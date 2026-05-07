Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lê Phương hỏi 'mẹ chồng' Hoài An cách xử 'tiểu tam'
Video Giải trí

Lê Phương hỏi 'mẹ chồng' Hoài An cách xử 'tiểu tam'

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
07/05/2026 21:29 GMT+7

Lê Phương khiến khán giả thích thú khi liên tục truy hỏi Hoài An về cách đối phó với tiểu tam Như Trang. Màn tung hứng duyên dáng, đầy ăn ý của cặp mẹ chồng nàng dâu trong Bóng ma hạnh phúc mang đến bầu không khí sôi động, hài hước cho chương trình On Trending.

Trong phần hỏi nhanh đáp gọn của On Trending, Lê Phương khiến khán giả thích thú khi bất ngờ hỏi ngược diễn viên Hoài An rằng nếu đặt mình vào hoàn cảnh của Thanh Mai thì bà sẽ xử lý tiểu tam Như Trang như thế nào. Màn đối đáp tung hứng đầy duyên dáng giữa 'mẹ chồng' và 'nàng dâu' nhanh chóng tạo nên không khí sôi động, mang lại nhiều tiếng cười cho trường quay. Không chỉ chia sẻ về nhân vật, Hoài An còn trổ tài ca hát đầy năng lượng với sự cổ vũ nhiệt tình từ 'con trai', 'con dâu' cùng hai 'cháu nội', khiến chương trình thêm phần náo nhiệt và gần gũi.

Lê Phương tham vấn 'mẹ chồng' Hoài An cách trị tiểu tam - Ảnh 1.

Lê Phương hào hứng hỏi “mẹ chồng” Hoài An cách xử lý tiểu tam Như Trang trong phần giao lưu cùng dàn diễn viên Bóng ma hạnh phúc

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó, Bóng ma hạnh phúc đã thu hút sự quan tâm của khán giả ngay từ những tập đầu nhờ khai thác câu chuyện gia đình với hàng loạt mâu thuẫn dồn nén. Nhân vật Thanh Mai do Lê Phương đảm nhận gây nhiều tranh cãi vì sự cam chịu, nhẫn nhịn, trong khi Hoàng Dũng (Lương Thế Thành) và Như Trang (Ngân Hòa) lại khiến người xem bức xúc. Chính chuỗi xung đột liên tiếp giữa các nhân vật đã góp phần đẩy cao kịch tính, tạo hiệu ứng bàn luận mạnh mẽ trên mạng xã hội suốt thời gian phim phát sóng.

Để thưởng thức trọn vẹn những khoảnh khắc dàn diễn viên "giải quyết nội bộ", mời quý khán giả đón xem chương trình On Trending trên Thanh Niên Online, fanpage Báo Thanh Niên cùng kênh YouTube và TikTok iHay TV.

Tin liên quan

Dàn diễn viên 'Bóng ma hạnh phúc' họp gia đình, giải quyết bất hòa tại ON TRENDING

Dàn diễn viên 'Bóng ma hạnh phúc' họp gia đình, giải quyết bất hòa tại ON TRENDING

Đến với buổi giao lưu On Trending của Báo Thanh Niên, dàn diễn viên phim 'Bóng ma hạnh phúc' có dịp họp gia đình giải đáp thắc mắc cho khán giả. Liệu rằng những giải thích của Hoàng Dũng (Lương Thế Thành thủ vai) có được các thành viên trong gia đình hài lòng và khán giả chấp nhận?

Khám phá thêm chủ đề

Lê Phương Bóng ma hạnh phúc phim truyền hình On trending Hoài An
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận