‘Lễ hội mùa hè - Chơi để học’ sắp diễn ra tại Phú Mỹ Hưng

Là hoạt động thường niên do Công ty Phú Mỹ Hưng tổ chức suốt 15 năm qua, ngày hội không chỉ là sân chơi bổ ích cho thiếu nhi mà còn là cầu nối gắn kết cộng đồng.

Năm nay, chương trình do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng và Công ty cổ phần Konnit Group đồng tổ chức với chủ đề "Lễ hội mùa hè - Chơi để học". Ngày hội sẽ mang đến hơn 30 trò chơi và nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho trẻ em và gia đình. Các trò chơi của ngày hội sẽ được chia thành 3 nhóm: thể thao vận động, sáng tạo nghệ thuật, khoa học công nghệ, giúp các bé phát triển thể chất, tư duy và kỹ năng mềm thông qua hình thức vừa chơi vừa học.

Đặc biệt, khi tham gia các hoạt động, các bé sẽ có cơ hội nhận được nhiều phần quà hấp dẫn từ ban tổ chức và các đơn vị đồng hành, góp phần mang lại niềm vui thú vị trong dịp hè.

Sự kiện diễn ra vào chiều thứ bảy, ngày 30.5.2026 từ 15 giờ đến 21 giờ và chủ nhật, ngày 31.5.2026 từ 8 giờ đến 18 giờ tại Công viên P2, đường Trần Văn Trà, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, phường Tân Hưng, TP.HCM.

Ngày hội mở cửa tự do và miễn phí chào đón các bé và gia đình cùng tham gia.

