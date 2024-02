Lễ hội chém bạch kê tinh độc nhất vô nhị ở Hà Nội

Sáng 20.2 (11 tháng giêng), lễ hội đền Sái đã được dân làng Thụy Lôi (xã Thụy Lâm, H.Đông Anh, Hà Nội) tổ chức long trọng. Với những nghi thức rước "vua, chúa sống", lễ hội đã thu hút lượng lớn người dân và du khách.

Người dân làng Thụy Lôi rước kiệu "vua chúa sống" ĐÌNH HUY

Từ 9 giờ sáng, lễ hội diễn ra phần mô phỏng lại cảnh kiệu chúa Thanh Giang Sứ đi đầu dẹp loạn trong tích xưa. Người vinh dự được chọn hóa trang thành chúa là ông Lê Vĩnh Nô (76 tuổi). Nhóm tung kiệu gồm hơn 30 thanh niên. Cứ đi khoảng 20 - 30 m, đoàn rước kiệu sẽ dừng lại để tung kiệu lên cao, xoay vòng tròn, hò reo náo nhiệt. Trong lúc kiệu được tung lên, chúa ngồi trên kiệu vung gươm chém.

Đi sau kiệu chúa là kiệu vua An Dương Vương. Người được lựa chọn hóa trang vua là ông Trần Tiến Tĩnh 73 tuổi.

Theo người dân địa phương, những người được chọn hóa trang thành vua chúa thông thường có độ tuổi trên 70, được dân làng kính trọng. Kiệu vua được rước lên đền Thượng, còn kiệu chúa được rước lên đền Sái để làm lễ tế, cầu năm mới bình an, tài lộc, mưa thuận gió hòa.



Sau đó, chúa di chuyển đến đền thượng, làm lễ ướm gươm vào hòn đá sau đền (tượng trưng cho bạch kê tinh). Chúa chém 3 nhát để phẩm đỏ chảy xuống đá, tục truyền ấy là động tác giết gà trắng. Sau khi làm lễ ướm gươm, chúa vào đền đứng vái trước bài vị của Cao Sơn đại vương rồi biến mất. Dân làng khiêng kiệu không về đình.

Những người được chọn hóa trang thành vua chúa có tuổi trên 70, được dân làng kính trọng ĐÌNH HUY

Lễ hội đền Sái gắn với điển tích vua An Dương Vương xây thành Cổ Loa. Sau khi lên ngôi, An Dương Vương cho xây thành, đắp lũy để trị quốc, an dân. Tuy nhiên, suốt quá trình nhà vua xây thành, ngày đắp thì đêm lại bị đổ nên mãi thành vẫn chưa thể xây xong. Việc này là do yêu ma bạch kê tinh (tinh gà trắng) phá hoại. Tinh gà trắng ban ngày trú ẩn nơi núi Thất Diệu (đền Sái ngày nay), chỉ xuất hiện, phá hoại việc xây thành khi trời chập tối.

Nhà vua cùng đoàn tùy tùng gồm chúa và các quan lại trong triều lập đài cầu khẩn thần linh, nên được Huyền Thiên Trấn Vũ sai thần Kim Quy hiện ra mách kế chém giết tinh gà trắng, để việc xây thành có thể hoàn thành.

Để tưởng nhớ công đức của Huyền Thiên Trấn Vũ, nhà vua đã xây đền thờ ở đỉnh núi Thất Diệu. Hàng năm, vào mùa xuân, vua, chúa cùng các quan lại đích thân về đây bái yết. Từ đó trở đi, lễ hội đền Sái đã được tổ chức đều đặn mỗi năm một cách trang trọng, với đầy đủ nghi lễ rước vua, chúa và 4 vị đại thần có công giúp vua dẹp giặc, lập quốc.

Vua, chúa và các quan làm lễ ở đình làng ĐÌNH HUY

Sau khi làm lễ ở đình Làng, kiệu vua, chúa bắt đầu được dân làng rước lên đền ĐÌNH HUY

Kiệu chúa đi trước, sau đó là kiệu vua ĐÌNH HUY

Người được lựa chọn hóa trang thành vua là ông Trần Tiến Tĩnh ĐÌNH HUY

Các quan ngồi võng đi sau vua ĐÌNH HUY

Đoàn tế đi trước vua ĐÌNH HUY

Cứ đi khoảng 20 - 30 m, đoàn rước kiệu chúa sẽ dừng lại để tung kiệu lên cao, xoay vòng tròn và hò reo náo nhiệt ĐÌNH HUY

Chúa ngồi trên kiệu, vung kiếm chém, hô hào khí thế ĐÌNH HUY

Mũ của chúa được thắt chặt lại sau khi kiệu xoay nhiều vòng trên không ĐÌNH HUY

Nhiều đoạn rước, chiếc kiệu chúa ngồi như lao đi ĐÌNH HUY

Chúa được rước vào đền Sái ĐÌNH HUY

Sau khi làm lễ tế, chúa di chuyển đến đền thượng

Chúa xuống làm lễ ướm gươm vào hòn đá ở sau đền (tượng trưng cho bạch kê tinh) và vung kiếm chém để phẩm đỏ chảy xuống đá, tục truyền là động tác giết gà trắng (bạch kê tinh) ĐÌNH HUY