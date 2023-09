Lê Phong sắp ra mắt dự án mới sau khi lập kỷ lục bàn giao căn hộ

Trước đó, chỉ 5 tháng sau khi đi vào vận hành, dự án căn hộ đầu tiên trong chuỗi thương hiệu "Emerald" mang tên The Emerald Golf View đã tiến hành bàn giao giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ (sổ hồng) cho cư dân.

Lê Phong - Danh tiếng chủ đầu tư uy tín tại Bình Dương

The Emerald Golf View là dự án cao tầng do Lê Phong đầu tư tại Bình Dương trong giai đoạn dịch Covid-19, dự án đã hoàn thành sớm hơn tiến độ dự kiến, điều mà ít có đơn vị nào làm được trong bối cảnh dịch bệnh. The Emerald Golf View bắt đầu bàn giao từ tháng 3.2023.

Ngày 19.8.2023, Tập đoàn Lê Phong đã tổ chức lễ trao giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ (sổ hồng) đợt đầu cho cư dân đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính. Với việc trao sổ hồng cho cư dân sau 5 tháng khánh thành và đưa vào sử dụng, dự án The Emerald Golf View có tiến độ bàn giao sổ hồng "lập kỷ lục" nhanh bậc nhất tại Bình Dương.

Cư dân The Emerald Golf View nhận sổ hồng chỉ sau 5 tháng dự án đi vào vận hành Tập đoàn Lê Phong

Dự án có vị trí đắc địa, nằm ngay mặt tiền đại lộ Bình Dương, cạnh sân golf Sông Bé thuộc phường Lái Thiêu, TP.Thuận An, Bình Dương. Đây cũng là sản phẩm đầu tay nằm trong chuỗi căn hộ cao cấp mang thương hiệu "Emerald" được Tập đoàn Lê Phong đầu tư nằm trên dọc quốc lộ 13 (đại lộ Bình Dương).

Từ khi dự án đi vào vận hành, Tập đoàn Lê Phong đã không ngừng hoàn thiện chất lượng dịch vụ để nâng cao chất lượng sống, mang đến không gian sống sang trọng, hiện đại và đẳng cấp cho cộng đồng dân cư. Đến nay, dự án The Emerald Golf View đã đi vào vận hành ổn định.

Việc trao sổ hồng cho cư dân là một trong những sự kiện quan trọng của Lê Phong thể hiện sự cam kết với khách hàng trong việc đảm bảo pháp lý của sản phẩm. Dự kiến từ nay tới cuối năm 2023 và đầu năm 2024, hơn 1.000 căn hộ tại dự án sẽ nhận được sổ hồng, đại diện Tập đoàn Lê Phong, cho biết.

Ông Bùi Ngươn Phong, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Lê Phong, chia sẻ: "Chúng tôi luôn tâm niệm những bước đi đầu tiên là những bước đi khó nhất, không chỉ làm đúng mà còn cần làm tốt ngay từ đầu. Những bước chân đầu tiên có vững, có mang lại lợi ích thiết thực cho người mua mới có thể tạo nền tảng cho các dự án tiếp theo".

Lê Phong sắp ra mắt dự án căn hộ thứ 2 tại Bình Dương

Tiếp nối những thành công của dự án The Emerald Golf View, trong thời gian tới, Tập đoàn Lê Phong sẽ ra mắt dự án thứ 2 cũng thuộc Thương hiệu "Emerald". Dự án The Emerald 68 tọa lạc trên đại lộ Bình Dương, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, cách cổng chào Bình Dương chỉ 1km.

Dự án The Emerald 68 cách cổng chào Bình Dương chỉ 1km, tiếp cận các quận TP.HCM từ 3-5 phút di chuyển Tập đoàn Lê Phong

Định hình là chuỗi căn hộ chất lượng cao tại khu vực Bình Dương cam kết về tiến độ xây dựng. Theo đó, The Emerald 68 sẽ hoàn thành đúng tiến độ, kịp hoàn thành và bàn giao đúng tiến độ và chất lượng như cam kết cho cư dân, ông Phong chia sẻ.

Được biết, bên cạnh các tiêu chuẩn chung của thương hiệu "Emerald", The Emerald 68 sẽ là dự án mang phong cách căn hộ nhiệt đới với hệ thống chuỗi hơn 25 tiện ích trên cao, thiết lập đặc quyền riêng tư dành riêng cho cư dân. Tại đây, mỗi căn hộ được chú trọng thiết kế bên trong và tính kết nối với thiên nhiên bên ngoài dự án để cư dân được chăm sóc sức khỏe mỗi phút giây. Đặc biệt, The Emerald 68 hứa hẹn khai thác những ưu thế vượt trội về vị trí đắc địa tại khu dân cư lâu đời TP.Thuận An, chỉ vài phút tiếp cận TP.HCM, trở thành điểm an cư lý tưởng cho cư dân làm việc tại TP.HCM.

Dự án hướng đến giải quyết nhu cầu nhà ở chất lượng cao người lao động khu vực Thuận An và các quận, thành phố lân cận thuộc TP.HCM như Gò Vấp, quận 12, quận Bình Thạnh, TP.Thủ Đức với mức giá vừa túi tiền.

Những hành động cụ thể và thiết thực, đem lại sự an tâm cao nhất cho cư dân là cách chủ đầu tư Lê Phong thay lời muốn nói với khách hàng, những chủ nhân tương lai của dự án. Dự án đầu tay trong vai trò chủ đầu tư là bảo chứng mạnh mẽ cho uy tín Tập đoàn Lê Phong trong dự án The Emerald 68 và những dự án tiếp theo thuộc dòng "Emerald" trong tương lai.

The Emerald 68 là dự án tiếp nối sự thành công của dự án The Emerald Golf View. Dự án có quy mô hơn 7.000m2 với tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng. Đây là dự án đầu tiên Tập đoàn Lê Phong và Coteccons hợp tác trong vai trò đồng chủ đầu tư. The Emerald 68 sở hữu lợi thế tự nhiên "tam cận" đắt giá mang ý nghĩa phong thủy tụ tài, cùng chuỗi tiện ích hiện đại hứa hẹn sẽ là nơi cư dân được kết nối với thiên nhiên, tận hưởng không gian sống trong lành, giàu năng lượng.