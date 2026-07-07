Le Parc Place: Bản giao hưởng ‘sky resort’ giữa tầng không tại ParkCity Hanoi

Vị trí chiến lược trong hệ sinh thái hoàn thiện

Tọa lạc tại vị trí chiến lược cửa ngõ phía tây thủ đô, từ ParkCity Hanoi có thể dễ dàng kết nối tới các trục giao thông huyết mạch như vành đai 3, vành đai 3.5, vành đai 4, cùng tuyến metro Cát Linh - Hà Đông và hệ thống xe buýt nhanh BRT và Vinbus đã vận hành ổn định. Trên quy mô 77,4 ha, khu đô thị do ParkCity Group phát triển đã được kiến tạo đồng bộ suốt hơn 15 năm, hình thành một cộng đồng quốc tế hiện hữu với hệ tiện ích và cảnh quan xanh đã hoàn thiện.

Trong tổng thể ấy, Le Parc Place sở hữu vị trí trung tâm hiếm có khi nằm tại "giao điểm vàng" giữa đại lộ ParkCity Hanoi và tuyến đường hoa phong linh đặc trưng của khu đô thị, đồng thời mở ra tầm nhìn khoáng đạt về công viên và hồ trung tâm. Từ Le Parc Place, cư dân có thể dễ dàng tiếp cận hệ tiện ích nội khu đã vận hành hoàn chỉnh như ParkCity Club Hanoi, trường học quốc tế liên cấp ISPH, trung tâm thương mại - giải trí THE LINC cũng như các phân khu nhà ở cao cấp khác trong khu đô thị.

Công viên và hồ cảnh quan tại ParkCity Hanoi ẢNH: PARKCITY HANOI

Đặc quyền "Parkfront living" và kiến trúc Pháp đương đại

Nằm tại vị trí trung tâm, Le Parc Place sở hữu đặc quyền "Parkfront living" với tầm nhìn trực diện ra hồ nước và công viên trung tâm rộng tới 4,2 ha. Nhờ quỹ đất cảnh quan đã được quy hoạch cố định, cư dân có thể an tâm tận hưởng tầm nhìn rộng mở mà không lo bị che chắn bởi các công trình tương lai.

Được triển khai trên diện tích đất hơn 1,6 ha với với số lượng chỉ 802 căn hộ, Le Parc Place bao gồm 4 tòa tháp có chiều cao từ 29 đến 35 tầng kết hợp cùng 4 tầng khối đế. Dưới bàn tay thiết kế kiến trúc của Ronald Lu & Partners và thiết kế cảnh quan của ONE Landscape danh tiếng đến từ Hồng Kông, Le Parc Place tái định nghĩa vẻ đẹp tân cổ điển bằng ngôn ngữ kiến trúc đương đại. Không giới hạn trong những khuôn mẫu hình khối truyền thống, công trình là sự giao thoa tinh tế giữa tỷ lệ kiến trúc chuẩn mực, tính đối xứng và những đường nét cong mềm mại, tạo nên vẻ thanh lịch mang tinh thần Pháp.

Kiến trúc đa mặt thoáng kết hợp cùng hệ kính rộng mở giúp tối ưu ánh sáng tự nhiên và mở rộng tầm nhìn khoáng đạt. Không gian sống được kết nối hài hòa với cảnh quan bên ngoài, nơi kiến trúc, thiên nhiên và trải nghiệm sống giao thoa, mang đến một chuẩn mực an cư tinh tế và giàu cảm xúc.

Sảnh đón sang trọng của Le Parc Place ẢNH: PARKCITY HANOI

Dự án mang tới các dòng sản phẩm đa dạng từ 2 phòng ngủ + 1 đến các căn Sky Villa đẳng cấp, với thiết kế đa mặt thoáng cùng diện tích lớn đúng chuẩn "ở rộng sống sang" từ 107 m2 đến trên 500 m2 nhằm đáp ứng hoàn hảo nhu cầu của tầng lớp cư dân tinh hoa.

Hướng đến một không gian sống cao cấp và riêng tư, Le Parc Place ưu tiên chất lượng sống tối đa khi duy trì tỷ lệ xây dựng cực thấp, chỉ 7 - 10 căn trên một tầng, cùng mật độ thang máy chỉ khoảng 40 - 50 căn/thang. Đồng thời, chủ đầu tư cam kết mỗi căn hộ tiêu chuẩn đều có ít nhất 1 chỗ đỗ xe ô tô định danh, và tới 3 chỗ đỗ xe cho mỗi căn Sky Villa, điều đặc biệt hiếm có trên thị trường căn hộ cao cấp hiện nay.

Nơi kết nối cộng đồng cư dân tinh hoa

Sức hút của Le Parc Place còn đến từ cấu trúc tiện ích đa tầng, kết hợp hài hòa giữa tính biệt lập và sự cộng hưởng quy mô của toàn khu đô thị. Bên cạnh không gian cảnh quan xanh rộng lớn lên tới 13.7 ha của ParkCity Hanoi, ngay trong nội khu Le Parc Place, cư dân được thụ hưởng chuỗi trải nghiệm "Sky Resort" độc đáo giúp tái tạo năng lượng mỗi ngày. Tại tầng 5, cư dân có thể tận hưởng không gian năng động gồm phòng tiệc riêng tư, phòng tập golf mô phỏng, sân pickleball tiêu chuẩn, khu tập gym - yoga hiện đại, khu nướng BBQ, bể bơi ngoài trời cực kỳ ấn tượng hay bể lười thư giãn giữa ốc đảo xanh... Lên đến tầng 15, không gian lại dịch chuyển đầy tinh tế để phục vụ nhu cầu làm việc và thư giãn chuyên sâu với lounge rượu và xì gà đẳng cấp, không gian đọc sách yên tĩnh, phòng studio riêng, phòng học nấu ăn cùng khu vực làm việc chung…

Trải nghiệm nghỉ dưỡng hiện diện trong từng nhịp sống thường nhật tại Le Parc Place ẢNH: PARKCITY HANOI

Vượt trên những giá trị vật chất đơn thuần, hệ thống tiện ích tại Le Parc Place còn đóng vai trò là "chất xúc tác" kết nối những cư dân cùng hệ giá trị. Giữa không gian đẳng cấp của các phòng tiệc riêng tư hay khu vực làm việc chung, cư dân không chỉ thụ hưởng sự tiện nghi, mà còn có cơ hội mở rộng các mối quan hệ xã hội, chia sẻ phong cách sống và cùng nhau kiến tạo một cộng đồng tinh hoa.

Chính sự cộng hưởng giữa một môi trường sống sang trọng và những điểm chạm giao lưu tinh tế đã tạo nên bản sắc riêng cho Le Parc Place, nơi cư dân không chỉ sống cạnh nhau, mà còn cùng nhau vun đắp những trải nghiệm sống đáng giá trong một cộng đồng văn minh. Tất cả tạo nên một hành trình an cư trọn vẹn, nơi mỗi ngày trôi qua đều là một kỳ nghỉ dưỡng đích thực giữa tầng không.