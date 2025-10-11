Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lê Minh Ngọc - cô gái xinh đẹp từng giành quán quân 'Sao mai' giờ ra sao?

Thạch Anh
Thạch Anh
11/10/2025 06:10 GMT+7

Ba năm sau khi đăng quang quán quân dòng nhạc dân gian tại giải 'Sao mai 2022', Lê Minh Ngọc đánh dấu chặng đường mới bằng dự án âm nhạc lớn, khẳng định sự trưởng thành và hướng đi riêng.

Sau khi giành ngôi vị cao nhất tại Sao mai, sự nghiệp của Lê Minh Ngọc có những bước phát triển thuận lợi. Đặc biệt, con đường nghệ thuật của cô thêm rộng mở kể từ khi chính thức công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, trở thành một người nghệ sĩ mang màu áo lính.

Lê Minh Ngọc - cô gái xinh đẹp từng giành quán quân 'Sao mai' giờ ra sao? - Ảnh 1.

Nhan sắc rạng rỡ của ca sĩ Lê Minh Ngọc

Ảnh: NVCC

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Ngọc được xuất hiện trên nhiều chương trình, sự kiện lớn, được rèn luyện bản thân và giọng hát qua rất nhiều chương trình phục vụ trong quân đội". Môi trường này không chỉ giúp Lê Minh Ngọc trau dồi bản lĩnh sân khấu mà còn nuôi dưỡng tâm hồn nghệ sĩ.

Lê Minh Ngọc hát về Hà Nội

Nhân kỷ niệm 71 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2025), nữ ca sĩ giới thiệu đến khán giả series Lê Minh Ngọc hát về Hà Nội. Đây là dự án âm nhạc được cô ấp ủ từ lâu, như một món quà tri ân gửi đến vùng đất mà bản thân xem là quê hương thứ hai, nơi đã nuôi dưỡng và chắp cánh cho sự nghiệp của mình.

Dự án bao gồm những ca khúc phản ánh các giai đoạn lịch sử hào hùng. Bên cạnh âm hưởng sử thi, series cũng khắc họa một Hà Nội lãng mạn và sâu lắng. Trong đó, Bài ca hy vọng là MV mở màn, được thực hiện tại những địa danh nổi tiếng như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cột cờ Hà Nội, Hoàng thành Thăng Long...

Lê Minh Ngọc - cô gái xinh đẹp từng giành quán quân 'Sao mai' giờ ra sao? - Ảnh 2.

Ngoài dòng nhạc dân gian, Lê Minh Ngọc còn chinh phục người nghe nhạc thính phòng

Ảnh: NVCC

Lê Minh Ngọc chia sẻ: "Những ngày này, chúng ta đau xót chứng kiến cảnh tượng nhiều tỉnh, thành trong cả nước đang oằn mình chống chọi với mưa lũ khắc nghiệt... Ca khúc Bài ca hy vọng được chọn phát hành mở đầu dự án như lời nguyện cầu, chia sẻ của tôi tới người dân, tới những mảnh đất đang chịu đau thương, tổn thất do mưa lũ. Hy Vọng không bao giờ tắt, sẽ luôn là sức mạnh giúp chúng ta vượt qua mọi gian nan".

Một trong những câu hỏi lớn nhất mà khán giả đặt ra là làm thế nào một quán quân dòng nhạc dân gian lại có thể chuyển mình sang dòng nhạc thính phòng một cách thuyết phục. Đối với Lê Minh Ngọc, sự cân bằng này đến rất tự nhiên.

Cô cho biết: "Tôi đặc biệt yêu những ca khúc thính phòng, chính ca. Vì vậy theo đuổi dòng nhạc này là theo đuổi tình yêu, đam mê của mình. Những năm qua tôi đã rèn luyện và học tập rất bền bỉ, kiên trì để có thể chuyển dòng một cách thuận lợi. Tôi vẫn giữ hồn cốt giọng hát của mình là dân gian nên sự hòa quyện đó rất tự nhiên".

