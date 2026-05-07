Lê Phương hỏi 'mẹ chồng' Hoài An cách xử 'tiểu tam'

Trong phần hỏi nhanh đáp gọn của On Trending, Lê Phương khiến khán giả thích thú khi bất ngờ hỏi ngược diễn viên Hoài An rằng nếu đặt mình vào hoàn cảnh của Thanh Mai thì bà sẽ xử lý tiểu tam Như Trang như thế nào. Màn đối đáp tung hứng đầy duyên dáng giữa 'mẹ chồng' và 'nàng dâu' nhanh chóng tạo nên không khí sôi động, mang lại nhiều tiếng cười cho trường quay. Không chỉ chia sẻ về nhân vật, Hoài An còn trổ tài ca hát đầy năng lượng với sự cổ vũ nhiệt tình từ 'con trai', 'con dâu' cùng hai 'cháu nội', khiến chương trình thêm phần náo nhiệt và gần gũi.

Lê Phương hào hứng hỏi “mẹ chồng” Hoài An cách xử lý tiểu tam Như Trang trong phần giao lưu cùng dàn diễn viên Bóng ma hạnh phúc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó, Bóng ma hạnh phúc đã thu hút sự quan tâm của khán giả ngay từ những tập đầu nhờ khai thác câu chuyện gia đình với hàng loạt mâu thuẫn dồn nén. Nhân vật Thanh Mai do Lê Phương đảm nhận gây nhiều tranh cãi vì sự cam chịu, nhẫn nhịn, trong khi Hoàng Dũng (Lương Thế Thành) và Như Trang (Ngân Hòa) lại khiến người xem bức xúc. Chính chuỗi xung đột liên tiếp giữa các nhân vật đã góp phần đẩy cao kịch tính, tạo hiệu ứng bàn luận mạnh mẽ trên mạng xã hội suốt thời gian phim phát sóng.

