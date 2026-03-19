Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Lễ hội Chùa Bà 400 năm tuổi ở nơi thương cảng hóa đồng ruộng

Đức Nhật
19/03/2026 09:25 GMT+7

Trải qua 400 năm dâu bể, thương cảng sầm uất đã hóa thành đồng ruộng, nhưng người dân Tuy Phước Bắc vẫn gìn giữ lễ hội Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn như ký ức sống về một thương cảng từng phồn vinh, trù phú.

Giữa vùng quê An Hòa (xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai) những ngày này, người dân lại nô nức tổ chức lễ hội Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn. Lễ hội là dịp để cư dân nơi đây ôn lại ký ức về một đô thị ven biển phồn thịnh cách nay 400 năm (diễn ra vào 30 tháng giêng đến mồng 1, 2 tháng 2 âm lịch hằng năm).

Hàng ngàn người dân và du khách đổ về làng An Hòa, xã Tuy Phước Bắc tham gia lễ hội Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ngay từ sáng sớm, hàng ngàn người dân và du khách đổ về chùa Bà để tham gia nghi lễ "Nghinh thần rước sắc", nghi thức mở đầu cho lễ hội kéo dài 3 ngày. Trong không khí trang nghiêm, đoàn người trong trang phục truyền thống lần lượt xuất phát, tái hiện hình ảnh 4 nghề gắn với đời sống cư dân xưa là ngư – tiều – canh – mục (đánh cá, đốn củi, làm ruộng và chăn nuôi). 

Những chiếc kiệu được khiêng qua các tuyến đường làng, đi qua 5 di tích gồm chùa Bà, chùa Ông, miễu bà Hỏa, miễu Thành hoàng làng và miễu song thần Hổ. Tại mỗi di tích, đoàn người sẽ tiến vào thắp hương, nghinh rước thần lên kiệu để đưa về chùa Bà làm lễ chính.

Đoàn rước không chỉ là nghi lễ tâm linh mà còn là một màn biểu diễn sống động. Trong dòng người, hình ảnh người ngư dân, tiều phu, nông dân, mục đồng hiện lên như những mảnh ghép của một cộng đồng từng gắn bó mật thiết với sông nước, núi rừng và đồng ruộng. Từng bước chân của đoàn rước sắc chậm rãi, đều đặn, thể hiện tinh thần hiếu lễ và sự gắn kết của cư dân vùng đất này qua nhiều thế hệ.

Đoàn người trong trang phục truyền thống tham gia lễ hội Chùa Bà

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai, từ thế kỷ 16 đến 18, Cảng thị Nước Mặn từng phát triển rực rỡ, là trung tâm giao thương lớn của phủ Quy Nhơn. Khoảng năm 1610, thương nhân người Hoa từ Phúc Kiến, Quảng Đông đã đến đây buôn bán, sinh sống, hình thành nên một đô thị cổ sầm uất. Sự gặp gỡ giữa cư dân Việt và người Hoa không chỉ tạo nên một trung tâm thương mại mà còn mở ra quá trình giao thoa văn hóa sâu sắc.

Chùa Bà, nơi diễn ra lễ hội, được xây dựng trong bối cảnh ấy. Đây là nơi thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu, vị thần theo tín ngưỡng người Hoa, được tin là thường cứu giúp tàu thuyền gặp nạn trên biển. Khi du nhập vào vùng đất này, tín ngưỡng thờ Thiên Hậu đã hòa quyện với tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt, trở thành linh hồn trong lễ hội của cư dân nơi đây.

Trong những ngày lễ, người dân treo đèn lồng trước nhà, chuẩn bị sẵn đồ ăn, thức uống để đón khách thập phương. Không khí lễ hội vì thế mang dáng dấp của một "cái tết thứ hai" trong năm.

Chùa Bà là nơi thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu, vị thần theo tín ngưỡng người Hoa

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tuy nhiên, khác với Hội An, nơi vẫn còn giữ được gần như nguyên vẹn hình hài của một đô thị cổ, Nước Mặn đã trải qua những biến thiên lớn của tự nhiên và lịch sử. Từ một vùng sình lầy, nước biển theo sông rạch dâng lên mỗi ngày, con người đã khai phá, dựng xây thành thương cảng. Nhưng rồi theo thời gian, sông bồi, biển lấp, thương cảng dần suy tàn, lùi sâu vào đất liền và biến thành một làng quê yên tĩnh như hiện nay.

Những dấu tích vật chất của cảng thị xưa vì thế không còn nhiều. Ông Võ Xuân Lan (74 tuổi, làng An Hòa) cho biết, người dân từng đào được những chiếc neo tàu cổ tại khu vực chùa Bà. Đây là minh chứng hiếm hoi cho một thời giao thương tấp nập.

"Dù cảng thị không còn, nhưng văn hóa vẫn được giữ lại qua lễ hội. Những năm gần đây, lễ hội Chùa Bà – Cảng thị Nước Mặn được tổ chức quy mô hơn, thu hút đông đảo người dân ở nhiều nơi trên cả nước tham gia", ông Lan chia sẻ.

Những chiếc kiệu được khiêng qua các tuyến đường làng

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Giữa nhịp sống hiện đại, lễ hội không chỉ là hoạt động tín ngưỡng mà còn là sợi dây nối quá khứ với hiện tại. Khi những đoàn rước đi qua làng, khi đèn lồng được thắp sáng trong từng mái nhà, Nước Mặn như trở lại thời kỳ hưng thịnh với hàng hóa giao thương, thuyền bè tấp nập ngược xuôi.

Ông Lê Anh Duy, Phó chủ tịch UBND xã Tuy Phước Bắc, cho biết, tháng 8.2022, lễ hội Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn được Bộ VH-TT-DL công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

"Địa phương đã quy hoạch phát triển lễ hội thành sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng, thu hút đông đảo du khách. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục tôn tạo, phục dựng các di tích, di chỉ Cảng thị Nước Mặn để bảo tồn và phát huy giá trị đặc sắc này", ông Duy nói.

Tin liên quan

Rộn ràng lễ hội cầu ngư hơn 200 năm tuổi ở Quy Nhơn

Lễ hội cầu ngư 200 năm tuổi ở làng chài Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) nhằm tôn vinh tín ngưỡng thờ cá ông và mong ước về một mùa biển bình an, bội thu.

Khám phá thêm chủ đề

Lễ hội Chùa Bà Chùa Bà Cảng thị Nước Mặn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Quy Nhơn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận