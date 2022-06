Lee Jong Suk trở lại màn ảnh nhỏ, hợp tác cùng YoonA (SNSD)

Mới đây, dự án truyền hình Big Mouth gây chú ý khi tung poster và hé lộ những chi tiết xoay quanh nhân vật nam chính Park Chang Ho của Lee Jong Suk. Theo đó, Lee Jong Suk vào vai Park Chang Ho, một luật sư hạng ba với tỷ lệ thành công chỉ 10%.

Tuy nhiên, vì phụ trách một vụ án giết người và trải qua biến cố bất ngờ, cuộc sống của Park Chang Ho thay đổi hoàn toàn. Anh bỗng trở thành một thiên tài lừa đảo mang danh Big Mouse. Để có thể sống sót và bảo vệ gia đình của mình, Park Chang Ho phải vạch trần âm mưu to lớn giữa các tầng lớp thượng lưu sở hữu nhiều đặc quyền.

Trên poster Big Mouth mới nhất, Lee Jong Suk xuất hiện trong trạng thái tơi tả, bị thương đầy mặt và ánh mắt chứa đầy sự tuyệt vọng cay đắng khi đứng giữa nhà tù lạnh lẽo. Ở hình ảnh khác, nhân vật Park Chang Ho của mỹ nam 8X lộ rõ vẻ cứng rắn và quyết tâm, hứa hẹn không chùn bước trước các thế lực tăm tối.

Đặc biệt, trong Big Mouth, Lee Jong Suk đóng cùng YoonA (SNSD). Người đẹp đảm nhận vai Go Mi Ho, một y tá đảm đang, tháo vát và là vợ của Park Chang Ho. Khán giả đặt nhiều kỳ vọng vào màn hợp tác của Lee Jong Suk và YoonA lần này.





Bên cạnh đó, Big Mouth còn là tác phẩm đánh dấu sự tái xuất màn ảnh nhỏ của Lee Jong Suk sau 3 năm, kể từ Romance Is a Bonus Book (Xuất bản tình yêu) phát sóng năm 2019 và đây cũng là phim đầu tiên mà anh tham gia sau khi xuất ngũ. Do đó, không chỉ người hâm mộ mà fan phim Hàn nói chung cũng rất mong chờ Big Mouth.

Big Mouth do Oh Choong Hwan làm đạo diễn. Tác phẩm quy tụ dàn sao Hàn như Lee Jong Suk, YoonA (SNSD), Kim Joo Hun, Ok Ja Yeon, Yang Kyung Won, Kwak Dong Yeon… Phim dự kiến ra mắt vào tối thứ 6 và 7 hằng tuần trên đài MBC, từ ngày 29.7.