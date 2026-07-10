Lee Jong Suk và IU chia tay sau 4 năm hẹn hò

Thông tin Lee Jong Suk và IU chia tay sau khoảng 4 năm hẹn hò khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Ngày 10.7, đại diện của hai nghệ sĩ xác nhận với Dispatch: "Hai người gần đây đã chia tay và quyết định giữ mối quan hệ tiền bối, hậu bối tốt đẹp". Đại diện cũng cho biết không thể chia sẻ thêm vì đây là chuyện riêng tư của nghệ sĩ.

Theo nguồn tin thân cận được Dispatch dẫn lại, nguyên nhân khiến mối quan hệ khép lại xuất phát từ lịch trình làm việc dày đặc của cả hai. Người này tiết lộ: "Do lịch trình bận rộn, số lần gặp gỡ ngày càng ít nên họ đã quyết định kết thúc mối quan hệ".

Lee Jong Suk và IU lần đầu quen biết khi cùng đảm nhận vai trò MC chương trình Inkigayo của đài SBS vào năm 2012. Dù thường xuyên bị đồn hẹn hò, cả hai luôn khẳng định chỉ là đồng nghiệp thân thiết.

Đến cuối năm 2022, Dispatch công bố loạt ảnh hai ngôi sao đón Giáng sinh cùng nhau tại Nagoya (Nhật Bản). Không lâu sau, công ty quản lý của cả hai đồng loạt xác nhận mối quan hệ. Phía HighZium Studio cho biết: "Lee Jong Suk và IU gần đây đã phát triển từ những người quen thân thiết thành một cặp đôi và đang duy trì mối quan hệ nghiêm túc". Trong khi đó, EDAM Entertainment cũng xác nhận hai nghệ sĩ "đã phát triển từ những đồng nghiệp thân thiết thành người yêu".

Trong thời gian hẹn hò, Lee Jong Suk và IU hiếm khi xuất hiện cùng trước công chúng Ảnh: Cắt từ MV Never Ending Story (trái) và cắt từ phim Hai thế giới

Thời điểm công khai tình cảm, Lee Jong Suk cũng viết thư gửi người hâm mộ, gọi IU là người luôn chiếm một góc đặc biệt trong trái tim anh từ rất lâu. Nam diễn viên bày tỏ biết ơn vì IU luôn động viên anh trong những giai đoạn khó khăn của cuộc sống và sự nghiệp. Trong khi đó, IU cũng mong người hâm mộ sẽ dõi theo mối quan hệ của cả hai bằng sự ủng hộ và ấm áp.

Cặp đôi kín tiếng của làng giải trí Hàn Quốc

Sau khi công khai chuyện tình cảm, Lee Jong Suk và IU hiếm khi xuất hiện cùng trước công chúng. Thay vào đó, cả hai lựa chọn cách âm thầm ủng hộ đối phương trong công việc.

Trong hơn 4 năm qua, cặp đôi nhiều lần vướng tin đồn chia tay nhưng đều không lên tiếng hoặc được người thân khẳng định vẫn duy trì mối quan hệ ổn định. Chính vì vậy, thông tin xác nhận chia tay lần này khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ.

IU, tên thật Lee Ji Eun, ra mắt với vai trò ca sĩ năm 2008 và nhanh chóng trở thành một trong những nghệ sĩ thành công nhất Hàn Quốc. Ngoài âm nhạc với nhiều bản hit như Good day, Palette, Celebrity, cô còn ghi dấu ấn ở lĩnh vực diễn xuất qua các bộ phim My mister, Hotel del Luna, Broker, When life gives you tangerines...

Trong khi đó, Lee Jong Suk khởi đầu là người mẫu trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Anh được biết đến qua loạt phim ăn khách như School 2013, I can hear your voice, Pinocchio, While you were sleeping, Big mouth... Nam diễn viên được đánh giá là một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng của màn ảnh Hàn trong hơn một thập niên qua.

Việc khép lại mối quan hệ sau khoảng 4 năm hẹn hò đánh dấu cái kết cho một trong những chuyện tình được công chúng quan tâm nhất của làng giải trí Hàn Quốc. Theo phía đại diện, Lee Jong Suk và IU sẽ tiếp tục ủng hộ nhau với tư cách đồng nghiệp.