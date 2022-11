Lê Quang Liêm giành 1 điểm ở trận mở màn Champions Chess Tour Final

Lê Quang Liêm cùng Anish Giri cho thấy sức cờ “một chín một mười” khi bất phân thắng bại trong 4 ván cờ nhanh và phải phân định thắng thua bằng cờ chớp.

Ở ván đầu cờ chớp, Anish Giri giành chiến thắng trước Lê Quang Liêm sau 62 nước đấu trí căng thẳng. Tình thế này buộc kỳ thủ quê TP.HCM phải chơi tấn công chủ động ở ván hai hòng tìm cân bằng điểm số. Trước sự phòng ngự chặt chẽ của Anish Giri, Lê Quang Liêm đành chia điểm sau 52 nước và nhận thất bại chung cuộc.

Theo điều lệ giải, người thắng ở cờ nhanh được 3 điểm, thua 0 điểm; thắng cờ chớp được 2 điểm, thua được 1 điểm và mỗi điểm có được sẽ nhận phần thưởng là 2.500 USD. Như vậy Lê Quang Liêm đạt 1 điểm ở trận đấu với Anish Giri và nhận 2.500 USD tiền thưởng.





Ở trận đấu thứ hai diễn ra ngày mai (16.11), Lê Quang Liêm chạm trán với kỳ thủ hạng 8 thế giới So Wesley (Mỹ). So Wesley là kỳ thủ người Mỹ gốc Philippines. Anh từng 3 lần vô địch Philippines trước khi đầu quân cho cờ vua Mỹ và cũng 3 lần đăng quang giải vô địch Mỹ. So Wesley vươn lên hạng nhì thế giới năm 2017 cũng là thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp.