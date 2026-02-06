Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Leandix giới thiệu kiến trúc AI giúp doanh nghiệp ứng dụng AI ở quy mô lớn

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
06/02/2026 20:00 GMT+7

TP.HCM - Tháng 2.2026 - Leandix vừa chính thức công bố White Paper 'Leandix Fabric, AI-Native Enterprise Intelligence Architecture', giới thiệu một cách tiếp cận kiến trúc mới nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) một cách bài bản, có kiểm soát và phù hợp với yêu cầu quản trị ở quy mô lớn.

Trong những năm gần đây, AI được triển khai ngày càng rộng rãi trong doanh nghiệp, từ phân tích dữ liệu, dự báo kinh doanh đến tự động hóa vận hành. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều tổ chức gặp khó khăn khi các kết quả do AI tạo ra khó giải thích, thiếu bối cảnh và không thể truy vết nguồn gốc. Điều này đặc biệt đáng quan tâm trong các lĩnh vực như tài chính, chuỗi cung ứng và sản xuất, nơi mỗi quyết định đều có thể tạo ra tác động lớn.

Theo Leandix, thách thức cốt lõi không nằm ở việc thiếu công cụ AI, mà ở việc thiếu một kiến trúc đủ tin cậy để chuyển hóa dữ liệu và phân tích thành quyết định có thể kiểm soát. Leandix Fabric được xây dựng nhằm giải quyết khoảng trống này, bằng cách tiếp cận AI từ góc độ kiến trúc tổng thể thay vì các tính năng rời rạc.

Leandix Fabric tổ chức AI theo mô hình đa tầng, bao gồm thu thập và chuẩn hóa dữ liệu, lập luận bằng AI, kiểm chứng kết quả và chuyển hóa thành hành động vận hành. Một điểm đáng chú ý trong tài liệu là khái niệm Trust Graph, lớp hạ tầng giúp liên kết dữ liệu, sự kiện và quyết định trong toàn bộ hệ thống, cho phép doanh nghiệp truy vết lại quá trình hình thành của mỗi quyết định thay vì chỉ nhìn thấy kết quả cuối cùng.

White Paper do Nguyễn Hữu Xuân, Nhà sáng lập Leandix, trực tiếp nghiên cứu và biên soạn. Ông Xuân có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ICT, hơn 10 năm triển khai các hệ thống ERP cho doanh nghiệp, đồng thời từng làm việc và hợp tác tại các thị trường như Úc, Nhật Bản và Thái Lan.

Leandix giới thiệu kiến trúc AI giúp doanh nghiệp ứng dụng AI ở quy mô lớn - Ảnh 1.

Đại diện Leandix cho biết tài liệu được công bố với mục tiêu chia sẻ một khung tham chiếu cho doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình ứng dụng AI một cách bền vững, tránh tình trạng chạy theo công nghệ nhưng thiếu kiểm soát.

Toàn bộ White Paper được công bố tại: https://leandix.com/fabric

Khám phá thêm chủ đề

Leandix kiến trúc AI White Paper Leandix Fabric
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận