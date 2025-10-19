Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lê Tuấn Khang trượt hạng mục video ấn tượng của năm, buồn vì sợ bị chửi
Video Giải trí

Lê Tuấn Khang trượt hạng mục video ấn tượng của năm, buồn vì sợ bị chửi

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
19/10/2025 21:00 GMT+7

Tối 18.10, tại TP.HCM, đêm vinh danh TikTok Awards Việt Nam 2025 chính thức diễn ra, đánh dấu 5 năm đồng hành cùng cộng đồng sáng tạo nội dung. Lê Tuấn Khang gây ấn tượng khi 2 lần có tên trong danh sách đề cử.

Năm 2025 ghi nhận hành trình kết nối và đóng góp những giá trị tích cực của cộng đồng sáng tạo nội dung ở mọi lĩnh vực. Sự kiện năm nay tiếp tục vinh danh những cá nhân, tập thể và đối tác đã góp phần tạo nên những câu chuyện truyền cảm hứng, định hình xu hướng và mở rộng giới hạn của sáng tạo trên nền tảng số. Xuất hiện nổi bật trên thảm đỏ là các nghệ sĩ gạo cội như NSND Bạch Tuyết, nhóm nhạc DTAP, cùng các gương mặt giải trí quen thuộc và nhà sáng tạo nội dung như Lê Tuấn Khang, Tina Thảo Thi, Tủn Cùi Bắp... Giữa không khí rộn ràng của đêm vinh danh, Lê Tuấn Khang, nhà sáng tạo nội dung đến từ Sóc Trăng, đã có những chia sẻ chân thật về cuộc sống và hành trình của mình. 

Tuy không còn mang hình ảnh "ba-lô" quen thuộc lên thảm đỏ như những ngày đầu, Lê Tuấn Khang vẫn giữ trọn phong thái giản dị, chân thật và có phần rụt rè. Anh kể, dù đã từng tham dự nhiều sự kiện lớn, cảm giác hồi hộp khi bước vào khán phòng đông người và đối diện với ánh đèn flash vẫn vẹn nguyên như lần đầu.

Từng tham gia phim Lật mặt của đạo diễn Lý Hải, Khang cho biết anh nhận ra bản thân không phù hợp với con đường diễn viên chuyên nghiệp. Anh chọn trở về với công việc sáng tạo nội dung, nơi mà anh cho rằng bản thân phù hợp và phát huy được thế mạnh của mình hơn là theo đuổi công việc diễn viên chuyên nghiệp.

Lê Tuấn Khang trượt hạng mục video ấn tượng của năm, buồn vì sợ bị chửi- Ảnh 1.

Lê Tuấn Khang vào vai một anh xe ôm trong Lật mặt 8

Ảnh: ĐPCC

Lê Tuấn Khang không dám ra đường vì sợ đủ thứ

Trước câu hỏi về việc thay đổi phong cách sáng tạo nội dung, Khang bộc bạch rằng anh có lo sợ rằng khán giả chán mình, nhưng chẳng biết đổi mới làm sao được vì đó vốn dĩ là những gì chân thật nhất. Không có e-kip hoành tráng, không có thiết bị xịn, cũng không có kinh phí quá nhiều, nhưng những thước phim của Lê Tuấn Khang luôn được yêu thích bởi sự chỉn chu trong hình ảnh, kịch bản mới lạ, và dàn diễn viên quần chúng “cây nhà lá vườn”.

Lê Tuấn Khang trượt hạng mục video ấn tượng của năm, buồn vì bị chửi

Được yêu thương giúp cho Lê Tuấn Khang có động lực và nguồn kinh phí tiếp tục sáng tạo nội dung. Thế nhưng, việc nổi tiếng quá nhanh cũng khiến cho anh mang nhiều áp lực, nhận về những ý kiến trái chiều nên đôi lúc anh “sợ ra đường, vì sợ người ta đánh”.

