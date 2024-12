Lễ hội pháo hoa quốc tế 2025: Lần đầu Việt Nam có 2 đội tranh tài

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) đã qua 16 năm với 12 kỳ tổ chức. DIFF 2025 diễn ra từ ngày 31.5 đến 12.7. Nét mới năm nay là có 2 đội đại diện cho chủ nhà Việt Nam tranh tài cùng với 8 đội quốc tế.

10 đội sẽ thi đấu trong 6 đêm (đều diễn ra vào thứ bảy):

Đêm 1 (ngày 31.5) có chủ đề Tinh hoa văn hóa (Legacy of culture) giữa đội chủ nhà Đà Nẵng và Phần Lan.

Đêm 2 (ngày 7.6): Nghệ thuật sáng tạo (The art of creativity) – đội Z21 (Việt Nam) và Ba Lan.

Đêm 3 (ngày 14.6): Hành trình kết nối (The path of unity) – đội Canada và Trung Quốc.

Đêm 4 (ngày 21.6): Phát triển bền vững (Sustainable development) – đội Bồ Đào Nha và Anh.

Đêm 5 (ngày 28.6): Công nghệ dẫn lối (Powered by innovation) – đội Hàn Quốc và Ý.

Đêm 6 (ngày 12.7): Đón kỷ nguyên mới (The new rising era) thi đấu chung kết, gồm 2 đội xuất sắc được chọn qua 5 đêm thi trước đó.

Đội Phần Lan vô địch DIFF 2024 ẢNH: NGUYỄN TÚ

DIFF 2025 còn khác biệt với chương trình nghệ thuật hấp dẫn, trong mỗi đêm sẽ có một hoạt động đồng hành theo chủ đề đêm diễn chính. Xuyên suốt lễ hội còn ứng dụng công nghệ AR, gia tăng trải nghiệm pháo hoa, tích hợp chuỗi hoạt động vào app.

Cùng với sự kiện chính DIFF 2025, TP.Đà Nẵng còn có chuỗi sự kiện thúc đẩy du lịch hướng tới kỷ nguyên mới như lễ hội ẩm thực, thức uống, food tour, diễu hành, diễu binh, triển lãm, đua thuyền, hòa nhạc, marathon quốc tế, giải golf châu Á, lễ hội Việt Nam – ASEAN, trình diễn khinh khí cầu và lân sư rồng quốc tế, quà tặng du lịch xứ Quảng, liên hoan phim châu Á, lễ hội Việt Nam – Nhật Bản…

Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng thu hút đông đảo du khách ẢNH: NGUYỄN TÚ

Theo lãnh đạo TP.Đà Nẵng, ý tưởng DIFF 2025 "Đà Nẵng – Kỷ nguyên mới" truyền tải thông điệp chuyển giao, đánh dấu hành trình 50 năm hội nhập, phát triển...; đồng thời, thể hiện khát vọng và quyết tâm của Đà Nẵng bước vào giai đoạn mới - giai đoạn khởi sắc và thịnh vượng, bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Sun Group, đơn vị cùng với TP.Đà Nẵng tổ chức DIFF, cho rằng sản phẩm công nghiệp văn hóa thành công nhất của Đà Nẵng đến thời điểm này là DIFF - trở thành thương hiệu riêng của Đà Nẵng, trở thành "thỏi nam châm" hút khách và là động lực thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế.

Năm 2008, khi lễ hội pháo hoa đầu tiên được tổ chức đã thu hút 30.000 người tham dự; đến năm 2018, số vé bán ra lên đến 82.000 và tổng lượng khách du lịch đến thành phố trong dịp này ước đạt hơn 1,5 triệu lượt khách. Bước sang năm 2024, lượng khách do các cơ sở lưu trú du lịch phục vụ qua hơn 1 tháng diễn ra sự kiện DIFF 2024 đạt hơn 1,5 triệu lượt, tăng 60% so với kỳ DIFF 2023. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, lữ hành tháng 6.2024 ước đạt 16.344 tỉ đồng, tăng 28,2% so với cùng kỳ 2023.