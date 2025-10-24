Lễ hội Ẩm thực Saigontourist Group: Tự hào Việt Nam 3 năm liền đứng đầu thế giới

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group không chỉ lần thứ tư liên tiếp đoạt giải "Lễ hội Ẩm thực đặc sắc nhất châu Á" mà còn lần thứ ba liên tiếp nhận danh hiệu "Lễ hội Ẩm thực đặc sắc nhất thế giới".

PV: Xin chúc mừng ông và tập thể Saigontourist Group với thành tích "kép" đầy ngoạn mục tại World Culinary Awards 2025. Việc liên tục thiết lập kỷ lục, với ba lần liên tiếp đạt giải Thế giới, mang đến cảm xúc gì cho cá nhân ông và cả Tập đoàn?

Ông Trương Đức Hùng (ông Hùng): Đây quả thực là niềm tự hào vô cùng lớn lao. Giải thưởng này không chỉ đơn thuần là một danh hiệu, mà là sự ghi nhận mạnh mẽ cho nỗ lực bền bỉ và chuyên nghiệp của toàn bộ đội ngũ Saigontourist Group suốt một chặng đường dài. Đặc biệt, chiến thắng này càng ý nghĩa hơn khi đến đúng vào năm kỷ niệm 50 năm thành lập Tổng công ty (1975 - 2025) mang dấu ấn Saigontourist Group – 50 năm vươn mình cùng đất nước. Quan trọng hơn cả, việc được vinh danh liên tiếp còn là sự khẳng định vị thế và sức hấp dẫn của văn hóa ẩm thực Việt Nam trên trường quốc tế.

PV: Thành công liên tiếp không phải điều dễ dàng. Theo ông, điều gì đã giúp Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group duy trì được sự xuất sắc và liên tục vượt qua các ứng viên toàn cầu để chiến thắng?

Ông Hùng: Thành công là sự kết hợp của nhiều yếu tố cốt lõi: Thứ nhất là quy mô và chất lượng. Lễ hội 2025 đã thu hút hơn 70.000 lượt khách và giới thiệu hơn 600 món ăn, thức uống, thể hiện trọn vẹn sự đa dạng và tinh hoa ẩm thực ba miền của đất nước.

Thứ hai là tính văn hóa độc đáo. Chúng tôi không chỉ bán món ăn, mà kiến tạo một không gian nghệ thuật - văn hóa đầy màu sắc. Điển hình là việc tái hiện sinh động khung cảnh chợ nổi miền Tây Nam Bộ, mang đến trải nghiệm "trên bến, dưới thuyền" đầy thú vị cho du khách.

Thứ ba là tính chuyên nghiệp trong tổ chức. Với kinh nghiệm quản lý hơn 100 đơn vị du lịch, chúng tôi đã áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế vào mọi khâu, từ chất lượng phục vụ đến đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, từ đó nâng tầm trải nghiệm của lễ hội.

PV: Giải thưởng chứng minh ẩm thực Việt Nam có tiềm năng rất lớn. Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về chiến lược đưa "phiên bản quốc tế" của lễ hội ra nước ngoài của Saigontourist Group?

Ông Hùng: Chúng tôi tin rằng ẩm thực Việt Nam có thể trở thành một "sức mạnh mềm" tuyệt vời để quảng bá du lịch quốc gia. Đó là lý do chúng tôi đã mạnh dạn đưa Lễ hội ẩm thực ra thế giới.

Minh chứng rõ ràng nhất là vào tháng 6.2025, Saigontourist Group đã tổ chức thành công Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Saigontourist Group – Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản. Sự kiện đã thu hút hơn 100.000 lượt khách, vượt xa mọi kỳ vọng và khẳng định sức hút mạnh mẽ của ẩm thực Việt Nam đối với cả kiều bào và bạn bè quốc tế.

Gần đây hơn, chúng tôi còn phối hợp với Báo Tuổi Trẻ đồng tổ chức "Vietnam Phở Festival 2025" tại Singapore vào hai ngày 18 và 19.10.2025. Những hoạt động này không chỉ là giới thiệu món ăn, mà còn là giới thiệu một phần linh hồn của văn hóa ẩm thực Việt Nam, góp phần quảng bá du lịch và hình ảnh đất nước một cách sâu sắc và hiệu quả nhất.

PV: Với những thành công vang dội trong năm 2025, kế hoạch và tầm nhìn của Saigontourist Group cho Lễ hội trong những năm tiếp theo là gì?

Ông Hùng: Nhu cầu khám phá ẩm thực và văn hóa Việt Nam đang tăng rất nhanh. Trong tương lai, chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng của lễ hội trong nước, làm cho nó trở nên đa dạng và sáng tạo hơn nữa.

Song song đó, chiến lược trọng tâm là nghiên cứu mở rộng tổ chức các phiên bản quốc tế tại nhiều thị trường tiềm năng khác. Mục tiêu cuối cùng của Saigontourist Group là biến lễ hội không chỉ là niềm tự hào của TP.HCM mà còn là sự kiện ẩm thực mang thương hiệu quốc gia, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới.