    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Live Lễ viếng, truy điệu hài cốt anh hùng liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng

    TT Phát triển Nội dung số
    TT Phát triển Nội dung số
    Báo Thanh Niên xin trân trọng cảm ơn Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV) đã cho phép chúng tôi được tiếp sóng tường thuật Lễ viếng, truy điệu, an táng hài cốt anh hùng liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, về Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên HTV9, phát thanh trực tiếp trên VOH FM 99,9 MHz và các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM sáng 14.10.2026.

    Tin liên quan

    Ngóng tin liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng: 'Cơ hội nhỏ nhất cũng đi tìm'

    Ngóng tin liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng: 'Cơ hội nhỏ nhất cũng đi tìm'

    Khi công tác quy tập hài cốt liệt sĩ đang diễn ra tại công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM), dòng người từ khắp nơi đã lặng lẽ tìm về dâng hương. Có cựu chiến binh đến thăm đồng đội năm xưa, có thân nhân mang theo tập hồ sơ lặn lội từ xa đi tìm chú ruột. Với tâm niệm "có cơ hội nhỏ nhất cũng đi tìm"

    Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương tưởng niệm liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

    Khám phá thêm chủ đề

    Hài Cốt Liệt Sĩ lễ viếng truy điệu an táng an táng hài cốt liệt sĩ công viên Lê Thị Riêng Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận