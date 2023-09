Lê Hoàng Phương: Tôi muốn thi hoa hậu để đổi đời

Lê Hoàng Phương chia sẻ cô muốn dùng sức ảnh hưởng của vương miện hoa hậu để cống hiến cho cộng đồng FBNV

Tôi trở thành hoa hậu nhờ sự nỗ lực và cả may mắn

* Xin chào Hoa hậu Lê Hoàng Phương! Cuộc sống của chị thế nào sau 10 ngày đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023?

- Hoa hậu Lê Hoàng Phương: Tôi thấy mình chỉ bận rộn hơn, tần suất làm việc dày hơn một chút thôi chứ không thay đổi gì nhiều cả. Với sự thích nghi nhanh thì tôi tin mình sẽ làm được nhiều việc. Khi đăng quang, tôi hiểu được trách nhiệm của mình, hiểu được sứ mệnh của một hoa hậu. Tôi hy vọng trong thời gian sắp tới, tôi và các á hậu sẽ cùng nhau tạo nên những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

* Chị nói gì trước những ý kiến cho rằng chọn Hoàng Phương làm hoa hậu là lựa chọn an toàn của ban tổ chức?

- Nếu suy nghĩ nhiều quá thì chắc tôi không dự thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023. Tôi cho rằng khi mình tập trung vào một điều gì đó mà lắng nghe quá nhiều những ý kiến xung quanh sẽ làm cho mình phân tán suy nghĩ. Thay vào đó, tôi cố gắng cho mục tiêu của mình, còn có đạt được những điều mà mình mong muốn hay không cũng tùy thuộc vào yếu tố may mắn và số trời. Nói như thế không có nghĩa là tôi phụ thuộc vào yếu tố may mắn. Tôi tâm đắc một câu khá hay từ một cuốn sách từng đọc là "May mắn là điều mà ai cũng mong muốn, nhưng phải tìm môi trường để may mắn đó đến với mình". Tôi đã chọn Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 là môi trường để tìm kiếm may mắn và nhờ đó tôi được tỏa sáng, được ghi nhận sự nỗ lực của mình trong suốt thời gian vừa qua.

Người đẹp đến từ Khánh Hòa bật khóc trong khoảnh khắc đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 FBNV

* Sau 4 năm thử sức ở nhiều cuộc thi hoa hậu, Hoàng Phương thấy mình đã thay đổi như thế nào?

- Tôi thay đổi nhiều nhất là về nhân sinh quan, biết nhìn nhận những yếu kém của bản thân và cố gắng thay đổi. Nhờ đó, tôi sẵn sàng đón nhận những thử thách trong cuộc sống. Tôi biết rằng khi theo đuổi một việc gì đó thì đôi lúc mình sẽ gặp những điều không như ý. Điều quan trọng là mình phải cố gắng giữ sự bình tâm, giữ vững mục tiêu đã định hướng. Tôi ý thức hơn việc tập luyện để có một vóc dáng đẹp, khỏe mạnh. Ngoài ra, tôi còn học thêm được những kỹ năng trong cuộc sống. Nhiều yếu tố cộng hưởng lại giúp tôi tỏa sáng tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023.

* Nhiều người cho rằng Lê Hoàng Phương đã có sự nghiệp, sức ảnh hưởng nhất định. Vì sao chị vẫn quyết tâm tham gia cuộc thi nhan sắc?

- Tôi nghĩ mọi thứ chưa bao giờ là đủ, mỗi mục tiêu của tôi đều là một nấc thang mà mình phải cố gắng đi tới thay vì giậm chân tại chỗ. Dù đã có sự nghiệp của một kiến trúc sư nhưng tôi vẫn muốn theo đuổi đam mê của mình. Tôi không có giới hạn nào cho bản thân. Trong một quá trình dài theo đuổi đam mê nghệ thuật, tôi cũng chưa đạt được thành tựu nào lớn. Nó từng khiến tôi băn khoăn và trăn trở rất nhiều. Chính vì thế tôi muốn chinh phục cuộc thi một lần nữa. Giờ đây tôi rất tự hào khi là Hoa hậu Lê Hoàng Phương.

* Hoàng Phương từng có chia sẻ muốn thi hoa hậu để đổi đời. Chị có thể chia sẻ rõ hơn về điều này?

- Trước đây tôi là một kiến trúc sư, một người lao động như bao ngành nghề khác. Còn khi giành được danh hiệu hoa hậu, tôi nghĩ đây là bệ phóng giúp tôi phát triển hơn trong sự nghiệp và có cơ hội để giúp đỡ nhiều người. Đối với tôi, đổi đời ở đây không chỉ là cho bản thân mà còn cho người khác nữa. Khi trở thành Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, tôi ý thức được mình phải có trách nhiệm với cộng đồng. Tôi nghĩ khi trở thành hoa hậu, mình có sức ảnh hưởng nhất định thì sẽ lan tỏa nhiều hơn những giá trị mình muốn hướng đến. Thần số học của tôi là số của cộng đồng, của cống hiến nên nó càng thôi thúc tôi thực hiện những hoạt động xã hội, giúp ích cho cộng đồng. Chính vì thế, tôi mới nói mình đi thi hoa hậu để có cơ hội đổi đời cho chính bản thân và cho mọi người.

Hoàng Phương tự tin mình đẹp và tỏa sáng đúng thời điểm ở tuổi 28 FBNV

Tôi chưa có bạn trai

* Có ý kiến cho rằng nhan sắc Lê Hoàng Phương hơi dừ so với các hoa hậu đương nhiệm hiện nay. Chị có buồn khi nghe điều này?

- Nếu buồn thì tôi sẽ không tham gia cuộc thi hoa hậu. Tôi nghĩ mỗi người, đặc biệt là phụ nữ ai cũng có những điểm sáng khác nhau. Để đưa ra khái niệm như thế nào là đẹp thì tôi nghĩ không công bằng với phụ nữ. Theo tôi, mỗi người phụ nữ khi sinh ra đều sở hữu vẻ đẹp riêng. Không ai có thể quyết định rằng ở tuổi nào đó thì một cô gái sẽ đẹp rạng rỡ hay bị dừ. Đối với tôi, mọi việc trên đời này đều mang tính thời điểm và tôi tin mình đang tỏa sáng đúng thời điểm.

* Hiện nay, công chúng tỏ ra ngán ngẩm khi có quá nhiều cuộc thi hoa hậu được tổ chức. Câu hỏi được mọi người đặt ra nhiều nhất là có thêm hoa hậu để làm gì. Chị nói gì về câu hỏi này?

- Đối với tôi thì đó là suy nghĩ của mỗi người. Trong bài thuyết trình về hòa bình, tôi nói rằng hòa bình trong tôi là tôn trọng sự khác biệt một cách tích cực, thấu hiểu và yêu thương. Chúng ta tôn trọng những suy nghĩ của người khác, có người thích hoa hậu và có người không thích. Quan trọng là mình tìm thấy suy nghĩ nào phù hợp. Việc tôi và các cô gái trẻ tìm đến các cuộc thi nhan sắc, tôi tin chắc rằng không chỉ để khẳng định bản thân mà còn muốn truyền cảm hứng. Ví dụ khi tôi muốn nhìn vào một hình mẫu nào đó để phấn đấu, hoặc trong lúc chông chênh trong cuộc sống, hình ảnh của một người nào đó sẽ khiến tôi có động lực hơn. Tôi nghĩ đơn giản rằng câu chuyện mình mang đến cuộc thi và thành tích mà tôi đạt được có thể một chút nào đó truyền chút động lực đến mọi người.

* Giữa vô vàn hoa hậu hiện nay, chị nghĩ mình sẽ phải làm gì để ghi dấu ấn trong lòng khán giả?

- Tôi nghĩ mình vẫn sẽ giữ nguyên bản Lê Hoàng Phương. Vì tôi đã tỏa sáng tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023, tôi được khán giả ghi nhận và dành tình cảm rất nhiều. Đó là câu trả lời cho tất cả. Tôi tự tin rằng bên cạnh mình không chỉ có sự nỗ lực của bản thân mà còn được sự ủng hộ của khán giả. Hiện tại tôi vẫn mong được khán giả nhớ đến là một hoa hậu, kiến trúc sư Lê Hoàng Phương, một cô gái bản lĩnh, quyết tâm theo đuổi mục tiêu của mình.

Người đẹp sinh năm 1995 tiết lộ hình mẫu bạn trai của cô là người tử tế, có tri thức FBNV

* Nhiều người định kiến rằng danh hiệu hoa hậu là tấm vé vàng để các người đẹp "săn" chồng đại gia. Chị nghĩ sao về quan điểm này?

- Tôi nghĩ đó là định kiến và định kiến để mình vượt qua chứ không phải để giới hạn bản thân. Tôi không nghĩ ai thi hoa hậu cũng để "săn" chồng đại gia. Tôi là một cô gái từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc và nay đã có thành tích thì kim chỉ nam để tôi theo đuổi mục tiêu này là cho bản thân mình chứ không vì bất kỳ điều kiện hay yếu tố gì phía bên ngoài cả.

* Về chuyện tình cảm của Lê Hoàng Phương thì sao? Chị suy nghĩ đến độ tuổi nào là thích hợp để lập gia đình?

- Hiện tại thì tôi chưa có bạn trai. Tôi cũng như bao phụ nữ khác, cũng có ước mơ về một hạnh phúc gia đình. Nhưng ở mỗi thời điểm, tôi có sự ưu tiên khác nhau về sự nghiệp hoặc gia đình. Hiện tại và sắp tới, tôi ưu tiên việc tập trung cho sự nghiệp, phát triển bản thân. Tôi tin rằng khi mình phấn đấu cho sự nghiệp, biết yêu bản thân thì sẽ tìm được người đàn ông xứng đáng, biết trân trọng mình. Hình mẫu bạn trai mà tôi hướng tới là người chân thành, tử tế và vững chãi cả về thể chất, tinh thần. Tôi rất ngưỡng mộ những người đàn ông có tri thức, mình có thể trò chuyện và chia sẻ được.

* Xin cảm ơn Hoa hậu Lê Hoàng Phương về những chia sẻ!