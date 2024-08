Lee Jong Suk khoe ảnh du lịch Đà Nẵng giữa tin đồn chia tay IU

Lee Jong Suk tận hưởng kỳ nghỉ ở Đà Nẵng INSTAGRAM NV

Chiều 3.8, Lee Jong Suk bất ngờ đăng tải loạt ảnh đi nghỉ dưỡng cùng gia đình tại Đà Nẵng. Tài tử Hàn khoe đây là kỳ nghỉ mùa hè của mình và đính kèm dòng chú thích: "Vừa là con ngoan, vừa là bạn tốt". Trong loạt khoảnh khắc được cập nhật, nam diễn viên 35 tuổi cùng người thân tận hưởng những phút giây thư giãn tại một resort sang trọng có view biển yên bình, xung quanh phủ đầy cây xanh. Sao phim Big Mouth ngâm mình thư giãn trong hồ bơi, thích thú ngắm chú khỉ ngồi gần ban công, đội nón lá chụp ảnh ở nhà hàng Việt… Anh còn khoe video ghi lại cảnh ngồi trong xe hơi dạo quanh bờ biển, ngắm khung cảnh biển xanh, nắng vàng cùng những hàng dừa rợp bóng mát.



Bên dưới mục bình luận, nhiều fan Việt bày tỏ sự thích thú trước chuyến du lịch của Lee Jong Suk ở Đà Nẵng. Đông đảo người hâm mộ chào mừng anh đến mảnh đất hình chữ S và chúc gia đình có một kỳ nghỉ hè đáng nhớ tại đây. Trước đó khoảng ít ngày, dân mạng Việt Nam đã xôn xao trước tin tài tử xứ kim chi đang du lịch ở Đà Nẵng khi có người hâm mộ vô tình bắt gặp mỹ nam này tại một resort cao cấp và chia sẻ hình ảnh của anh lên mạng xã hội.

Tài tử 35 tuổi khoe loạt ảnh trong chuyến du lịch ở Việt Nam INSTAGRAM NV

Nam thần xứ Hàn đội nón lá, thích thú ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt trong chuyến đi INSTAGRAM NV

Hình ảnh giản dị của ngôi sao 8X tại Đà Nẵng được anh khoe trên trang cá nhân INSTAGRAM NV

Bài đăng về chuyến du lịch tại Đà Nẵng được Lee Jong Suk chia sẻ giữa lúc tin đồn anh và nữ ca sĩ IU chia tay đang gây bàn tán xôn xao. Theo thông tin được hé lộ, cặp đôi này được cho là đã không còn bên nhau và đang dành kỳ nghỉ ở hai nơi riêng biệt. Tin đồn được hé lộ từ hôm 1.8, trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội xứ Hàn lẫn Việt Nam với nhiều luồng ý kiến khác nhau. Trước những cuộc bàn tán về mối quan hệ tình cảm, hai nhân vật chính giữ im lắng.

Lee Jong Suk và IU bị tung ảnh hẹn hò vào ngày 31.12.2022 sau đó cả hai ngôi sao đều xác nhận chuyện tình cảm. Đến ngày đầu năm mới, nam diễn viên 8X đã gửi tâm thư đến người hâm mộ, lần đầu lên tiếng về chuyện yêu "em gái quốc dân" và nhấn mạnh đây là cô gái mà mình muốn bảo vệ. Từ đó đến nay, cả hai kín tiếng trong chuyện tình cảm.

Lee Jong Suk và IU đang khiến dân tình "dậy sóng" trước tin đồn chia tay INSTAGRAM NV

Lee Jong Suk là một trong những nam diễn viên 8X được yêu thích nhất trên màn ảnh xứ kim chi. Tài tử sinh năm 1989 gia nhập làng giải trí từ năm 2005 với tư cách người mẫu rồi lấn sân sang diễn xuất. Anh gây ấn tượng với khán giả qua loạt tác phẩm ăn khách: Đôi tai ngoại cảm, Bác sĩ xứ lạ, Pinocchio, Khi nàng say giấc, Phụ lục tình yêu, Big Mouth… Bên cạnh đóng phim, Lee Jong Suk đắt show quảng cáo, chụp ảnh tạp chí và sở hữu trang cá nhân có hơn 26,5 triệu người theo dõi. Tháng 10.2023, anh từng tổ chức fan meeting mang tên Dear. My With tại TP.HCM.