Lễ hội ‘Tết Thành Thị’: ‘Đại tiệc trải nghiệm’ không thể bỏ lỡ tại Artisan Park

“Tết Thành Thị” 2026 “đánh thức” khu phố thương mại mới bằng ánh sáng, âm nhạc và những hoạt động thú vị nối dài cả ngày

Diễn ra từ ngày 23-25.1.2026, lễ hội mang đến chuỗi hoạt động giải trí đặc sắc suốt 3 ngày cuối tuần, kéo dài từ 10 giờ sáng đến 22 giờ mỗi ngày, hứa hẹn sẽ mở ra không gian đón Tết giàu cảm xúc và khắc họa rõ nét nhịp sống rộn ràng của một khu phố thương mại hiện đại ngay giữa lòng trung tâm khu đô thị mới.

Đêm nhạc dẫn lối cảm xúc chỉ có tại "Tết Thành Thị"

Khi thành phố lên đèn, phần cao trào sẽ được khai mở với những phần trình diễn đặc sắc. Từ DJ Show, đến màn trình diễn âm nhạc và Live Band, không gian tại đây sẽ ngập tràn năng lượng và cảm xúc bùng nổ có "1-0-2".

Đếm ngược ngày sân khấu đặc biệt hội tụ “Chị Đẹp” và “Anh Tài” tại Artisan Park

Đặc biệt, sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ đình đám như: Kay Trần, Thiều Bảo Trâm và Hoàng Tôn cùng những phần trình diễn "đốt cháy" sân khấu sẽ dẫn dắt khán giả vào hành trình âm nhạc thăng hoa, nơi mọi người hòa chung nhịp điệu.

Một điểm đến, nhiều cung bậc trải nghiệm

Không chỉ bùng nổ về đêm, Lễ hội "Tết Thành Thị" còn mang đến hành trình trải nghiệm đa dạng trong cả ngày. Tại đây, người dân sẽ được tham gia vào hàng loạt hoạt động được thiết kế phù hợp cho mọi đối tượng, từ gia đình, các bạn trẻ đến những cặp đôi.

Nổi bật là chuỗi hoạt động trải nghiệm đặc biệt mang đậm dấu ấn của dịp Tết như bốc quẻ may mắn, hái lộc hay các workshop thủ công sáng tạo. Bên cạnh đó, các trò chơi gắn kết nhận quà và khu vực check-in lễ hội cũng được đầu tư chỉn chu để lễ hội ngập tràn trong tiếng cười và tinh thần náo nhiệt.

Chưa dừng lại ở đó, những màn trình diễn nghệ thuật đường phố như hiphop, xiếc, ảo thuật, ban nhạc biểu diễn với các dụng cụ được sắp xếp xen kẽ từ chiều cho đến tối sẽ khiến mỗi bước chân tham quan của người dân trở thành một trải nghiệm đáng nhớ.

Gợi mở nhịp sống của khu phố thương mại tương lai

Những hoạt động hấp dẫn được ban tổ chức hé lộ đã phần nào cho thấy không khí sôi động sẽ diễn ra tại Lễ hội "Tết Thành Thị". Đáng chú ý, sự kiện còn có sự đồng hành của Dế EcoFair, đơn vị chuyên tổ chức các sự kiện cộng đồng, hội chợ và hoạt động trải nghiệm, từng ghi dấu ấn nhiều chương trình được tổ chức thành công tại các địa điểm lớn như Vincom Center, Celadon City…

Sự đồng hành của Dế EcoFair sẽ mang đến không gian Tết hiện đại, kết hợp hài hòa giữa mua sắm, giải trí

Với sự kết hợp này, lễ hội không chỉ mang đến nhiều lớp trải nghiệm giải trí mà còn đa dạng gian hàng để mua sắm thỏa thích. Qua đó, góp phần khắc họa phong cách sống đô thị năng động, hiện đại, nơi vui chơi, giao thương cùng song hành trong một không gian giàu trải nghiệm.

Artisan Park Bình Dương: Trải nghiệm "all-in-one" tại khu đô thị mới

Từ những hoạt động thú vị được gợi mở, hình ảnh về một khu phố thương mại đa sắc màu, hướng đến trải nghiệm "all-in-one" đang dần hiện lên rõ nét.

Tọa lạc tại phường Bình Dương (TP.HCM), Artisan Park nằm trên trục kết nối của ba tuyến đường lớn Phạm Văn Đồng, Lê Hoàn và Võ Thị Sáu, thuận tiện liên thông đại lộ Bình Dương, Quốc lộ 13, Mỹ Phước - Tân Vạn và các đô thị lân cận. Dự án đồng thời hưởng lợi từ loạt hạ tầng trọng điểm đang và sắp triển khai như vành đai 3, vành đai 4, cao tốc TP.HCM - Chơn Thành và tuyến metro kết nối trung tâm.

Khu phố thương mại dung hòa trọn vẹn giữa không gian sống hiện đại, tiềm năng kết nối và thương mại linh hoạt

Cùng với sự tăng tốc phát triển của khu vực, dự án hiện diện tại điểm giao của mọi nhịp sống ở các trục phát triển, quy hoạch rõ ràng, pháp lý minh bạch, chủ đầu tư uy tín và tiến độ bàn giao đợt 1 đã hoàn thành vào Quý IV/2025. Những yếu tố cộng hưởng đã tạo nên nền tảng vững chắc cho khả năng khai thác thực tế về an cư lẫn đầu tư trong dài hạn.

Ở một góc nhìn rộng hơn, khi không khí Tết ngày nay được nhiều người cho rằng đang "nhạt dần" giữa đô thị, những lễ hội như "Tết Thành Thị" trở thành cơ hội để cảm xúc sum vầy được khơi gợi trở lại. Từ những giá trị tinh thần trong lễ hội sắp tới đến nhịp vận hành sôi động thường nhật trong tương lai, Artisan Park được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến của giao thương, vui chơi, kết nối và tái tạo năng lượng cho cộng đồng, đồng thời góp phần định hình chuẩn mực phát triển mới cho mô hình nhà phố thương mại tại khu vực.