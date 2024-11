Lễ ký kết hợp tác giữa Hiệp hội An ninh mạng quốc gia và EVNGENCO2

Về phía Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia có sự tham gia của Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Cục phó Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Ủy viên Ban chấp hành hiệp hội; ông Nguyễn Vũ Hoàng An, Tổng thư ký Hiệp hội An ninh mạng quốc gia.

Về phía Tập đoàn điện lực VN (EVN) có Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Đặng Hoàng An, Phó chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng quốc gia; Thành viên HĐTV EVN Đinh Thế Phúc; Phó tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm cùng lãnh đạo các ban chuyên môn thuộc EVN.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác diễn ra dưới sự chứng kiến của lãnh đạo EVN, EVNGENCO2 và NCA ẢNH: MINH LƯƠNG

Sự hợp tác này sẽ không chỉ nâng cao năng lực bảo vệ hệ thống và dữ liệu quan trọng của EVNGENCO2 mà còn góp phần xây dựng một hệ thống năng lượng quốc gia an toàn, bảo mật và bền vững. Đây cũng là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo vệ hệ thống lưới điện quốc gia trước các nguy cơ từ không gian mạng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam nói chung.

Theo Chủ tịch HĐQT EVNGENCO2 Trần Phú Thái, EVNGENCO2 đã và đang nỗ lực không ngừng để nâng cao khả năng bảo mật các hệ thống công nghệ thông tin. Với sự hợp tác này, EVNGENCO2 đề nghị Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tiếp tục hỗ trợ trong những hoạt động thiết yếu như: đào tạo, nâng cao nhận thức cho cán bộ về an ninh mạng; tư vấn và chuẩn hóa các hệ thống an toàn thông tin theo đúng cấp độ quy định... trước những thách thức an ninh mạng ngày càng phức tạp.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An cũng đánh giá sự hợp tác giữa NCA và EVNGENCO2, không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho EVNGENCO2 mà còn là hình mẫu, tiền đề quan trọng để các đơn vị khác trong EVN học hỏi và áp dụng.

Ngành năng lượng hiện nay đang đối mặt với những thách thức lớn về an ninh mạng do các hệ thống năng lượng, từ sản xuất điện đến quản lý lưới điện và điều khiển ngày càng phụ thuộc vào công nghệ thông tin, kết nối mạng. EVN ý thức sâu sắc rằng bảo mật an ninh mạng là một nhiệm vụ chiến lược trong lộ trình chuyển đổi số của doanh nghiệp.