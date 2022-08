Lễ Quốc khánh 2.9, không muốn kẹt trong 'biển người' thì đến nơi này

Trong dịp Quốc khánh 2.9 năm nay, thay vì đi du lịch đến những nơi "hot" hay nhiều người biết đến thì một số người trẻ đã gợi ý và chọn hành trình đến những điểm ít "đụng hàng".

Thong dong với chiếc xe máy khám phá sâu vào các con đường

Là người đã khám phá hơn 30 tỉnh thành ở Việt Nam, Lữ Duy Tường (25 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM) cho hay Hòn Sơn (tỉnh Kiên Giang) là điểm du lịch giúp anh hòa mình với thiên nhiên, không gian bình yên mà không bị chôn chân giữa “biển người” trong các ngày nghỉ lễ, đặc biệt là dịp Quốc khánh 2.9 sắp tới.

Theo chàng trai 25 tuổi, Hòn Sơn là một hòn đảo giữa biển khơi bao la trùng điệp là một lựa chọn khá ưng ý cho những người thích đi du lịch vào các ngày nghỉ lễ.

"Những ngày ở trên đảo Hòn Sơn, tôi cứ thong dong với chiếc xe máy khám phá các con đường, lối mòn còn hoang sơ. Cảm giác đi giữa không gian xanh ngát, mát mẻ, bản thân thực sự thích thú vô cùng. Tôi hay lân la đến những nhà của người dân địa phương để xem các hoạt động mưu sinh thường ngày của họ nơi xứ biển như sửa chữa thuyền, vá lại mẻ lưới, làm cá, phơi cá, làm khô...", Tường kể lại chuyến đi Hòn Sơn 4 ngày 3 đêm của mình hồi tháng 3.

Bên cạnh đó, tại Hòn Sơn, chàng trai 25 tuổi dành trọn một ngày trải nghiệm leo núi, chinh phục đỉnh Ma Thiên Lãnh.

"Len lỏi vào rừng sâu, vượt qua các con dốc đến được đỉnh núi là cảm giác khó quên. Đứng trên đỉnh, tôi bị say mê bởi khung cảnh bất tận của biển trời, nước biển xanh tít mắt, dang tay tận hưởng từng cơn gió mát lạnh, dễ chịu vô cùng. Món đặc sản của nơi này là 'gà leo núi' hấp mắm tỏi, lữ khách ăn một lần là nhớ mãi", anh Trường chia sẻ.

Tường còn đến các bãi tắm dân sinh trên đảo với những hàng dừa nghiêng, sạch và yên ắng để thả mình theo từng cơn sóng vỗ rì rào vào bờ, ngắm hoàng hôn chiều buông xuống mặt biển. "Có lẽ đây là những lúc bình yên hiếm có trong cuộc đời", Tường tâm sự.

“Chuyến đi của tôi chỉ cần có vậy cũng thấy đủ hạnh phúc trong lòng rồi. Tôi cũng không phải thở hổn hển trong dòng người đổ về dày đặc tại các điểm vui chơi du lịch phổ biến, rồi thấy bực bội mà chẳng trải nghiệm được trọn vẹn gì”, Tường nói thêm.

Ở nơi tách biệt với đất liền

Khi được hỏi nên đi du lịch ở đâu vào dịp lễ mà không bị kẹt trong “biển người”, Hà Ngư (24 tuổi, làm truyền thông tại Q.3, TP.HCM) đề xuất về cù lao Đất ở Bến Tre.





Nằm giữa con sông Hàm Luông, cách đất liền gần 2 km, cù lao An Bình hay còn gọi là cù lao Đất thuộc địa phận ấp An Bình, xã An Hiệp, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Với diện tích 2,2 km² và có khoảng gần 2.000 người, nơi đây được phù sa bồi đắp quanh năm, bốn bề sóng vỗ. Người dân địa phương đa phần sống bằng nghề nông như trồng lúa, mía… và nuôi tôm, đánh bắt thủy sản trên sông Hàm Luông.

Hà Ngư đã đặt chân đến cù lao Đất trong dịp tết 2022 và lễ 30.4 - 1.5. "Trong dịp Quốc khánh 2.9 sắp tới, tôi tiếp tục ghé thăm nơi này. Tại cù lao Đất, tôi được tách biệt với đất liền, để từ đó tâm hồn của tôi như được hòa mình hoàn toàn với thiên nhiên", cô nàng 24 tuổi chia sẻ.

Theo Hà Ngư, cù lao Đất có nét đẹp hoang sơ, cảnh quan sông nước vẫn còn nguyên thủy mà con người chưa khai thác đến, thảm thực vật xung quanh sông là những rặng bần với đàn cò trắng. "Những ngày ở "đảo", tôi được hít thở không khí mát mẻ, dễ chịu với cảnh vật bình yên, tôi còn chuyện trò người dân địa phương bên những giai thoại lịch sử....", Ngư nói.

Hà Ngư chia sẻ: "Ngoài việc dễ dàng xin tá túc ở nhà người dân, mọi người đến đây có thể trải nghiệm dịch vụ "homestay" giá chỉ từ 100.000 một đêm/người. Buổi sáng sớm, tôi đạp xe đi dạo trên con đường làng, một cảm giác an yên. Cảnh vật ở đây rất đẹp, mọi thứ đều toát lên vẻ đẹp của một vùng nông thôn, yên tĩnh và bình dị".

Rồi cô nàng còn nói: "Tôi tin rằng, dịp lễ Quốc khánh 2.9 sắp tới, khi đến cù lao Đất, du khách sẽ không chứng kiến cảnh "biển người". Riêng tôi có thể tạm thời quên đi những công việc căng thẳng thường ngày để thưởng thức cảnh đẹp quê hương miền sông nước bên những món ăn dân dã như lẩu chua tương me cá bông lau, lẩu cá ngát măng chua, lẩu cá ngát chua cay... tại cù lao Đất".