Lễ hội âm nhạc cuối năm: Độ nhận diện thu hút khán giả

Mới đây Lễ hội Âm nhạc quốc tế Gió mùa - Monsoon Music Festival 2023 vừa công bố danh sách nghệ sĩ tham gia. Bên cạnh rapper Suboi và Vũ., nhóm nhạc synth-pop Sunset Rollercoaster đến từ Đài Bắc (Đài Loan) gồm 5 thành viên cũng sẽ đảm nhận phần headliner (trình diễn chính) tại các đêm diễn thuộc khuôn khổ lễ hội.

Theo đó, nhóm nhạc này hiện rất nổi tiếng với khán giả trẻ. Các bản hit như My Jinji, I Know You Know I Love You, Vanilla… thường xuất hiện tại khắp các quán cafe, cũng như trên các nền tảng phổ biến như TikTok hay chức năng reel (đoạn phim) của Instagram và Facebook. Diễn ra từ ngày 14.10 – 22.10 tại nhiều địa điểm nổi tiếng của thủ đô Hà Nội, Monsoon Music Festival năm nay cho thấy sức trẻ và sự tiệm cận với thế hệ mới.

Cũng tại Hà Nội vào cuối tháng này, HAY Glamping Festival sẽ chờ đón 2 cái tên lớn: Ronan Keating và Epik High. Với chủ đề “Nơi thanh xuân hội tụ”, 10 tiếng đồng hồ của ngày 30.9 sẽ là một dịp hiếm hoi mà khán giả thủ đô có dịp đắm mình trong các giai điệu mang nhiều hoài cổ. Nếu như năm ngoái HAY Fest quy tụ được 4 nhóm nhạc đình đám A1, 911, The Moffatts và BLUE, thì năm nay cựu thành viên của nhóm Boyzone và nhóm hip-hop Hàn Quốc với thời gian hoạt động gần 2 thập kỷ sẽ là những dấu ấn lớn.

Theo ban tổ chức HAY Fest 2023, lần tham gia này Ronan Keating sẽ gửi đến khán giả Việt Nam những bản phối mới vô cùng đặc biệt cho các bản hit đã là một phần ký ức của thế hệ 8X, 9X, kéo dài cho đến sau này. Giọng ca When you say nothing at all cũng sẽ mang theo cả ban nhạc riêng để trình diễn live. Tương tự, sự góp mặt của Epik High cũng khá đặc biệt, khi họ vừa hoàn thành tour diễn vòng quanh châu Á mang tên All Time High. Nhóm nhạc mong mọi người sẽ “Map the soul” (vẽ lên tâm hồn) và có những đêm “sleepless” (không ngủ) cùng nhau, như tên bài hit và album nổi tiếng của nhóm.

Cũng không kém cạnh là Lễ hội Âm nhạc quốc tế TP. HCM – HOZO International Music Festival, diễn ra miễn phí tại TP.HCM vào 3 ngày từ 22.12 - 24.12. Nhạc sĩ Huy Tuấn – giám đốc âm nhạc, cho biết năm nay nghệ sĩ quốc tế sẽ là những cái tên quen thuộc và có độ nhận diện cao. Tuy chưa công bố một cách chính thức, nhưng sự có mặt của đại diện SMTown tại buổi họp báo như ngầm khẳng định sẽ có sự tham gia của những nghệ sĩ và nhóm nhạc K-pop.

Thế mạnh về độ nhận diện

Có thể thấy so với các mùa tổ chức trước đó, năm nay nghệ sĩ quốc tế tham gia trình diễn có độ phổ biến cao hơn và quen thuộc hơn với nhiều đối tượng khán giả. Đối với Monsoon hay HOZO, nếu những năm trước các cái tên tham gia chương trình chỉ nghiêng riêng về chất lượng, như nữ ca sĩ người Anh Joss Stone sở hữu nhiều giải Grammy, nhà sản xuất Babyface hoặc nhóm tứ tấu BOND… vốn nổi bật với các thế hệ 8X, 9X trở đi, thì việc tiệm cận những cái tên mới cho thấy được hướng tiếp cận vô cùng sát sao.

Điều này không chỉ tạo ra cơ hội gặp gỡ nghệ sĩ nước ngoài, mà còn đảm bảo được việc giới thiệu những gương mặt mới. Với sự thu hút sẵn có, những lễ hội này cũng giới thiệu thêm những cái tên khác ở nhiều dòng nhạc và nhiều quốc gia. Với Monsoon, giám đốc âm nhạc – nhạc sĩ Quốc Trung vẫn kiên trì giới thiệu những tên tuổi mới và có chất lượng. Nếu các năm trước điều này ít nhiều tạo ra trở ngại trong thưởng thức cho khán giả đại chúng, thì với sức hút của những tên tuổi mới - nổi tiếng, sự quan tâm đến những phong cách khác biệt có thể tăng lên.

Vấn đề này cũng được nhìn thấy ở dàn nghệ sĩ trình diễn trong nước. Không còn chỉ những cái tên hàng đầu như Thanh Lam, Hà Trần, Tùng Dương… mới được diễn chính, năm nay Monsoon cũng trao những vị trí này cho các gương mặt trẻ hơn hay có nhiều dự án trong các năm qua, như Suboi, nhóm nhạc Ngọt, và Vũ. Các tiết mục khác cũng là sự góp mặt của những nhóm nhạc indie được chú ý cao, như Quếch, Những đứa trẻ, Limebócx, Meow Lạc… càng cho thấy được yếu tố “trẻ hóa” cũng như đến gần hơn nữa với một thị trường nhạc Việt sôi động.

HAY Fest 2023 cũng nắm bắt được điều đó, khi dàn nghệ sĩ trình diễn suốt 10 tiếng đồng hồ cũng là những cái tên vốn rất nổi bật, từ nhiều hoài niệm như Microwave, JustaTee, cho đến trẻ hơn như Vũ Thanh Vân, Bùi Trường Linh, Thịnh Suy, MINH… Ban tổ chức cho biết bên cạnh việc giới thiệu những bài hit lớn, các nghệ sĩ cũng sẽ giới thiệu các EP, album cũng như dự án mới toanh trong thời gian tới.

Không dừng tại đó, sự giao thoa âm nhạc giữa nhiều nền văn hóa khác nhau cũng được đơn vị tổ chức quan tâm chú ý. Theo đó Epik High cũng sẽ trình diễn cùng khung thời gian chiều tối với Suboi, JustaTee và MCK – những cái tên độc đáo của giới hip-hop Việt. Do đó sự kết hợp cũng đang được nhiều khán giả quan tâm chờ đón, hứa hẹn tạo ra những khoảnh khắc bùng nổ trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Với những nét độc đáo trên, dù diễn ra trong khoảng thời gian nhạc Việt cuối năm tương đối sôi động với các liveshow cá nhân của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong nước, nhưng Monsoon cũng như HAY Fest vẫn đang có được những kỳ vọng thành công riêng. Với Monsoon, lượng vé early bird (đặt trước, có nhiều ưu đãi) đã được bán hết trong thời gian ngắn, cho thấy được việc đi đúng hướng và hiểu được nhu cầu thưởng thức của khán giả trẻ.