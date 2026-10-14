Nhóm phóng viên Thanh Niên có mặt tại công viên Lê Thị Riêng, dọc hành trình đoàn xe đi qua và Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM để cập nhật diễn biến, hình ảnh các nghi thức cùng tình cảm của người dân tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ.



Theo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM, tổng số hài cốt được an táng đợt này là 731, gồm 698 hài cốt riêng lẻ và 33 hài cốt an táng chung trong một phần mộ tập thể.

Lễ viếng, truy điệu bắt đầu lúc 8 giờ

Theo kế hoạch, lúc 7 giờ 30 ngày 14.10, các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà bia liệt sĩ và các địa điểm trong công viên văn hóa Lê Thị Riêng (875 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng, TP.HCM).

Lễ viếng, truy điệu diễn ra lúc 8 giờ. Sau các nghi thức viếng, đọc lời điếu và mặc niệm, hài cốt liệt sĩ được đưa lên xe, di chuyển về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM.

Lễ an táng dự kiến bắt đầu lúc 10 giờ cùng ngày. Các lực lượng thực hiện nghi thức đón, đưa hài cốt đến vị trí an táng, hạ huyệt và dâng hương tưởng niệm.

Tổng duyệt lễ viếng, truy điệu hài cốt liệt sĩ được quy tập tại công viên Lê Thị Riêng ngày 13.10 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Việc di chuyển hài cốt được tổ chức thành bốn đợt, hoàn thành trong ngày 14.10. Đợt đầu dự kiến xuất phát khoảng 8 giờ 45, theo lộ trình:

Công viên văn hóa Lê Thị Riêng → đường Trường Sơn → đường Cách Mạng Tháng Tám → vòng xoay Dân Chủ → đường Cách Mạng Tháng Tám → đường Điện Biên Phủ → cầu Sài Gòn → đường Võ Nguyên Giáp → Xa lộ Hà Nội → Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM.

Lộ trình di chuyển hài cốt liệt sĩ từ công viên văn hóa Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM ẢNH: BỘ TƯ LỆNH TP.HCM

Người dân sinh sống dọc tuyến đường mà hài cốt liệt sĩ đi qua có thể đứng trên vỉa hè, cầm nhành hoa trắng tiễn biệt các anh. Việc tiễn đưa cần giữ trang nghiêm, tuân thủ hướng dẫn, không ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông.



Sau hơn 3 tháng tìm kiếm, từ những vị trí đào thăm dò đầu tiên ngày 23.6, lực lượng chức năng từng bước mở rộng khai quật tại khu A, khu B. Quá trình quy tập kết hợp tư liệu lịch sử, lời kể nhân chứng, khảo sát kỹ thuật và việc bóc tách thận trọng từng lớp đất.

Hài cốt, di vật và thông tin hiện trường được thu nhận, bảo quản, phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính. Cuộc tiễn đưa ngày 14.10 tiếp nối hành trình tri ân những người đã hy sinh, đồng thời giữ niềm hy vọng tìm lại tên, tìm lại người thân cho các gia đình liệt sĩ.

Mời bạn đọc theo dõi tường thuật trực tiếp trên Thanh Niên sáng 14.10.