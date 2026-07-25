Lệ Quyên: Trong chuyện tình cảm, tôi không bao giờ hối tiếc điều gì

Sau 1 năm kể từ Khúc tình xưa 6, ca sĩ Lệ Quyên trình làng MV Giá như anh là em, nói về tâm tư của người phụ nữ trưởng thành đã biết buông bỏ. Ca khúc do nhạc sĩ Hùng Quân sáng tác, có sự xuất hiện của vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển. Đáng chú ý, Lâm Bảo Châu cũng hỗ trợ nữ ca sĩ ở vai trò phụ trách ý tưởng và kịch bản.

Lệ Quyên trở lại với Giá như anh là em, dự kiến ra mắt ngày 8.8 Ảnh: NVCC

Lệ Quyên nói cô không xem đây là một cuộc trở lại, bởi bản thân chưa từng rời đi. Đối với nữ ca sĩ, mỗi sản phẩm khi ra mắt đều là những tác phẩm đặc biệt, vì gửi gắm nhiều tâm huyết, cảm xúc của mình. “Mỗi lúc mỗi khác, mỗi bài hát mỗi khác, nhưng với tôi thì tất cả đều như những lần đầu tiên trọn vẹn", cô nói.

Ban đầu, ca khúc chỉ được lên kế hoạch thu âm và phát hành bản audio. Mọi thứ thay đổi trên đường từ phòng thu về, khi Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu nghe lại bản demo và bắt đầu viết ý tưởng kịch bản. Trong quá trình ghi hình, nữ ca sĩ không tránh khỏi áp lực vì lịch trình. Cô chỉ có 5 ngày ở Việt Nam trước khi sang Mỹ. Quãng thời gian đó, cả ê kíp gấp rút chuẩn bị và dồn toàn bộ cảnh quay vào một ngày.

Giọng ca 8X tiết lộ bản thân bị nhiễm lạnh, ốm hai tuần sau khi quay MV dưới nước Ảnh: NVCC

Ca khúc còn có phần góp giọng của Minh Quân. Lệ Quyên cho biết cô chủ động mời nam ca sĩ vì yêu thích chất giọng nam mà cô mô tả là "mềm mại và giàu tình cảm". Nữ ca sĩ nói ca khúc là sự khắc khoải của một người phụ nữ trưởng thành nhưng biết buông bỏ thực sự, cũng là tâm tư của chính cô lúc này.

"Tôi hy vọng mọi người sẽ thấy một người phụ nữ trưởng thành rất đẹp, rất viên mãn. Không phải người phụ nữ đó không còn nỗi buồn, không còn thử thách, không còn những điều đau đáu. Nhưng người phụ nữ đó luôn muốn lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh", cô tâm sự.

Giữa một thị trường ngày càng nhiều màu sắc, Lệ Quyên nói bản thân không đặt áp lực phải đổi khác. Theo cô, nếu trong trạng thái loay hoay, tự ép mình phải thay đổi chưa phải là điều tốt. Thay vào đó, giọng ca 8X quan niệm: “Mỗi người nghệ sĩ là một bông hoa, một hương sắc khác nhau. Mình cứ đẹp với hương sắc của mình, cứ thơm với mùi hương của mình, và cứ riêng biệt là mình".

Quan điểm của Lệ Quyên trong chuyện tình cảm

Sắc vóc quyến rũ của Lệ Quyên trong sản phẩm âm nhạc mới Ảnh: NVCC

Giá như anh là em tiếp tục là câu chuyện của một người đàn bà nhiều trải nghiệm, đã bước qua đủ các cung bậc của một chuyện tình. Nhưng theo Lệ Quyên, ở tuổi này, cô nhìn những mất mát bằng một con mắt khác. "Yêu đương được mất, nhưng mỗi giai đoạn mình sẽ nhìn nó một cách khác nhau. Ở giai đoạn hiện tại, với ca khúc này của một người phụ nữ trưởng thành, thông điệp là kể cả nỗi buồn, nó cũng phải văn minh và đẹp đẽ", cô nói.

Đó cũng là quan điểm sống mà nữ ca sĩ giữ nhiều năm nay. Cô trải lòng: "Trong tình cảm, mình không bao giờ nói hối hận, không bao giờ tiếc nuối điều gì cả. Bởi khi mình đã lựa chọn và có được tình cảm đó trong cuộc đời mình ở một giai đoạn nào đó, thì dù nó tiếp tục hay được bao lâu, dù phải dừng lại, trọn vẹn hay đổ vỡ đi chăng nữa, nó vẫn là quãng thời gian rất đẹp đẽ mình đã từng trải qua. Cho nên kể cả nó có dở dang, thì nó vẫn phải đẹp đẽ".

Lệ Quyên nói mình sống hướng nội, dành tất cả phần hướng ngoại nhất cho khán giả. Rời khoảnh khắc trên sân khấu, cô là một người phụ nữ không thích giao du, không có nhiều mối quan hệ. Chính sự bình yên đó giúp cho giọng ca 8X giữ cho cảm xúc không bị xáo trộn. "Lúc nào nó cũng có khoảng lặng nhất định, nó nghiền ngẫm để mọi thứ vừa đủ, và nó không bị bão hòa", Lệ Quyên tâm sự.