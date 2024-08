Lê Thu Trang nói gì khi là huấn luyện viên trẻ nhất ở 'The Next Gentleman 2024'?

Lê Thu Trang bên cạnh hai thí sinh Trần Nguyên - Hứa Quý Long NVCC

Tại The Next Gentleman 2024, Lê Thu Trang gây bàn tán khi là gương mặt trẻ nhất trong dàn huấn luyện viên của chương trình. Chia sẻ về vấn đề này, người đẹp sinh năm 1997 nói khi xác định đến với cuộc đua mới, cô đã lường trước những thuận lợi, khó khăn cũng như tự tin vào khả năng của bản thân mới nhận lời tham gia. Người mẫu gốc Hà Nội nghĩ rằng sự nhiệt huyết, hết mình cũng như kinh nghiệm có được từ việc đào tạo sẽ là câu trả lời cho những hoài nghi về năng lực của mình.



The Next Gentleman 2024 cũng là chương trình đầu tiên cô thử sức ở vai trò supporter (hỗ trợ, dẫn dắt thí sinh) sau khi giành quán quân The New Mentor. "Tâm thế của tôi là đến để hỗ trợ các thí sinh. Bởi trước khi ngồi chiếc ghế supporter, tôi cũng từng là thí sinh nên hiểu được những áp lực, khó khăn mà các bạn phải trải qua. Ở vai trò mới này, tôi muốn mình giống như một người bạn, tiếp thêm động lực để họ chinh phục những thử thách", cô bày tỏ.

Ngoài hỗ trợ các ứng viên, Lê Thu Trang còn xem The Next Gentleman 2024 là cơ hội để thể hiện, khẳng định năng lực của mình. Bên cạnh đó, người đẹp nói show truyền hình thực tế này sẽ giúp cô học hỏi thêm về cách "chơi chiêu" từ các đàn chị. Với người đẹp 27 tuổi, chiến thắng trong một chương trình là điều ai cũng mong muốn nhưng hơn hết, người mẫu hy vọng những thí sinh trong đội sẽ có những trải nghiệm mới mẻ và hoàn thiện hơn sau cuộc thi thay vì áp lực về chuyện phải giành chiến thắng.

Trong tập phát sóng đầu tiên, Lê Thu Trang bằng sự thông minh, khéo léo của mình đã chiêu mộ 2 ứng viên tiềm năng: người mẫu Trần Nguyên và nhiếp ảnh gia Hứa Quý Long. Hai thí sinh đội Thu Trang được đánh giá có màu sắc khác biệt, hứa hẹn sẽ tạo nên những điều bất ngờ tại show truyền hình thực tế này.



Với Trần Nguyên, nữ huấn luyện viên này cho biết đây là nhân tố đặc biệt mà cô muốn đồng hành để khai phá khả năng. Chiều cao "khủng" và gương mặt góc cạnh của anh được đánh giá tiệm cận với quốc tế. Ở vai trò dẫn dắt, Thu Trang thấy được sự đam mê, cố gắng không ngừng và năng lượng tích cực từ nam người mẫu.

Còn về việc bấm nút cứu Hứa Quý Long ở tập 1, Lê Thu Trang giải thích rằng mình hiểu được hành trình của Hứa Quý Long trước khi đến với The Next Gentleman. "Tôi luôn trân trọng và muốn những người đứng phía sau cánh gà có cơ hội bước ra sống đúng với đam mê của mình. Khi đến chương trình, tôi cũng đã có sự tính toán để lựa chọn thành viên cho phù hợp. Tôi hy vọng rằng khi Hứa Quý Long về với đội của mình, tôi sẽ làm cho anh ấy lột xác hoàn toàn", cô nói thêm về quyết định này.

Nhắc đến việc dẫn dắt Hứa Quý Long - một thí sinh lớn tuổi hơn mình, Lê Thu Trang thẳng thắn: "Tôi nghĩ đó là một điều đặc biệt. Đây cũng là cái duyên khi mình luôn được tiếp tục cùng những người bạn đã giúp đỡ mình lúc khó khăn và lúc anh Long cần mình thì tôi luôn có mặt, để không ai phải ở lại phía sau". Được biết, khi quyết định tham gia chương trình kể trên, nhiếp ảnh gia sinh năm 1991 đã nỗ lực giảm 20 kg để có thân hình chuẩn, tự tin tranh tài cùng các ứng viên khác.