Le Parc Place: Tọa độ vàng đón đầu chuyển động hạ tầng phía tây Thủ đô

Tọa độ chiến lược giữa những trục giao thông định hình tương lai Thủ đô

Trong đầu tư bất động sản, vị trí chiến lược được xác định bởi khả năng kết nối và vai trò của khu vực trong cấu trúc phát triển đô thị. Một vị trí có giá trị bền vững là nơi vừa đáp ứng nhu cầu kết nối hiện tại, vừa có khả năng đón đầu những chuyển biến hạ tầng trong tương lai.

ParkCity Hanoi sở hữu vị trí chiến lược tại cửa ngõ Thủ đô ẢNH: PARKCITY HANOI

Sở hữu vị trí đắc địa, từ ParkCity Hanoi dễ dàng kết nối tới các trung tâm đô thị mới như Mỹ Đình, Trung Hòa - Nhân Chính chỉ trong khoảng 10 phút di chuyển thông qua các tuyến Lê Trọng Tấn, Tố Hữu và Lê Quang Đạo kéo dài. Lợi thế kết nối còn được bổ trợ bởi hệ thống giao thông công cộng hiện hữu, với khả năng tiếp cận trong khoảng cách đi bộ tới tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông và tuyến BRT Yên Nghĩa - Kim Mã.

Đáng chú ý, từ nay đến 2027 - 2028, nhiều công trình giao thông trọng điểm có tác động trực tiếp đến khả năng tiếp cận khu đô thị sẽ được triển khai. Trong đó, tuyến vành đai 3,5 được hoàn thiện các điểm kết nối quan trọng như cầu vượt nút giao Quang Trung và cầu vượt nút giao với Đại lộ Thăng Long. Cùng thời gian, đường song hành vành đai 4 và tuyến cao tốc Vành đai 4 dự kiến thông xe, với điểm kết nối cách ParkCity Hanoi khoảng 2 km qua đường Nguyễn Trác, quốc lộ 6. Hệ thống hạ tầng này không chỉ tăng cường kết nối ParkCity Hanoi với các trục giao thông trọng điểm mà còn mở rộng tiếp cận tới những khu vực đang hình thành các cực phát triển mới của Hà Nội và Vùng Thủ đô, như sân bay Nội Bài, sân bay Gia Bình, các khu công nghệ cao, Khu đô thị Đại học Láng - Hòa Lạc đến các tỉnh, thành lân cận, trong khoảng 30 phút di chuyển tùy điểm đến và điều kiện giao thông.

Về dài hạn, mạng lưới đường sắt đô thị theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm sẽ ngày càng hoàn thiện hạ tầng kết nối các khu vực đô thị, trong đó có ParkCity Hanoi. Bên cạnh kế hoạch kéo dài metro 2A từ Cát Linh - Hà Đông theo hành lang Hà Đông - Xuân Mai, còn có hai tuyến metro số 6 (Nội Bài - Ngọc Hồi) và metro số 7 (Mê Linh - vành đai 3,5 - Sân vận động Hùng Vương) sẽ mở rộng lựa chọn di chuyển cho khu vực Hà Đông - Dương Nội và giúp gia tăng giá trị kết nối cho ParkCity Hanoi.

Với bất động sản, lợi thế nằm ở khả năng đón đầu sự thay đổi của hạ tầng. ParkCity Hanoi vừa sở hữu kết nối hiện hữu, vừa hưởng lợi từ các công trình trọng điểm đang được hoàn thiện, tạo nền tảng gia tăng giá trị tài sản khi những lợi thế hạ tầng được phản ánh vào mặt bằng giá bất động sản khu vực.

Le Parc Place - Hưởng trọn lợi thế từ tọa độ vàng ParkCity Hanoi

Nằm tại trung tâm khu đô thị ParkCity Hanoi, Le Parc Place được phát triển với định hướng kết hợp kiến trúc hiện đại, không gian sống linh hoạt và hệ tiện ích cao cấp khép kín. Dự án gồm 4 tòa tháp cao 29 - 35 tầng, cung cấp 802 căn hộ đa dạng diện tích. Lợi thế nổi bật của Le Parc Place là nằm kề ngay bên công viên trung tâm và hồ cảnh quan rộng tới 4,2 ha, mang đến tầm nhìn khoáng đạt và lớp đệm sinh thái hiếm có tại nội đô.

Le Parc Place với tầm nhìn trực diện ra công viên và hồ cảnh quan ẢNH: PARKCITY HANOI

Với mật độ thấp, chỉ 7 - 10 căn/tầng cho căn tiêu chuẩn và 3 - 4 căn/tầng cho Sky Villa, dự án cung cấp đa dạng loại hình căn hộ từ 2 đến 4 phòng ngủ cùng bộ sưu tập giới hạn 39 căn Sky Villa có diện tích lớn. Điểm nhấn nổi bật là dòng Sky Villa phiên bản giới hạn với sân vườn riêng, có diện tích từ hơn 300 m2 tới hơn 500 m2, mang đến trải nghiệm sống rộng mở nhưng vẫn riêng tư và tạo dấu ấn khác biệt khẳng định vị thế của chủ nhân.

Chủ đầu tư cũng cam kết mỗi căn hộ tiêu chuẩn đều có ít nhất 1 chỗ đỗ xe ô tô định danh, và tới 3 chỗ đỗ xe cho mỗi căn Sky Villa, điều đặc biệt hiếm có trên thị trường căn hộ cao cấp hiện nay.

Giá trị của Le Parc Place còn được củng cố bởi hệ tiện ích nội khu được tổ chức theo nhiều tầng trải nghiệm. Tầng 5 mang dấu ấn của một "sky resort" với bể bơi, jacuzzi, bể lười thư giãn, sân pickleball tiêu chuẩn, khu BBQ, phòng gym - yoga; tầng 15 lại đem tới những trải nghiệm có chiều sâu của "sky retreat" với lounge rượu vang, cigar, thư viện và studio sáng tạo. Các tiện ích không chỉ phục vụ nhu cầu thư giãn, rèn luyện sức khỏe mà còn tạo không gian kết nối, mang tới những cơ hội hợp tác giá trị giữa cộng đồng cư dân.

Hệ tiện ích nội khu hoàn thiện theo nhiều tầng trải nghiệm ẢNH: PARKCITY HANOI

Hiện tại, chủ đầu tư ParkCity Hanoi đang áp dụng nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng mua căn hộ Le Parc Place như miễn phí dịch vụ và phí sử dụng ParkCity Club Hanoi trong năm đầu tiên cùng tiến độ thanh toán chỉ 50% giá trị căn hộ cho đến thời điểm nhận nhà, giúp người mua chủ động kế hoạch tài chính, có thêm dư địa tối ưu dòng tiền để sở hữu sản phẩm phù hợp.

Khi hạ tầng phía tây Hà Nội tiếp tục được đầu tư mạnh mẽ, sở hữu Le Parc Place là cơ hội đón đầu giá trị của một hệ sinh thái đô thị hoàn thiện với nhiều dư địa tăng trưởng trong tương lai.

Để biết thêm thông tin về dự án, vui lòng liên hệ: Phòng bán hàng, Khu đô thị ParkCity Hanoi, Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Nội Website: https://leparcplace.com.vn



