Lê Khánh phủ đầy hột xoàn, 'quậy' hết cỡ trong teaser trailer 'Biệt đội rất ổn'

Nhà phát hành CJ HK Entertainment và nhà sản xuất Live On vừa chính thức công bố teaser poster và teaser trailer của phim điện ảnh Biệt đội rất ổn do Tạ Nguyên Hiệp làm đạo diễn. Teaser poster gây ấn tượng với muôn vàn biểu cảm "bất ổn" của các nhân vật từ sợ hãi, ngạc nhiên đến gượng cười, hoảng loạn… Mỗi người một nét diễn riêng, thậm chí "giằng co" lẫn nhau khiến khán giả phải đặt câu hỏi về mức độ "rất ổn" của "biệt đội" này.

Teaser poster phim Biệt đội rất ổn CJ HK Entertainment

Tưởng là một phi vụ "động trời" với phút giây kịch tính đến nghẹt thở, nhưng Biệt đội rất ổn gây bất ngờ khi hé lộ loạt khoảnh khắc "cười ra nước mắt" của các nhân vật. Từ đại gia miền Tây Tư Xoàn (Lê Khánh), Hào Phong (Hứa Vĩ Văn), Khuê (Hoàng Oanh), Tuấn (Quang Tuấn) đến Gia đình Cục Súc (Võ Tấn Phát, Nguyên Thảo, Ngọc Phước, Ngọc Hoa) đều mang tới những màn tung hứng nhịp nhàng, duyên dáng và kích thích trí tò mò của người xem về "đám cưới ngàn tỉ".

Lê Khánh “phủ” đầy kim cương hột xoàn, còn được Quang Tuấn “nựng yêu” trong teaser trailer phim Biệt đội rất ổn

Mở màn teaser trailer, Tư Xoàn (Lê Khánh đóng) rạng rỡ ngồi bên người chồng trẻ trong một resort hạng sang do chính Xoàn sở hữu để livestream thông báo về đám cưới của mình. Toàn bộ khách mời sẽ được chiêm ngưỡng bộ sưu tập nữ trang độc và quý của Xoàn, với tổng giá trị tài sản lên đến "ngót nghét" ngàn tỉ đồng. Trái ngược với sự hạnh phúc của Xoàn - Tuấn, bộ đôi Phong - Khuê lại đầy lo lắng cho kế hoạch đã dày công ấp ủ cả năm trời - đánh tráo chiếc vòng cầu hôn tại đám cưới. Đúng lúc này, Gia đình Cục Súc xuất hiện với tạo hình không thể lầy lội hơn: vợ chồng Cục - Súc giả làm đại gia "pha ke", con gái cả Ngọc Quạu diện đồ "cô hầu gái" và con gái út Ngọc Quọ trong tạo hình "bé thỏ hồng".

Hứa Vĩ Văn “bày mưu tính kế” cùng Hoàng Oanh, lôi kéo Gia đình Cục Súc vào phi vụ cực hài hước

Quyết định hợp sức cùng Gia đình Cục Súc để làm nên "Biệt đội rất ổn", nhưng phi vụ của Phong và Khuê liên tục vấp phải những tình huống dở khóc dở cười. Một bên là Xoàn - Tuấn tất bật chuẩn bị cho đám cưới "có một không hai", một bên là Phong, Khuê và Gia đình Cục Súc trong màn kết hợp đầy hoang mang, liệu "đám cưới ngàn tỉ" sẽ thành hay bại? Teaser trailer còn hé lộ phân cảnh Xoàn, Phong, Khuê và Gia đình Cục Súc hớt hải chạy trên đường, Lê Khánh trổ tài nói tiếng Khmer khiến khán giả bật cười thích thú. Cuối cùng, Biệt đội rất ổn tăng thêm độ hài hước bằng khoảnh khắc tình cảm của cặp "vợ già - chồng trẻ", khi Tuấn nựng má nhưng Xoàn lại nhớ về… người chồng quá cố của mình.

Lê Khánh và Quang Tuấn trong phim

Teaser trailer Biệt đội rất ổn hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả, bên cạnh màu sắc tươi sáng, nổi bật, hay bối cảnh đám cưới sang trọng là bầu không khí sôi nổi, dễ chịu từ loạt tình huống gây cười. Những "miếng hài" được cài cắm và thể hiện một cách khéo léo, không chỉ qua lời thoại mà còn qua trang phục, phong cách, ngôn ngữ hình thể… Mỗi nhân vật trong Biệt đội rất ổn đều có đất diễn riêng, câu chuyện riêng để thể hiện nét đáng yêu của mình: Tư Xoàn luôn "làm quá" mọi vấn đề, mọi biểu cảm; Hào Phong tinh tế nhưng cũng đầy thần thái của một ca sĩ nổi tiếng; hay 4 thành viên Gia đình Cục Súc ồn ào mà vụng về, ngốc nghếch.

Lê Khánh và dàn diễn viên hài hước, lầy lội trong Biệt đội rất ổn

Theo đạo diễn Tạ Nguyên Hiệp, câu chuyện gia đình ở web-drama Gia đình Cục Súc đã chuyển sang câu chuyện Biệt đội rất ổn ở phim điện ảnh để tăng thêm độ lớn mạnh, chững chạc cho tác phẩm. "Phim nói về sự đoàn kết chứ không đơn thuần là câu chuyện về tình cảm gia đình. Những con người xa lạ đã gặp gỡ nhau, dù có nhiều khác biệt nhưng cùng nhau đạt được mục tiêu và có sự trưởng thành riêng sau hành trình ấy. Mọi người không chỉ xem 1 - 2 nhân vật chính mà sẽ theo dõi rất nhiều nhân vật, ai cũng rất hay ho, duyên dáng. Phim sẽ mang đến luồng không khí mới và sự bất ngờ cho khán giả, nằm ngoài khuôn khổ và không bị đóng khung trong những cấu trúc cũ để có hướng đi ấn tượng hơn trong thể loại hài".

Phim điện ảnh Biệt đội rất ổn sẽ khởi chiếu vào ngày 31.3 tại các cụm rạp trên toàn quốc.