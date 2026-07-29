Lệ Quyên tiết lộ tính cách của Lâm Bảo Châu khi làm việc chung

Giá như anh là em được Lệ Quyên ấp ủ thực hiện dưới sự hỗ trợ của Lâm Bảo Châu trong vai trò người lên ý tưởng, kịch bản kiêm phó đạo diễn. Ban đầu, ca khúc chỉ được lên kế hoạch thu âm và phát hành dưới dạng audio. Bước ngoặt đến trong một đêm mưa, khi cả hai nghe lại bản demo trên đường từ phòng thu trở về lúc rạng sáng. "Cảm xúc dâng trào nên Lâm Bảo Châu nói ngay với tôi rằng bài này nhất định phải quay MV", Lệ Quyên kể.

Hình ảnh của Lệ Quyên trong sản phẩm âm nhạc dự kiến ra mắt ngày 8.8 Ảnh: NVCC

Điều khiến nữ ca sĩ bất ngờ và lo lắng là thời điểm. Cô chỉ còn đúng năm ngày ở Việt Nam trước khi sang Mỹ - chuyến đi mùa hè quen thuộc để đưa con trai, đồng thời tranh thủ biểu diễn. "Áp lực lớn nhất là thời gian, chỉ còn năm ngày", Lệ Quyên nói. Cũng theo nữ ca sĩ, nếu không quay ngay, cả ê kíp sẽ phải chờ đến khi cô về nước vào tháng 8, kéo theo toàn bộ khâu hậu kỳ và kế hoạch phát hành bị lùi lại.

Sau khi thống nhất, Lâm Bảo Châu bắt tay vào việc viết kịch bản, lên ý tưởng quay và liên hệ ê kíp ngay trong đêm. Theo Lệ Quyên, bạn trai có năng khiếu và niềm đam mê, quen hình dung công việc theo tư duy hình ảnh nhờ thói quen đọc và xem nhiều. "Tôi từng động viên Châu đi học thêm về đạo diễn, vì tính Châu trầm, hợp với những công việc đòi hỏi sự nghiêm túc như vậy", cô chia sẻ.

Ở Giá như anh là em, Lâm Bảo Châu chọn hướng dàn dựng tối giản, thiên về tính nghệ thuật. Toàn bộ MV được quay dưới nước, chỉ với một bối cảnh duy nhất thay vì kể một câu chuyện nhiều tình tiết như phim ngắn. "Cách kể ở đây mang tính ẩn dụ nên khó hơn. Trong một bối cảnh, mình phải tạo ra nét riêng, rồi để người nghệ sĩ diễn tả nội dung sao cho khán giả tự cảm nhận", nữ ca sĩ lý giải. Cô gọi đó là "một nỗi buồn rất đẹp", như một sự chữa lành nhẹ nhàng cho những tâm hồn từng đổ vỡ trong tình yêu.

Lâm Bảo Châu là người lên ý tưởng, đảm nhận phần kịch bản cho sản phẩm âm nhạc mới của Lệ Quyên Ảnh: NVCC

Lệ Quyên nói gì về Lâm Bảo Châu

Nữ ca sĩ nhìn nhận vai trò biên kịch, phó đạo diễn của bạn trai đã "lên tay" rõ rệt, khi anh đặt ra yêu cầu cao hơn và buộc cô tập trung hơn vào diễn xuất. Trên phim trường, Lâm Bảo Châu tỏ ra khắt khe, nhắc nhở giọng ca 8X về cách thể hiện. “Châu liên tục nhắc diễn bằng mắt thôi, đừng đưa tay. Có lúc tôi cũng giận, cũng bực", cô kể. Nhưng khi xem lại, nữ ca sĩ thừa nhận bạn trai và ê kíp hình ảnh đã đúng.

Cường độ làm việc gấp rút để lại hậu quả về sức khỏe. Việc ngâm mình dưới nước suốt nhiều giờ khiến Lệ Quyên bị nhiễm lạnh. Sang đến Mỹ, cô ốm liên tục gần hai tuần. Dù vậy, nữ ca sĩ vẫn dành lời cảm ơn bạn trai và toàn bộ ê kíp - những người đã chạy khắp nơi để tìm đơn vị sản xuất nhanh nhất, kịp tiến độ.

"Với một người ngại những công việc gấp gáp như tôi, chính Châu là động lực để tôi quyết định dồn hết thời gian trong năm ngày ấy", cô nói. Bên nhau hơn sáu năm, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu nhiều lần đồng hành trong các sản phẩm âm nhạc, song đây là lần đầu anh tham gia sâu vào khâu sáng tạo với vai trò biên kịch. Giọng ca 8X bày tỏ mong muốn "nỗi buồn đẹp đẽ" này sẽ sớm chạm đến cảm xúc của khán giả khi MV ra mắt.