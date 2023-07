Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng thu hút gần 1 triệu lượt khách lưu trú

Ngày 17.7, tại kỳ họp thứ 12 HĐND TP.Đà Nẵng khóa 10, báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023, ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, cho biết DIFF 2023 vừa tổ chức trở lại sau 3 năm tạm dừng vì dịch bệnh đã thu hút lượng lớn khách du lịch.



Cụ thể, lượng khách lưu trú qua hơn 1 tháng tổ chức lễ hội ước đạt khoảng hơn 942.000 lượt, tăng 29% so với dịp lễ hội pháo hoa năm 2019.

Cũng theo ông Hồ Kỳ Minh, trong 6 tháng đầu năm 2023, số lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 3,5 triệu lượt, đạt 83% kế hoạch năm 2023, gấp 2,1 lần so với cùng kỳ 2022 và tăng 4,4% so với 6 tháng 2019 (3,35 triệu lượt).

Trong đó, khách quốc tế ước đạt 930.000 lượt, đạt 182% kế hoạch, gấp hơn 11 lần so với cùng kỳ 2022. Khách nội địa ước đạt hơn 2,57 triệu lượt, đạt 69% kế hoạch, tăng gần 68% so với cùng kỳ 2022 và tăng hơn 38% so với 6 tháng đầu năm 2019.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người dân và du khách HOÀNG SƠN

Doanh thu dịch vụ lưu trú, lữ hành 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 6.231 tỉ đồng, tăng 99% so với cùng kỳ 2022 và tăng hơn 12% so với 6 tháng đầu năm 2019. Trong đó, doanh thu lưu trú ước đạt 4.277 tỉ đồng, tăng gần 77% so với cùng kỳ 2022, tăng gần 22% so với 6 tháng đầu năm 2019. Doanh thu lữ hành và các hoạt động hỗ trợ du lịch ước đạt 1.954 tỉ đồng, gấp 2,7 lần so với cùng kỳ 2022.

Báo cáo tại kỳ họp, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng cho biết, nhân dân TP phấn khởi khi lễ hội pháo hoa quốc tế chính thức trở lại với chủ đề "Thế giới không khoảng cách" sau 3 năm tạm ngưng do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

"Cũng trong thời gian này, TP đã tổ chức nhiều lễ hội, sự kiện âm nhạc, nghệ thuật đặc biệt hấp dẫn mang đến cho người dân TP và du khách không gian vui chơi, khám phá "không khoảng cách" như chủ đề của lễ hội. Người dân kỳ vọng, thành công của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng sẽ tạo nhiều ấn tượng tốt đẹp về một Đà Nẵng đáng sống, đáng đến trong mắt du khách", ông Thắng nói.