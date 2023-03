Lê Khánh: Khủng hoảng vì bị đồn 'hét giá' cát sê, mất cơ hội đóng phim

Danh xưng 'nữ hoàng phòng vé' chỉ là phù du

Là nữ diễn viên thực lực của làng phim ảnh Việt, Lê Khánh được khán giả yêu mến qua nhiều tác phẩm nổi tiếng như Mùi ngò gai, Cuộc chiến hoa hồng, Dù gió có thổi, Gạo nếp gạo tẻ 2... ĐPCC

* Chào diễn viên Lê Khánh, cơ duyên nào giúp chị đến với vai diễn nữ đại gia Tư Xoàn trong Biệt đội rất ổn?

- Diễn viên Lê Khánh: Thứ nhất là do kịch bản rất thú vị, những thỏa thuận về hợp đồng cũng được thống nhất. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ từ nhà sản xuất, nhà đầu tư, các bạn diễn cũng như ê kíp khiến tôi nhận thấy đây là một dự án phù hợp với mình, vì thế tôi nhận lời tham gia.

* Dù ít xuất hiện trước công chúng hơn trước nhưng mỗi lần Lê Khánh góp mặt vào tác phẩm nào cũng đều thu về doanh thu "khủng", được gọi là "nữ hoàng phòng vé", chị nghĩ sao về danh xưng này?

- Tôi thấy áp lực. Khi được ai đó ưu ái cho mình một danh xưng, tôi áp lực lắm và mọi thứ rất phù du, vì hôm nay như thế này, ngày mai sẽ khác. Vậy nên tôi thấy không được thoải mái khi mình nhận một danh xưng nào đó. Hãy gọi tôi là Lê Khánh, một diễn viên đóng nhiều thể loại nhân vật là đủ rồi.

* Dự án Biệt đội rất ổn quy tụ Quang Tuấn, Hứa Vĩ Văn, Ngọc Phước đều là những diễn viên từng có phim đạt doanh thu trăm tỉ. Chị có đặt mục tiêu bộ phim tái xuất của mình cũng gặt hái được thành tích tương tự?

- Không phải riêng tôi mà tất cả mọi người trong ê kíp sản xuất và những nhà làm phim khác đều mong muốn thành quả của mình sẽ đạt được một thành tích nhất định. Vì đó là công sức lao động cật lực của tất cả mọi người, nên rất mong khán giả sẽ ủng hộ bộ phim, có được doanh thu ổn để mọi người có động lực làm những sản phẩm tiếp theo.

Lê Khánh gây ấn tượng với kỹ năng nhập vai mượt mà cùng nét hài duyên dáng ĐPCC

* Được biết, sau Cô dâu đại chiến, vì những tin đồn “hét giá” cát sê chưa được chứng thực, Lê Khánh bị mất nhiều cơ hội trong lĩnh vực điện ảnh, câu chuyện đó là như thế nào?

- Thật ra đó là câu chuyện đằng sau những vai diễn, nếu như chia sẻ thì có nên hay không, liệu người ta có hiểu được mình hay là thêm hiểu lầm. Vì nếu như nói ra từ một phía thì lại không có sự đối chiếu hai bên, mình tự nói tốt về bản thân thì tôi nghĩ điều đó không hay. Vậy nên tôi chỉ mong rằng trong thời gian tới mình sẽ có những vai diễn thật sự ấn tượng, thăng hoa hơn nữa để được thỏa niềm đam mê làm diễn viên của mình.

* Là người bị ảnh hưởng trực tiếp từ tin đồn này, bản thân Lê Khánh trải qua khoảng thời gian đó như thế nào?

- Đầu tiên, tôi khá buồn, cũng có khoảng thời gian khủng hoảng. Tôi tự hỏi rằng tại sao mình lại bị nói như vậy, tại sao không ai đối chiếu với tôi, không ai hỏi tôi mà chỉ nghe một chiều và trở thành một thông lệ luôn. Sau đó, tôi dần quen với chuyện này, cũng không đính chính hoặc nói về nó. Tôi tự nhủ bây giờ bản thân như thế nào thì mình tự biết, từ từ mọi người cũng sẽ hiểu.

* Thời điểm đó, Lê Khánh đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp nhưng bị chững lại, đến nhiều năm sau mới tái xuất, chị có cảm thấy tiếc không?

- Nếu như nói không tiếc thì không đúng, hơi tiếc một chút nhưng cái gì cũng có lý do của nó. Đến một thời điểm, tôi thấy đó là quy luật, khi bạn có được những thành công thì chắc chắn bạn sẽ có lúc khựng lại. Trong đúng thời gian đó, tôi may mắn được làm mẹ, việc này xoa dịu phần nào những chuyện không vui trong cuộc sống. Làm mẹ của hai bé, nhận được sự yêu thương, an ủi, chia sẻ của chồng giúp tôi không bị khủng hoảng cũng như bất an trong công việc nữa. Tôi có gia đình, có những đứa con và đang trở lại với công việc - niềm đam mê lớn nhất của mình. Bây giờ mọi thứ đối với tôi rất nhẹ nhàng, tôi rất yêu cuộc sống hiện tại.

Tình cảm gia đình giúp Lê Khánh vượt qua khoảng thời gian khủng hoảng trong sự nghiệp FBNV

Mong muốn diễn vai 'trùm cuối', sẵn sàng đi casting phim

* Showbiz ngày càng có nhiều diễn viên mới, trẻ đẹp xuất hiện, chị có lo sợ việc mình bị cạnh tranh và ít cơ hội hơn không?

- Hoàn toàn không, vì đó là quy luật, người ta có câu "sóng sau xô sóng trước". Tôi cũng vậy thôi, khi tôi có những cơ hội, những vai diễn ấn tượng thì tôi cũng giành sự ưu ái đó với các anh chị thế hệ trước. Khi tôi ở vị trí của các anh chị thì điều đó xảy ra hết sức bình thường. Do đó tôi không cảm thấy buồn phiền về chuyện này.

* Trong suốt sự nghiệp của mình, Lê Khánh gặp không ít thăng trầm, có bao giờ chị khó khăn đến mức muốn bỏ nghề không?

- Không, cho dù khó khăn như thế nào tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bỏ nghề. Tôi mong muốn dù ở độ tuổi nào, tôi sẽ luôn có những vai diễn phù hợp với mình để được đến với khán giả.

* Vậy tham vọng của chị trong nghề diễn là gì?

- Tham vọng của tôi là được đóng nhiều nhân vật có những tính cách khác nhau. Tôi không thích bị đóng khung ở bất kỳ một tính cách nhân vật nào. Tôi mong muốn mình sẽ được trải nghiệm những vai diễn có số phận, cách xử lý khác nhau để có thêm nhiều kinh nghiệm cho bản thân.

Lê Khánh ít tham gia gameshow mà chỉ tập trung cống hiến cho sân khấu kịch ĐPCC

* Người ta nói đóng phim sẽ nhiều tiền hơn diễn kịch, rất nhiều diễn viên kịch đã từ bỏ sân khấu với nhiều lý do để tham gia gameshow, đóng phim nhiều hơn. Vì sao Lê Khánh vẫn tâm huyết với sân khấu kịch, thay vì tận dụng khoảng thời gian đó đóng phim?

- Vì tôi yêu sân khấu lắm, tôi không bỏ và không bao giờ sống thiếu sân khấu được. Đó là cái nôi để tôi có nhiều kinh nghiệm trong công việc làm diễn viên của mình và sân khấu là một thánh đường. Gọi là thánh đường bởi vì nó rất đặc biệt, mỗi suất diễn sẽ khác nhau. Cũng là một vở diễn đó nhưng đêm nay nó như thế này, đêm sau lại xảy ra sự cố khác, ví dụ bạn diễn quên lời, quên đạo cụ… thì mình phải biết cách xử lý như thế nào. Hơn nữa, tôi được tương tác với khán giả, tôi thấy đó là hơi thở của mình. Tôi yêu quý cảm giác được diễn trên sân khấu và thấy “đã” lắm. Những lúc khán giả vỗ tay tán thưởng, lúc khán giả khóc cười cùng mình, không gì có thể so sánh và thay thế được những khoảnh khắc đó.

* Những năm gần đây, nhiều sân khấu kịch lần lượt đóng cửa, chị nghĩ sao về thực trạng này?

- Tôi rất buồn. Bây giờ khán giả trẻ không biết đến sân khấu kịch nhiều, lĩnh vực này đã tồn tại từ rất lâu rồi. Ngày trước, rất nhiều người đi xem kịch cuối tuần, nó giống như món ăn tinh thần của quý vị khán giả. Nhưng thế hệ khán giả đó bây giờ ngày càng lớn tuổi và thật sự là thế hệ khán giả kế thừa vẫn chưa có nhiều. Vậy nên việc làm sao để sân khấu kịch tồn tại, khán giả trẻ biết đến kịch và đến với sân khấu thì tôi nghĩ đó không phải là việc của một cá nhân nào, mà là của nhiều người.

* Lê Khánh chăm chỉ đóng kịch sân khấu trong suốt một khoảng thời gian dài. Vậy khi trở lại điện ảnh, chị có gặp phải trở ngại gì không?

- Tôi nghĩ khi đến với một lĩnh vực mới, mình phải phân tích điểm đặc biệt của lĩnh vực đó là như thế nào, vai diễn ra sao. Mỗi lĩnh vực sẽ có những cách thể hiện khác nhau, vai trò của người diễn viên là làm sao để thích ứng và thể hiện một cách chân thật nhất.

* Có dạng vai nào Lê Khánh muốn thể hiện nhưng chưa có cơ hội?

- Tôi mong muốn được thể hiện một nhân vật ác ngầm, giống như "trùm cuối". Họ làm xáo trộn, gây nên những xung đột, hiềm khích giữa các nhân vật còn lại trong phim, nhưng không ai biết là họ là người đứng sau. Đó là vai diễn tôi mong muốn được đảm nhận. Hiện tại tôi vẫn chưa có kịch bản mới phù hợp. Tôi vẫn rất sẵn sàng đi casting phim. Không khó để mời tôi đóng phim đâu, tôi rất dễ.

* Cảm ơn diễn viên Lê Khánh đã chia sẻ!