Live Lễ viếng, truy điệu hài cốt anh hùng liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng

Báo Thanh Niên xin trân trọng cảm ơn Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV) đã cho phép chúng tôi được tiếp sóng tường thuật Lễ viếng, truy điệu, an táng hài cốt anh hùng liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, về Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên HTV9, phát thanh trực tiếp trên VOH FM 99,9 MHz và các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM sáng 14.10.2026.