Lệ Quyên, Uyên Linh... hát trong đêm nhạc Trịnh Công Sơn, gây quỹ hơn 1 tỉ đồng

Triển lãm ảnh trong khuôn khổ đêm nhạc ghi lại nhiều khoảnh khắc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do nhiếp ảnh gia Dương Minh Long chụp. Một số kỷ vật gắn liền với cố nhạc sĩ cũng được gia đình trưng bày Ảnh: H.D

Tối 14.12, đêm nhạc Hãy yêu nhau đi do gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn phối hợp cùng Eras Land tổ chức đã diễn ra tại TP.HCM. Chương trình quy tụ nhiều ca sĩ như Lệ Quyên, Quốc Thiên, Uyên Linh, Bùi Lan Hương, Đức Tuấn, Tấn Sơn, Nakatani Akari… Bên cạnh việc tôn vinh di sản âm nhạc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đêm nhạc còn trở thành không gian lan tỏa yêu thương, sẻ chia và "đánh thức" tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

Ngay từ những thanh âm đầu tiên, khán giả đã được dẫn dắt vào không gian âm nhạc đặc trưng của nhạc Trịnh với những khúc tình ca quen thuộc. Đâu đó, ta vẫn thấy rằng, với giai điệu chậm rãi, ca từ giản dị nhưng hàm chứa chiều sâu triết lý về con người và cuộc sống đã tạo nên sức hút bền bỉ của nhạc Trịnh. Các nghệ sĩ tham gia trong đêm nhạc lựa chọn lối thể hiện đề cao cảm xúc và sự chân thành, để mỗi ca khúc vang lên như một lời tự sự về cách yêu thương và đối đãi với nhau giữa đời sống nhiều biến động.

Trong đêm nhạc, Bùi Lan Hương chạm đến những tầng cảm xúc mong manh với Hạ trắng, Mưa hồng. Quốc Thiên mang đến sắc thái trầm lắng qua Biển nhớ, Phôi pha. Uyên Linh ghi dấu ấn bằng chiều sâu nội tâm trong Như cánh vạc bay, Yêu dấu tan theo. Bên cạnh đó, Tấn Sơn gửi gắm sự mộc mạc, gần gũi qua Chờ nhìn quê hương sáng chói và Cánh đồng hòa bình. Trong khi đó, Nakatani Akari đem lại sắc thái mới mẻ cho Diễm xưa với phiên bản tiếng Nhật song vẫn giữ trọn tinh thần nguyên bản của bài hát.

Màn song ca nhiều cảm xúc từ ca sĩ Quốc Thiên và Uyên Linh Ảnh: H.D

Tiếp nối mạch cảm xúc của chương trình, Đức Tuấn khẳng định dấu ấn riêng qua loạt ca khúc Xin cho tôi, Huế – Sài Gòn – Hà Nội, Rừng xanh xanh mãi mang đến những tiết mục giàu chiều sâu nghệ thuật. Đặc biệt, màn kết hợp giữa Quốc Thiên và Uyên Linh trong Ru đời đi nhé cùng phần trình diễn saxophone đầy ngẫu hứng của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn ở Một cõi đi về tạo nên những điểm nhấn đặc biệt cho đêm diễn, để lại trải nghiệm khó quên trong lòng giới mộ điệu. Ở phần sau chương trình, Lệ Quyên tiếp tục dẫn dắt cảm xúc khán giả với Ướt mi và Dấu chân địa đàng, hoàn thiện bức tranh âm nhạc bằng giọng ca trầm lắng, giàu nội lực.

Chia sẻ tại đêm nhạc, ca sĩ Quốc Thiên bày tỏ anh cảm thấy vinh hạnh và hạnh phúc khi được góp giọng trong đêm nhạc Hãy yêu nhau đi. Nam ca sĩ cho biết nhạc Trịnh luôn mang đến cho anh nhiều cảm xúc đặc biệt. Trong khi đó, ca sĩ Đức Tuấn bày tỏ niềm vui khi nhận lời mời tham gia đêm nhạc. Nam ca sĩ cho biết dù đã nhiều lần thể hiện nhạc Trịnh, mỗi lần trở lại với những giai điệu ấy vẫn mang đến những cảm nhận mới. "Âm nhạc của Trịnh Công Sơn không chỉ là di sản của riêng ông, mà còn là tấm gương phản chiếu tâm hồn, để mỗi người khi soi vào đều thấy một phần của chính mình", Đức Tuấn chia sẻ.

Từ trái qua: Ca sĩ Đức Tuấn, Nakatani Akari, Lệ Quyên, Uyên Linh, Tấn Sơn Ảnh: H.D

Không dừng lại ở giá trị nghệ thuật, đêm nhạc Hãy yêu nhau đi còn hướng đến các hoạt động vì cộng đồng. Bà Nguyễn Hương, đại diện đơn vị tổ chức, cho biết âm nhạc không chỉ mang giá trị giải trí mà còn có khả năng chữa lành, khơi dậy tinh thần nhân ái. Theo bà, việc đồng hành cùng đêm nhạc là cơ hội để doanh nghiệp góp phần lan tỏa những giá trị tích cực và thiết thực cho cộng đồng.

Chia sẻ thêm, đại diện gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh, cho biết với cố nhạc sĩ, âm nhạc chỉ thật sự có ý nghĩa khi giúp con người xích lại gần nhau. Hoạt động gây quỹ trong khuôn khổ đêm nhạc được xem là cách tiếp nối tinh thần nhân văn ấy một cách trọn vẹn. "Khi nghĩ về tình yêu thương dành cho nhau, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta đều hát lên những giai điệu để sẻ chia và nâng đỡ nhau. Và âm nhạc chỉ thật sự có ý nghĩa khi nó giúp con người xích lại gần nhau", bà nói.

Với tinh thần đó, tại đêm nhạc, ông Nguyễn Trung Trực, đại diện Quỹ Văn học nghệ thuật Trịnh Công Sơn (hay còn gọi là Quỹ Trịnh Công Sơn) cho biết quỹ đã tiếp nhận tổng số tiền ủng hộ được 1,1 tỉ đồng từ các doanh nghiệp, đơn vị và nhà hảo tâm. Theo ban tổ chức, khoản quyên góp này sẽ được phối hợp cùng chính quyền địa phương để trao quà tết cho hơn 2.000 hộ gia đình tại các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, mỗi phần quà gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm.