Lê Khánh, Nhã Phương, Song Luân, Minh Trang quy tụ trong phim remake đình đám

Chúng ta không thể làm bạn (Before we get married) là phim truyền hình gây tiếng vang xứ Đài năm 2019. Với 13 tập, phim chinh phục đông đảo đối tượng khán giả không chỉ tại Đài Loan mà cả Ấn Độ, Malaysia, Philippines và nhận được nhiều tình cảm của người xem ở Việt Nam.

Nhã Phương, Song Luân, Minh Trang trong phiên bản Việt ĐPCC

Phim thu về 8.1/10 điểm đánh giá trên MyDramaList, 7.3/10 điểm trên IMDb và 9.1/10 trên Rakuten Viki. Ngoài ra, nữ phụ Viên Ngải Phi (Phoebe Yuan - từng tham gia Hậu duệ mặt trời phiên bản Đài Loan) được đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim truyền hình dài tập tại giải Chuông vàng lần thứ 55.

NSƯT Mỹ Duyên

Chúng ta không thể làm bạn phản ánh vấn đề luôn "nóng" và nhức nhối của xã hội: ngoại tình. Châu Duy Duy, một cô gái luôn cần cù chăm chỉ sống tiết kiệm để nỗ lực thực hiện kế hoạch cùng bạn trai mình. Tưởng chừng cuộc sống đã đi vào quỹ đạo, đúng kế hoạch của hai người, nhưng mọi chuyện thay đổi khi Châu Duy Duy gặp Chử Khắc Hoàn - CEO của một công ty lớn, người đang có một cô bạn gái đã bên nhau được 10 năm. 4 con người, 2 mối tình đối mặt với những cám dỗ. Liệu con đường họ lựa chọn có đúng đắn?

Sĩ Thanh, Quốc Anh, Lê Khánh

Bản Việt với tên gọi Yêu trước ngày cưới được chỉ đạo diễn xuất bởi đạo diễn kiêm biên kịch Thạch Thảo (được khán giả biết đến qua 2 tác phẩm làm lại từ phim Hàn: Cây táo nở hoa và Gạo nếp gạo tẻ). Có kinh nghiệm trong việc chuyển thể tác phẩm nổi tiếng, đạo diễn Thạch Thảo phát triển Yêu trước ngày cưới dựa trên kịch bản gốc và cho biết cô chọn cốt truyện phù hợp với khán giả Việt, sử dụng những câu thoại “bắt trend” được đặt trong các tình huống hợp lý, không ngoài việc mang đến tâm lý gần gũi, thực tế cho người xem.

Hai diễn viên trẻ Sơn Soho, Khánh Linh

Khán giả Việt lâu nay vốn có không ít định kiến về những phim được làm lại từ nước ngoài, bởi sự chênh lệch chất lượng, nhất là ở khâu diễn xuất, của bản Việt. Vì thế Yêu trước ngày cưới là thử thách lớn cho nhà làm phim và cả diễn viên. Điều này cũng khiến khán giả tò mò lẫn trông đợi, để xem Yêu trước ngày cưới qua bàn tay Việt hóa của đạo diễn Thạch Thảo cũng như đội ngũ diễn viên nổi tiếng, dày dạn kinh nghiệm có "phá bỏ" được định kiến về những tác phẩm làm lại từ các phim quá nổi tiếng, đình đám của nước ngoài hay không.