của mình về phong tục lì xì. Sau khi đưa ra những phân tích, đạo diễn Gái nhảy cho rằng: “Tiền lì xì nghe có vẻ không to, nhưng thực tế đã gây ra nhiều tai nạn, không biết bao nhiêu giận hờn, bao nhiêu cãi vã, tức tối, bao nhiêu tự ái và quê kệch gây ra do tiền lì xì, không sao thống kê hết. Thiếu gì những trường hợp vợ đay nghiến chồng, con nhăn nhó cha do tiền lì xì đem lại”.

Lê Hoàng cho rằng nếu hỏi 10 người Việt Nam thì ít nhất 9 người cảm giác tiền lì xì là một cái nợ. Ông nêu quan điểm: “Đã thế lại đáng điên ruột ở chỗ nợ có vẻ không khi nào trả đủ. Nếu một cái tết không phải lì xì, nhiều công dân sẽ cảm thấy nhẹ trong người, lâng lâng như được sống trên mây”.

Theo Lê Hoàng, vì tiền lì xì mà trong ngày xuân, nhiều người không dám đi thăm bạn bè. Thậm chí, vì vấn đề này mà nhiều công nhân cũng “nặng trĩu tấm lòng khi bước lên xe tết về quê”. Từ những phân tích đó, đạo diễn Gái nhảy thẳng thắn: “Lì xì đúng là cái nợ. Phải làm sao để thoát ra? Câu hỏi này may ra Chí Phèo mới trả lời được”.

Chia sẻ của đạo diễn Lê Hoàng tạo nên làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người bất đồng quan điểm, cho rằng nam đạo diễn có cái nhìn phiến diện, phát ngôn để gây chú ý. Một tài khoản bình luận: “Bên cạnh cái lo có nhiều cái vui, khả năng đến đâu thì chơi đến đó, có gì phải bới móc phân tích". Còn tài khoản khác thì cho rằng Lê Hoàng hay làm cho mọi việc trở nên to tát, "chuyên phát biểu những câu dựa vào hoàn cảnh của chính mình".





Một cư dân mạng nêu quan điểm: “Gánh nặng với ai chứ không gánh nặng với gia đình tôi. Mình nghèo thì mình bảo là tôi nghèo lắm, tôi chỉ lì xì thế thôi. Và đến những nơi cần đến, chứ xã giao thì né đi để dành thời gian cho những người trân trọng mình”. “Tiền lì xì tùy tâm và hoàn cảnh của mỗi người, không ai bắt buộc nhưng cũng không thể thiếu. Quan trọng là các bậc phụ huynh phải giải thích cho con trẻ hiểu ý nghĩa của tiền lì xì và biết trân quý đồng tiền của người cho dù ít ỏi”, một cư dân mạng thẳng thắn.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến đồng tình với quan điểm của Lê Hoàng đưa ra. Họ cho rằng trong xã hội hiện nay, phong tục lì xì bị biến chất, đặt nặng vấn đề con số vô tình trở thành áp lực của nhiều người. Các tài khoản đồng tình nêu ý kiến: “Bác nói chuẩn quá. Thiết nghĩ đừng đặt nặng lì xì thì sẽ vui biết bao”, “Đúng rồi còn tranh cãi gì nữa. Lì xì là cái tâm nhưng phong bao ít tiền thì có người nói này nói kia. Hệ lụy xấu bắt đầu từ bao lì xì”, “Cả năm không gặp nhau, đến khi gặp lại phải lì xì, cái nợ đúng rồi", “Anh Hoàng nói đúng mà. Lì xì là hình thức để vui, lấy may mắn đầu năm thôi nhưng nhiều người lại chỉ quan tâm số tiền ở bên trong, thấy ít thì dè bỉu. Có khi còn mở bao lì xì ra kiểm tra trước mặt luôn, thời buổi gì lạ lùng”, “Bỏ được cái này là tốt. Đưa ít thì có vẻ không thích, nhiều thì ở đâu ra. Nhiều khi ba cái vụ lì xì mà dễ mất lòng, rồi từ từ cũng không đến nhà nhau nữa. Quý nhau chén trà nóng, miếng bánh là được rồi"...

Khi chúng tôi liên hệ, Lê Hoàng nói bài viết trên trang cá nhân là tất cả quan điểm của ông về vấn đề. "Tôi không chia sẻ thêm bất cứ điều gì", Lê Hoàng cho hay.