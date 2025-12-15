Lê Hoàng Phương khoe vai trần quyến rũ, diễn vedette cùng Thanh Hằng và Võ Hoàng Yến

Hoa hậu Lê Hoàng Phương diễn vedette tại sự kiện thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest XIII trong bộ sưu tập LUMIÈRE – A Symphony of Light. A Whisper of Grace của C'CHIC Ảnh: KIENG CAN TEAM

Mới đây, sự kiện thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest XIII với chủ đề Season of Joy chính thức diễn ra tại Quảng trường Tháp Tam Thắng, khu vực Bãi Sau (phường Vũng Tàu, TP.HCM). Lấy cảm hứng từ không khí lễ hội cuối năm, chương trình mang đến không gian trình diễn độc đáo khi sàn runway được đặt ngay bên bờ biển, tạo nên sự hòa quyện giữa thiên nhiên khoáng đạt và hình ảnh hiện đại của thành phố biển, mang đến trải nghiệm thị giác giàu cảm xúc. Đáng chú ý, Hoa hậu Lê Hoàng Phương đảm nhận vai trò vedette (kết màn) trong bộ sưu tập LUMIÈRE – A Symphony of Light. A Whisper of Grace của C'CHIC, trong khi ba người đẹp Thu Ngân, Thu Trà và Đinh Y Quyên xuất hiện ở vị trí mở màn.

Với vị trí kết show, chân dài 9X có cơ hội sánh bước cùng nhiều gương mặt nổi bật của làng mẫu như Thanh Hằng, Võ Hoàng Yến… góp phần tạo nên bức tranh trình diễn giàu sức hút. Theo chủ nhân của bộ sưu tập, việc lựa chọn Hoa hậu Lê Hoàng Phương cho vai trò vedette xuất phát từ sự tương thích về thần thái, phong độ trình diễn ổn định cùng hình ảnh người phụ nữ hiện đại, bản lĩnh mà bộ sưu tập hướng đến.

Ở vị trí kết màn, Lê Hoàng Phương xuất hiện trong thiết kế đầm quây, khoe trọn bờ vai quyến rũ. Phần thân váy được xử lý cầu kỳ với họa tiết hoa 3D đắp nổi dày đặc, tạo hiệu ứng thị giác bắt mắt và chuyển động mềm mại theo từng bước catwalk Ảnh: KIENG CAN TEAM

Tổng thể trang phục mang đến sự cân bằng giữa vẻ sang trọng, quyền lực và nét lãng mạn tinh tế. Với thần thái kiêu hãnh cùng khả năng làm chủ sân khấu, người đẹp đã mang đến khoảnh khắc kết màn thăng hoa, trở thành điểm nhấn nổi bật của bộ sưu tập Ảnh: KIENG CAN TEAM





Trong khi đó, ba nàng Á hậu mở màn (từ trái qua) Thu Trà, Đinh Y Quyên và Thu Ngân đại diện cho những sắc thái khác nhau của hình tượng "nữ thần ánh sáng", góp phần dẫn dắt cảm xúc người xem ngay từ những bước catwalk đầu tiên Ảnh: KIENG CAN TEAM

Bộ sưu tập sử dụng bảng màu chủ đạo trắng, đen và be, giúp tôn vinh cấu trúc trang phục, đồng thời giữ được tinh thần tối giản, sang trọng, phù hợp với xu hướng quiet luxury (xa xỉ thầm lặng) đang thịnh hành trên các sàn diễn quốc tế Ảnh: KIENG CAN TEAM





Các thiết kế được điểm xuyết bằng chi tiết lông vũ, đính đá và hoa 3D thủ công, xử lý tỉ mỉ trên nền phom dáng hiện đại Ảnh: KIENG CAN TEAM

Đặc biệt, không gian biển đóng vai trò quan trọng trong việc nâng tầm trải nghiệm thị giác khi ánh sáng, gió biển và sân khấu ngoài trời giúp trang phục trở nên mềm mại, sống động hơn, đồng thời lan tỏa tinh thần phóng khoáng, tự do đúng với tinh thần Season of Joy Ảnh: KIENG CAN TEAM



