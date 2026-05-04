Đại tiệc trăng máu 8 do Phan Gia Nhật Linh đạo diễn quy tụ nhiều diễn viên như: Lê Khánh, Vân Sơn, Quang Minh, Liên Bỉnh Phát, Miu Lê, Hứa Vĩ Văn... Ảnh: NSX

Lê Khánh là gương mặt quen thuộc của sân khấu Việt với hơn 20 năm làm nghề, ghi dấu ấn qua nhiều dạng vai khác nhau. Trong khi đó, Phan Gia Nhật Linh là đạo diễn đứng sau nhiều dự án nổi bật như Em là bà nội của anh, Em và Trịnh...

Trong Đại tiệc trăng máu 8, cả hai có dịp hợp tác và mang đến nhiều câu chuyện hậu trường đáng chú ý. Lê Khánh chia sẻ cô đặc biệt ấn tượng với thử thách quay one shot kéo dài hơn 30 phút, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của toàn bộ ê kíp. Trong khi đó, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cho biết đây là yếu tố cốt lõi của phim, không chỉ mang tính kỹ thuật mà còn gắn liền với nội dung câu chuyện. Bên cạnh đó, đạo diễn cũng chia sẻ thêm và cát sê của dàn khách như Trấn Thành, Nguyễn Quang Dũng, Huỳnh Lập...

Lê Khánh muốn được 'lột xác'

Khi được hỏi về doanh thu, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh thừa nhận áp lực là điều khó tránh khỏi khi bước vào dự án, đặc biệt trong bối cảnh thị trường điện ảnh biến động nhanh và mức độ cạnh tranh ngày càng gia tăng. Anh cho biết bản thân không ưu tiên phát hành phim vào thời điểm có quá nhiều đối thủ, bởi khi đó ê-kíp không chỉ tập trung vào chất lượng nội dung mà còn phải dồn nhiều nguồn lực cho truyền thông, khiến quá trình sản xuất thêm phần căng thẳng.

Lê Khánh muốn đóng vai đồng tính, Phan Gia Nhật Linh nói về cát-sê của Trấn Thành

Trước kỳ vọng doanh thu, đạo diễn nhấn mạnh mục tiêu quan trọng nhất với anh vẫn là hoàn thành tác phẩm khiến bản thân tự hào. Theo anh, doanh thu là yếu tố cần thiết nhưng không phải ưu tiên hàng đầu. Anh cũng chia sẻ quan điểm chung với Charlie Nguyễn rằng làm phim trước hết xuất phát từ đam mê, nếu đạt lợi nhuận là điều đáng mừng, còn trong trường hợp hòa vốn vẫn có thể xem là kết quả chấp nhận được, miễn tác phẩm được hoàn thiện và tiếp cận khán giả.

Về phía Lê Khánh, nữ diễn viên bày tỏ mong muốn được khán giả đón nhận thành quả của ê-kíp. Bên cạnh đó, cô còn muốn được thử sức với những dạng vai mới, khác biệt hơn để làm mới hình ảnh. Cô hy vọng mỗi lần xuất hiện đều mang đến sự thay đổi, mong khán giả cảm nhận sự "lột xác" trong hành trình làm nghề.



