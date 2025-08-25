Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Lệ Quyên thăng hoa trong đêm nhạc có bạn trai làm MC

Minh Hy
Minh Hy
25/08/2025 09:03 GMT+7

Ca sĩ Lệ Quyên có đêm diễn thăng hoa và cảm xúc tại Hà Nội cùng các đồng nghiệp. Sự kiện trở nên đặc biệt hơn khi chính bạn trai cô, người mẫu Lâm Bảo Châu đảm nhận vai trò MC.

Lệ Quyên tỏa sáng với loạt bài hit

Lệ Quyên thăng hoa trong đêm nhạc có bạn trai làm MC - Ảnh 1.

Mới đây, khán giả nhiều tỉnh thành cùng về với đêm nhạc Thu hát cho người diễn ra tại Cung Văn hóa lao động Hữu Nghị Việt Xô (Hà Nội). Các nghệ sĩ đã thăng hoa trọn vẹn một đêm diễn trải dài hơn ba tiếng với tràn ngập cảm xúc hòa trong âm nhạc, ánh sáng nghệ thuật và những tràng pháo tay không dứt của khán giả

Ảnh: BTC

Lệ Quyên thăng hoa trong đêm nhạc có bạn trai làm MC - Ảnh 2.

Lâm Bảo Châu cùng với Mỹ Lan làm MC chương trình. Nam người mẫu 9X không chỉ dẫn dắt chương trình mà còn thể hiện sự ủng hộ hết lòng, giúp Lệ Quyên tỏa sáng và tự tin trình diễn các bản hit của mình

Ảnh: BTC

Lệ Quyên thăng hoa trong đêm nhạc có bạn trai làm MC - Ảnh 3.

Sự xuất hiện ăn ý và tình tứ của cặp đôi trên sân khấu thu hút sự chú ý của khán giả. Lệ Quyên không chỉ chinh phục khán giả bằng giọng hát nội lực, mà còn lan tỏa niềm hạnh phúc, khiến đêm nhạc trở nên lãng mạn và trọn vẹn hơn

Ảnh: BTC

Lệ Quyên thăng hoa trong đêm nhạc có bạn trai làm MC - Ảnh 4.

Lâm Bảo Châu chia sẻ: "Lần này, Châu không chỉ là người dẫn chuyện, mà còn là người hòa mình vào khán giả, để lắng nghe và để trái tim được đồng điệu cùng từng giai điệu. Một MC "hướng nội" nhiều nội tâm, nay lại có thêm sự đồng hành của người bạn dẫn duyên dáng, nhiều kinh nghiệm là MC Mỹ Lan khiến Châu tự tin và cười nhiều hơn hẳn". Anh cũng bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến nhà sản xuất Vạn Nguyễn đã tin tưởng, trao cho anh cơ hội được dẫn dắt và kết nối khán giả với một đêm nhạc đầy thi vị này

Ảnh: BTC

Lệ Quyên thăng hoa trong đêm nhạc có bạn trai làm MC - Ảnh 5.

Trong đêm nhạc, các nghệ sĩ đã cống hiến hơn 20 tình khúc bất hủ. Ca sĩ Quang Dũng mang đến một không gian âm nhạc đầy lãng mạn và sâu lắng với các tình khúc như Mùa hè đẹp nhất, Dạ khúc, Tuyết rơi mùa hè, Thuở ấy có emMột mình. Đặc biệt, màn mashup Bản tình cuối Riêng một góc trời đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả

Ảnh: BTC

Lệ Quyên thăng hoa trong đêm nhạc có bạn trai làm MC - Ảnh 6.

Ca sĩ Quang Dũng và Bằng Kiều cùng hòa giọng trong bản tình ca Mưa hồng mang đến một màn trình diễn đầy ăn ý. Đặc biệt, màn song ca giữa Bằng Kiều và Lệ Quyên đã khiến khán giả vỡ òa trong cảm xúc

Ảnh: BTC

Lệ Quyên thăng hoa trong đêm nhạc có bạn trai làm MC - Ảnh 7.

MC Bảo Châu và Lệ Quyên cũng đã cùng nhau giới thiệu live show Q Show 3 sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia vào ngày 20.12 với các ca sĩ khách mời là Quang Dũng, Quốc Thiên, Lân Nhã, Dương Edward...

Ảnh: BTC

Lệ Quyên thăng hoa trong đêm nhạc có bạn trai làm MC - Ảnh 8.

Ca sĩ Thu Thủy mở màn đêm diễn với ca khúc Cánh hoa tàn Nhắm mắt thấy mùa hè để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả

Ảnh: BTC

Lệ Quyên thăng hoa trong đêm nhạc có bạn trai làm MC - Ảnh 9.

"Show diễn may mắn thành công, đặc biệt với thật nhiều cảm xúc và niềm hạnh phúc trong âm nhạc của cả nghệ sĩ, ê-kíp thực hiện và đặc biệt của khán giả từ rất nhiều tỉnh thành về dự. Sự chuẩn bị chu đáo và đầu tư chỉn chu nhất cho sân khấu, không gian khán phòng bằng tất cả sự trân trọng nhất tới các quý khán giả là nhiệm vụ, là niềm vinh dự, là may mắn mà Vạn Show có được qua nhiều đêm nhạc trữ tình mà tiêu biểu là Thu hát cho người liveshow 2...”, tổng đạo diễn Vạn Nguyễn chia sẻ

Ảnh: BTC

Xem thêm bình luận