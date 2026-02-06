Leandix giới thiệu kiến trúc AI giúp doanh nghiệp ứng dụng AI ở quy mô lớn

Trong những năm gần đây, AI được triển khai ngày càng rộng rãi trong doanh nghiệp, từ phân tích dữ liệu, dự báo kinh doanh đến tự động hóa vận hành. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều tổ chức gặp khó khăn khi các kết quả do AI tạo ra khó giải thích, thiếu bối cảnh và không thể truy vết nguồn gốc. Điều này đặc biệt đáng quan tâm trong các lĩnh vực như tài chính, chuỗi cung ứng và sản xuất, nơi mỗi quyết định đều có thể tạo ra tác động lớn.

Theo Leandix, thách thức cốt lõi không nằm ở việc thiếu công cụ AI, mà ở việc thiếu một kiến trúc đủ tin cậy để chuyển hóa dữ liệu và phân tích thành quyết định có thể kiểm soát. Leandix Fabric được xây dựng nhằm giải quyết khoảng trống này, bằng cách tiếp cận AI từ góc độ kiến trúc tổng thể thay vì các tính năng rời rạc.

Leandix Fabric tổ chức AI theo mô hình đa tầng, bao gồm thu thập và chuẩn hóa dữ liệu, lập luận bằng AI, kiểm chứng kết quả và chuyển hóa thành hành động vận hành. Một điểm đáng chú ý trong tài liệu là khái niệm Trust Graph, lớp hạ tầng giúp liên kết dữ liệu, sự kiện và quyết định trong toàn bộ hệ thống, cho phép doanh nghiệp truy vết lại quá trình hình thành của mỗi quyết định thay vì chỉ nhìn thấy kết quả cuối cùng.

White Paper do Nguyễn Hữu Xuân, Nhà sáng lập Leandix, trực tiếp nghiên cứu và biên soạn. Ông Xuân có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ICT, hơn 10 năm triển khai các hệ thống ERP cho doanh nghiệp, đồng thời từng làm việc và hợp tác tại các thị trường như Úc, Nhật Bản và Thái Lan.

Đại diện Leandix cho biết tài liệu được công bố với mục tiêu chia sẻ một khung tham chiếu cho doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình ứng dụng AI một cách bền vững, tránh tình trạng chạy theo công nghệ nhưng thiếu kiểm soát.

Toàn bộ White Paper được công bố tại: https://leandix.com/fabric