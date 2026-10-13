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    Xúc động đêm nghệ thuật 'Khúc tri ân' tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

    Thúy Liễu
    Thúy Liễu
    Tối 13.10, chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên Khúc tri ân diễn ra trong không gian thiêng liêng, lắng đọng tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM). Sự kiện nhằm tưởng nhớ và tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ trước giờ phút đưa hài cốt các anh về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM.

    Chương trình do Thành ủy, UBND TP.HCM và Ban Chỉ đạo 515 chỉ đạo; Sở VH-TT TP.HCM chủ trì phối hợp cùng các đơn vị tổ chức.

    Xúc động đêm nghệ thuật 'Khúc tri ân' tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ - Ảnh 1.

    Hình ảnh mẹ già khắc khoải đợi con được tái hiện "lấy đi" nhiều nước mắt của khán giả theo dõi chương trình

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Tham dự đêm nhạc có đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; bà Phạm Thị Thanh Trà, Phó thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó chủ tịch nước.

    Cùng dự có thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; thượng tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Cao Huy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7; bà Hà Thị Nga, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

    Bản hùng ca từ những trái tim tri ân

    Xúc động đêm nghệ thuật 'Khúc tri ân' tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ - Ảnh 2.
    Xúc động đêm nghệ thuật 'Khúc tri ân' tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ - Ảnh 3.

    Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; bà Phạm Thị Thanh Trà, Phó thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó chủ tịch nước, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Kịch bản Khúc tri ân được dàn dựng công phu thành 3 chương: Mậu Thân 1968, Mệnh lệnh từ trái timViết tiếp lời non sông. Hàng loạt ca khúc cách mạng đi cùng năm tháng như Tổ quốc ơi ta đã nghe, Hẹn ước Bắc Nam, Màu hoa đỏ, Dưới cờ Tổ quốc anh về, Bài ca không quên... được các nghệ sĩ thể hiện đầy tự hào và xúc động.

    Xúc động đêm nghệ thuật 'Khúc tri ân' tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ - Ảnh 4.

    Nghệ sĩ Lê Thiện tái hiện hình ảnh người mẹ đoàn tụ với con

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Đặc biệt, điểm nhấn chạm đến trái tim khán giả là phần giao lưu cùng bác sĩ Trần Văn Bản - người cựu quân y 82 tuổi dù mái tóc đã bạc trắng vẫn tình nguyện dãi nắng dầm mưa đồng hành cùng lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt đồng đội.

    Chia sẻ đầy xúc động về bộ tranh Ước hẹn ngày trở về, họa sĩ Lê Sa Long bày tỏ tác phẩm như một lời tri ân sâu sắc gửi đến những đồng đội đã ngã xuống và thân nhân các liệt sĩ, sau nhiều năm anh luôn đau đáu với những lời hẹn chưa vẹn tròn.

    Xúc động đêm nghệ thuật 'Khúc tri ân' tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ - Ảnh 7.

    Nhiều tiết mục tái hiện hình ảnh những người lính tuổi đôi mươi lên đường bảo vệ Tổ quốc

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Cũng trong dịp này, họa sĩ Lê Sa Long đã trao tặng toàn bộ tác phẩm trong bộ tranh cho Bộ Tư lệnh TP.HCM. Các bức tranh sẽ được tổ chức trưng bày, triển lãm nhằm lan tỏa thông điệp tri ân, góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ hôm nay.

    Xúc động đêm nghệ thuật 'Khúc tri ân' tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ - Ảnh 8.

    Ca sĩ Phương Thanh trình bày tiết mục đầy xúc động tại chương trình

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Những ngọn nến sáng mãi niềm tin

    Chương trình quy tụ sự tham gia của đông đảo văn nghệ sĩ nổi tiếng như: NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Trọng Phúc, NSƯT Trịnh Kim Chi, NSƯT Lê Thiện, NSƯT Phạm Khánh Ngọc; cùng các ca sĩ Cao Minh, Phương Thanh, Quốc Đại, Nguyễn Phi Hùng, Lân Nhã, Tố My.... Bằng tất cả tấm lòng biết ơn, các họa sĩ, nhạc sĩ, ca sĩ, nghệ sĩ sân khấu đã dốc sức tập luyện và cống hiến mà không nhận thù lao biểu diễn, xem đây như một nén tâm nhang nghệ thuật thành kính dâng lên các anh hùng liệt sĩ.

    Xúc động đêm nghệ thuật 'Khúc tri ân' tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ - Ảnh 6.

    Cựu chiến binh thắp nến tri ân tại chương trình

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Khép lại đêm diễn, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn thể đại biểu đã trang trọng thực hiện nghi thức dâng hương, thắp nến tri ân. Hàng vạn ngọn nến lung linh được thắp lên không chỉ sưởi ấm hương hồn những người đã ngã xuống, mà còn thắp sáng lời nguyện thề gìn giữ non sông, để đất nước mãi mãi hòa bình, phát triển.

    Xúc động đêm nghệ thuật 'Khúc tri ân' tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ - Ảnh 5.

    Nhiều cựu chiến binh tham gia chương trình

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

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