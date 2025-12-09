Lễ trao văn bằng LCM 2025 - kỳ thi âm nhạc quốc tế tại Việt Nam

Sự kiện vinh danh các thí sinh đạt văn bằng và chứng chỉ âm nhạc quốc tế theo chuẩn Vương quốc Anh, được đánh giá là một trong những hoạt động khảo thí âm nhạc quốc tế có quy mô lớn tại Việt Nam hiện nay.

Lễ trao văn bằng và chứng chỉ LCM tại TP.HCM

LCM (London College of Music) là một Học viện Âm nhạc thuộc University of West London (Vương quốc Anh). Chương trình đào tạo chất lượng và uy tín, văn bằng và chứng chỉ LCM được công nhận rộng rãi trên thế giới. Hệ thống chứng chỉ LCM nằm trong Khung trình độ quốc gia RQF của Vương quốc Anh, có giá trị trong hồ sơ du học, xét học bổng và định hướng phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực âm nhạc. Tại Việt Nam, chương trình được triển khai thông qua Việt Thương Music (VTM), đơn vị được LCM ủy quyền hợp tác trực tiếp trong việc đào tạo, khảo thí và cấp chứng chỉ quốc tế.

Năm 2025, gần 1.500 thí sinh đến từ hơn 50 trung tâm và trường âm nhạc trên toàn quốc tham gia học và thi nhiều bộ môn: Piano, Guitar, Electronic keyboard, thanh nhạc, lý thuyết âm nhạc... Một trong những yếu tố tạo nên uy tín của kỳ thi LCM là sự tham gia trực tiếp của Hội đồng giám khảo đến từ Anh Quốc. Toàn bộ quy trình chấm thi được thực hiện theo tiêu chuẩn Trường Âm nhạc London College of Music - University of West London, đảm bảo tính minh bạch, công bằng theo chuẩn mực quốc tế trong đánh giá năng lực thí sinh Việt Nam.

Kết quả năm 2025 cho thấy chất lượng thí sinh đã được nâng lên rõ rệt. Trong tổng số thí sinh dự thi, có 670 em đạt Distinction, chiếm khoảng 55%. Đặc biệt, 85 thí sinh đạt trên 95/100 từ hội đồng giám khảo quốc tế. Những con số ấn tượng này là minh chứng cho sự phát triển của công tác đào tạo âm nhạc tại các trường nhạc thuộc hệ thống VTM, cũng như các trung tâm và cơ sở liên kết. Sự kiện không chỉ tôn vinh thành tích của học viên mà còn ghi nhận vai trò quan trọng của đội ngũ giáo viên và các đơn vị đào tạo.

Trong thời gian tới, LCM hướng đến việc tiếp tục mở rộng quy mô tổ chức kỳ thi tại Việt Nam, không chỉ tăng về số lượng thí sinh mà còn nâng cao chiều sâu chất lượng đào tạo. Trọng tâm sẽ tập trung vào việc chuẩn hóa hệ thống giáo trình, cập nhật nội dung thi theo xu hướng giáo dục âm nhạc quốc tế, đồng thời đẩy mạnh các chương trình tập huấn và bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong nước.

Song song đó, LCM hướng tới việc đa dạng hóa các bộ môn thi, mở rộng thêm các lĩnh vực âm nhạc hiện đại, công nghệ âm nhạc và biểu diễn, nhằm giúp học viên Việt Nam bắt kịp xu hướng phát triển của ngành công nghiệp sáng tạo toàn cầu.

Về phía Việt Thương Music, đơn vị tiếp tục giữ vai trò cầu nối giữa LCM và cộng đồng giáo dục âm nhạc Việt Nam. Thời gian tới, VTM sẽ đẩy mạnh hợp tác với các trường học, trung tâm trên toàn quốc thông qua các chương trình đào tạo giáo viên, hội thảo chuyên môn, lớp tập huấn phương pháp giảng dạy theo chuẩn quốc tế và chuẩn hóa cơ sở vật chất phòng học, phòng thi.

Ký kết hợp tác chương trình âm nhạc quốc tế giữa VTM và Nguyễn Hoàng group

Với phương châm "Chuẩn mực quốc tế, tâm hồn Việt Nam", Hệ thống giáo dục VTM không chỉ mang đến những kỳ thi chứng chỉ quốc tế uy tín, mà còn chú trọng nuôi dưỡng một nền tảng học tập bền vững cho thế hệ trẻ. Thông qua âm nhạc, các em được khơi dậy niềm say mê, rèn luyện bản lĩnh sân khấu và phát triển năng lực hội nhập, để vừa tự tin bước ra thế giới, vừa giữ trọn bản sắc Việt trong mỗi hành trình trưởng thành.

Liên hệ được tư vấn: Văn phòng: 15 Hoàng Diệu P.Xóm Chiếu, TP.HCM

Hotline: 1800 6715.

Website: https://vietthuong.edu.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/lcmvietthuongmusic/?locale=vi_VN



