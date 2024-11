Lễ hội nghệ thuật đường phố tại Bưu điện trung tâm TP.HCM

Với chủ đề Be Love Be Free, lễ hội mong muốn truyền đi thông điệp: Hãy yêu thương, hãy tự do và hãy sống hết mình trong từng khoảnh khắc.



Các bức tranh graffiti sẽ được tạo ra trực tiếp tại sự kiện Ảnh: BTC

Theo ban tổ chức, mỗi nghệ sĩ, mỗi hoạt động xuất hiện tại lễ hội đều mang hơi thở, tinh thần giao thoa cũ - mới. Ở đó, có sự phá cách, nghịch ngợm của văn hóa đường phố nhưng đều được hiển hiện dưới góc độ nghệ thuật một cách đẹp đẽ và thuần khiết.

Sự kiện sẽ diễn ra tại Bưu điện trung tâm TP.HCM, một biểu tượng văn hóa, lịch sử quan trọng của thành phố. Vào các ngày 6, 7, 8.12, người dân và du khách, nhất là các bạn trẻ, sẽ tự do trải nghiệm không gian nghệ thuật đường phố gồm nhiều hoạt động như: Pop-Up Zone là khu vực để người tham dự có thể thưởng thức các món ăn và đồ uống miễn phí từ những thương hiệu nổi tiếng, đồng thời tham gia các hoạt động trải nghiệm nghệ thuật; Hype Space gồm các hoạt động nghệ thuật sôi động, với sự góp mặt của những nghệ sĩ nổi tiếng, cũng là nơi diễn ra những màn tranh đấu quyết liệt của cuộc thi nhảy artLIVE Breaking Championship; Graffiti Zone là khu vực diễn ra vòng chung kết cuộc thi artLIVE Graffiti Championship và trưng bày các tác phẩm dự thi ấn tượng.