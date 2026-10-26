Lễ hội vinh danh làng nghề Phú Xuyên và Tuần lễ quảng bá nông sản Hà Nội

Diễn văn khai mạc Lễ hội vinh danh làng nghề xã Phú Xuyên và Tuần lễ quảng bá nông sản - đặc sản vùng miền Hà Nội năm 2026 do Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Mạnh Phương trình bày đã nêu bật vùng đất Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội là trung tâm lịch sử, văn hóa lâu đời của dân tộc Việt Nam, nơi có 1.350 làng nghề và làng có nghề, trong đó có 337 làng nghề và làng nghề truyền thống được công nhận.

Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày ẢNH: THU HẰNG

Tại mỗi làng nghề truyền thống là một câu chuyện về đôi bàn tay khéo léo, trí tuệ, sáng tạo của những người thợ. Trong bối cảnh hội nhập ngày nay, các làng nghề ở xã Phú Xuyên nói riêng, Hà Nội nói chung đều nỗ lực đổi mới công nghệ, mở rộng thị trường, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, xã hội.

Lễ hội vinh danh làng nghề xã Phú Xuyên và Tuần lễ quảng bá nông sản - đặc sản vùng miền Hà Nội năm 2026 là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm vinh danh nghệ nhân, thợ giỏi và tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, khẳng định sự tài hoa, sáng tạo và tinh thần bền bỉ của các nghệ nhân, những người đã góp phần gìn giữ, phát triển làng nghề truyền thống của quê hương.

Theo Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Mạnh Phương, lễ hội lần này không chỉ để quảng bá, giới thiệu sản phẩm làng nghề, sản phẩm nông sản - đặc sản vùng miền mà còn là dịp tốt để tăng cường liên kết làng nghề, các nghệ nhân, thợ giỏi được trao đổi kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm để làng nghề phát triển tốt hơn.

Sự kiện diễn ra từ ngày 23 - 26.10 với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, kết hợp hài hòa giữa xúc tiến thương mại, phát triển kinh tế làng nghề với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Trong chuỗi hoạt động của sự kiện còn có các cuộc thi biểu diễn tay nghề thợ đục gỗ, đan lưới; tour du lịch làng nghề kết hợp du lịch tâm linh; livestream quảng bá sản phẩm làng nghề…

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội