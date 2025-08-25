Lệ Quyên thăng hoa trong đêm nhạc có bạn trai làm MC

Lâm Bảo Châu chia sẻ: "Lần này, Châu không chỉ là người dẫn chuyện, mà còn là người hòa mình vào khán giả, để lắng nghe và để trái tim được đồng điệu cùng từng giai điệu. Một MC "hướng nội" nhiều nội tâm, nay lại có thêm sự đồng hành của người bạn dẫn duyên dáng, nhiều kinh nghiệm là MC Mỹ Lan khiến Châu tự tin và cười nhiều hơn hẳn". Anh cũng bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến nhà sản xuất Vạn Nguyễn đã tin tưởng, trao cho anh cơ hội được dẫn dắt và kết nối khán giả với một đêm nhạc đầy thi vị này