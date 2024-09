Lễ trao giải cuộc thi 'Tiết kiệm điện thành thói quen': Cùng hướng về đồng bào miền Bắc

Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết Tiết kiệm điện thành thói quen lần 2: Những chuyện hay tôi kể..., do Báo Thanh Niên và EVNHCMC đồng tổ chức sáng nay 17.9, còn có nghĩa cử cao đẹp hướng về đồng bão bị ảnh hưởng lũ lụt miền Bắc.

Ông Phạm Quốc Bảo - Chủ tịch HĐTV EVNHCMC phát biểu tổng kết cuộc thi

Tham dự lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết Tiết kiệm điện thành thói quen những chuyện hay tôi kể – lần 2 có sự góp mặt của bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM; bà Nguyễn Thị Ngọc Trang - Phó chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam; bà Trịnh Thị Thanh - Phó chủ tịch Hội LHPN TP.HCM.

Về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam có ông Võ Quang Lâm - Phó tổng giám đốc tập đoàn Điện lực Việt Nam; ông Nguyễn Quốc Dũng - Trưởng ban kinh doanh tập đoàn Điện lực Việt Nam; ông Nguyễn Viết Trung - Phó ban truyền thông tập đoàn Điện lực Việt Nam; bà Đinh Thị Bảo Ngọc, Giám đốc Trung tâm thông tin điện lực EVNEIC.

Bà Trịnh Thị Thanh - Phó chủ tịch Hội LHPN TP.HCM tham dự buổi lễ trao giải Ảnh: Duy Đoàn

Về phía Báo Thanh Niên và EVNHCMC, các đơn vị đồng tổ chức cuộc thi, có nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên; nhà báo Lâm Hiếu Dũng - Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên; nhà báo Đức Trung - Ủy viên Ban Biên tập, Tổng thư ký tòa soạn Báo Thanh Niên; ông Phạm Quốc Bảo - Chủ tịch HĐTV EVNHCMC; ông Nguyễn Văn Thanh - Tổng giám đốc EVNHCMC, cùng các hội đồng thành viên.

Ban giám khảo cuộc thi gồm TS.Nguyễn Công Tráng, Giảng viên Khoa Điện - Điện tử trường ĐH Tôn Đức Thắng; nhà thơ - nhà văn Lê Minh Quốc. Về phía khách mời đặc biệt có Hoa hậu môi trường thế giới 2023 Nguyễn Thanh Hà và ca sĩ Huỳnh Thậ là hai đại sứ của cuộc thi.

Phát biểu tổng kết cuộc thi, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên cho biết: "Một cảm xúc rất vui là dù thời gian nhận bài dự thi chỉ có 3 tháng (từ ngày 9.4 - 10.7.2024) nhưng đã có hơn 500 tác phẩm của các tác giả trên khắp mọi miền đất nước gửi về tham dự, cho thấy rõ sức hấp dẫn của cuộc thi và sự quan tâm tới đề tài rất thiết thực trong cuộc sống từ đông đảo độc giả - những khách hàng thân thiết của ngành điện".

Cũng theo nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn: "So với cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen mùa đầu tiên, ở lần thứ 2 này, Ban tổ chức nhận thấy không chỉ số lượng bài dự thi gởi về nhiều mà chất lượng các tác phẩm cũng được nâng lên rõ rệt. Các tác giả tham dự trải đều ở khắp các vùng miền, nhất là những nơi vùng sâu vùng xa thuộc các tỉnh phía Bắc như Hà Giang, Sơn La…".

Các đại biểu và khách mời cùng đóng góp hỗ trợ đồng bào miền Bắc

Ông Phạm Quốc Bảo - Chủ tịch HĐTV EVNHCMC (trái) và nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên phát động đợt quyên góp hướng về đồng bào miền Bắc Ảnh: CAO AN BIÊN

Khẳng định tầm quan trọng của việc tiết kiệm điện để đảm bảo an ninh năng lượng, ông Phạm Quốc Bảo - Chủ tịch HĐTV EVNHCMC cho rằng: "Xã hội ngày càng phát triển theo hướng hiện đại, nhu cầu sinh hoạt của con người ngày càng cao thì điện sẽ trở thành yếu tố vô cùng quan trọng. Từ các thiết bị phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân, đến các thiết bị văn phòng phục vụ cho công việc; máy móc thiết bị của các nhà máy, xí nghiệp; bệnh viện; trường học… đều cần đến điện. Trong khi đó, điện lại là nguồn năng lượng hữu hạn, do vậy việc thực hành tiết kiệm điện hàng ngày ta tưởng rằng đó là một hành động nhỏ, nhưng nó lại mang ý nghĩa hết sức to lớn".

Được biết, chính thức phát động từ ngày 10.4, sau 3 tháng diễn ra sôi nổi, cuộc thi viết Tiết kiệm điện thành thói quen lần 2: Những chuyện hay tôi kể... đã nhận được 507 bài dự thi của độc giả từ khắp các tỉnh thành đất nước.

Các tác giả cũng đa dạng độ tuổi, trong đó tác giả trẻ nhất chỉ mới 12 tuổi và tác giả lớn tuổi nhất là gần 70 tuổi. Theo đó, các tác giả đa dạng các ngành nghề khác nhau như: giáo viên, nội trợ, nhân viên văn phòng, học sinh, sinh viên...

Từ các bài viết chất lượng đăng tải trên các kênh của Báo Thanh Niên, ban tổ chức đã chọn được 112 bài viết vào vòng chung khảo. Hầu hết các bài dự thi khi được đăng tải trên báo điện tử thanhnien.vn và nhật báo Thanh Niên đều nhận được sự quan tâm lớn, thể hiện qua lượt xem đông đảo, bình luận sôi nổi từ độc giả.

Để chung tay giúp đỡ, sẻ chia với người dân phải hứng chịu thiệt hại nặng nề do mưa bão số 3, với tinh thần tương thân tương ái "lá lành đùm lá rách", trước lễ trao giải và trao thưởng hôm nay, Báo Thanh Niên và EVNHCMC đã phát động đợt quyên góp hướng về đồng bào miền Bắc, rất mong các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và quý bạn đọc cùng chung tay giúp đỡ người dân đang bị hoạn nạn vượt qua giai đoạn khó khăn do bão lũ gây ra.

Ban tổ chức cho biết, tác giả Hoàng Bảo Lâm với tác phẩm 5T "bửu bối" đã cứu hóa đơn tiền điện nhà tôi đã giành giải nhất (10 triệu đồng) gửi tặng đồng bào bị bão lũ phía Bắc.

Dịp này, bên cạnh việc trao giải cho các tác giả có bài viết xuất sắc nhất, Ban tổ chức cũng đã tổng hợp hơn 110 bài viết chất lượng và xuất bản thành tuyển tập Tiết kiệm điện thành thói quen: Những chuyện hay tôi kể..., để tiếp tục nối dài sức ảnh hưởng của cuộc thi đến người dùng điện trên khắp cả nước. Điểm mới năm nay là trên sách có mã QR, quý đọc giả có thể quét mã và đọc online hoàn toàn miễn phí. Từ thành công của cuộc thi và hiệu quả thực tế, một niềm vui lại tiếp tục đến với Ban tổ chức, khi Tiết kiệm điện thành thói quen: Những chuyện hay tôi kể... vinh dự công nhận là sáng kiến của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.





Lễ tổng kết và trao giải ngày hôm nay đang tiếp tục lan tỏa nhiều tấm gương sáng, thói quen tiết kiệm điện và những mô hình hiệu quả

Tác giả Phạm Thị Hường (Hà Nội), Đại sứ Tiết kiệm điện Huỳnh Thật (giữa) và giám khảo TS.Nguyễn Công Tráng, Giảng viên Khoa Điện - Điện tử trường ĐH Tôn Đức Thắng tham gia giao lưu

Và lễ tổng kết và trao giải ngày hôm nay đang tiếp tục lan tỏa nhiều tấm gương sáng, thói quen tiết kiệm điện và những mô hình hiệu quả, tạo nên đổi thay lớn từ chính những hành động nhỏ của người tiêu dùng.

"Một cuộc thi hết sức ý nghĩa trong việc vận động người dân, các cơ quan tổ chức, các doanh nghiệp cùng chung tay thực hành thói quen tiết kiệm điện. Cuộc thi viết lần này, các tác giả đã chỉ ra được những cách tiết kiệm điện đơn giản nhưng hiệu quả từ thực tế đã trải nghiệm", Chủ tịch HĐTV EVNHCMC Phạm Quốc Bảo nhấn mạnh.