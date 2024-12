Lệ Quyên mặc gợi cảm khoe vòng eo 'con kiến' ở tuổi U.50

Là người bạn thân thiết của Lý Thùy Chang, Bảo Thy sắp xếp công việc để đến chung vui. Ở tuổi 36, nhan sắc của bà mẹ một con khiến nhiều người trầm trồ. Tại sự kiện, cô gây chú ý khi tái hiện lại loạt ca khúc đình đám một thời như Please Tell Me Why, Sorry, Công chúa bong bóng…