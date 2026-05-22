Lee Jun Young: Từ idol bị chê đến diễn viên phim giờ vàng

Lee Jun Young gây tò mò với màn "sống hai cuộc đời" trong Reborn Rookie Ảnh: FPT Play cung cấp

Trong chương trình YouTube của MC Lee Ji Young phát sóng ngày 20.5, Lee Jun Young có dịp trải lòng về hành trình chuyển mình từ thần tượng K-pop sang diễn viên chuyên nghiệp. Nam nghệ sĩ sinh năm 1997 hiện đảm nhận vai chính trong bộ phim mới Tôi chuyển sinh thành tân binh (Reborn Rookie), series chuyển thể từ tiểu thuyết mạng nổi tiếng của tác giả San Kyeong của đài JTBC.

Lee Jun Young từng trầy trật thử vai hơn 100 lần

Nhắc lại quãng thời gian debut cùng nhóm U-KISS vào năm 2014, Lee Jun Young cho biết thực tế của showbiz khắc nghiệt hơn nhiều so với tưởng tượng. "Tôi từng nghĩ chỉ cần ra mắt là mọi khó khăn sẽ chấm dứt, nhưng không phải vậy. Tôi đã vấp ngã rất nhiều", anh chia sẻ. Khi được hỏi về giai đoạn chuyển hướng sang diễn xuất vào năm 2017, nam diễn viên thừa nhận anh từng chịu áp lực và định kiến rất lớn từ dư luận. Không chỉ bị nghi ngờ năng lực, Lee Jun Young còn nhận nhiều lời cay nghiệt nhắm vào xuất thân idol của mình.

"Có người nói thẳng rằng tôi đừng làm hại những diễn viên thật sự đang làm nghề nghiêm túc. Những lời đó khiến tôi tổn thương rất nhiều", anh kể. Nam nghệ sĩ cho biết nhiều người thường nghĩ idol dễ có cơ hội đóng phim, nhưng thực tế anh phải đi thử vai hơn 100 lần, bắt đầu từ những vai nhỏ nhất. "Tôi cảm thấy nếu bỏ cuộc thì mình sẽ trở thành kẻ thất bại", Lee Jun Young nói thêm.

Những năm gần đây, Lee Jun Young dần ghi dấu với hình ảnh diễn viên thực lực qua hàng loạt dự án như Weak Hero Class 2, Mask Girl hay D.P... Khả năng hóa thân đa dạng giúp anh trở thành một trong những gương mặt idol chuyển hướng diễn xuất được chú ý tại Hàn Quốc hiện nay. Đáng chú ý, trong buổi trò chuyện, Lee Jun Young cũng bày tỏ sự yêu mến dành cho Park Ji Hoon, bạn diễn trong Weak Hero Class 2. Nam diễn viên không ngần ngại dành nhiều lời khen cho đàn em.

Anh cũng tiết lộ bản thân từng rất ngưỡng mộ những nghệ sĩ idol chuyển hướng diễn xuất thành công trước đó như Im Si Wan hay Do Kyung Soo. Theo Lee Jun Young, vào thời điểm anh mới bắt đầu đóng phim, số lượng idol được công nhận ở lĩnh vực diễn xuất vẫn chưa nhiều như hiện tại. Với dự án mới Reborn Rookie (tựa Việt: Tôi chuyển sinh thành tân binh), Lee Jun Young dành nhiều tâm huyết cho bộ phim xoay quanh Kang Yong Ho (Son Hyun Joo) - chủ tịch tập đoàn Choi Sung, người được mệnh danh là "Thần kinh doanh". Sau một vụ tai nạn bí ẩn, linh hồn ông bất ngờ hoán đổi với cầu thủ bóng đá trẻ Hwang Joon Hyeong do Lee Jun Young thủ vai. Từ một ông trùm quyền lực, Kang Yong Ho buộc phải quay lại chính tập đoàn mình gây dựng với thân phận nhân viên mới vô danh.

Reborn Rookie cũng đánh dấu màn tái xuất mới nhất của Lee Jun Young sau thành công của Pump Up The Healthy Love, tác phẩm giúp anh lập cú "hat-trick" với 3 chiến thắng tại KBS Drama Awards 2025 Ảnh: FPT Play cung cấp

Điểm thú vị của Reborn Rookie nằm ở việc phim không chỉ khai thác yếu tố hoán đổi thân xác mang màu sắc hài hước mà còn đan xen về cuộc chiến quyền lực trong gia tộc tài phiệt. Tác phẩm được xem là sự kết hợp giữa drama công sở, đấu trí gia tộc và hành trình báo thù. Đây cũng là thử thách lớn với Lee Jun Young khi anh phải thể hiện hai phiên bản tính cách trong cùng một nhân vật: một chàng trai trẻ giàu năng lượng và một "linh hồn" chủ tịch sáu mươi tuổi từng trải.

Nam diễn viên tiết lộ anh đã nghiên cứu kỹ phong thái và giọng điệu của đàn anh Son Hyun Joo để tạo sự kết nối tự nhiên giữa hai nhân vật. "Tôi xem lại rất nhiều video từ các dự án trước của tiền bối để tái hiện chúng chân thực nhất", Lee Jun Young chia sẻ.

Phim còn có sự tham gia của Lee Ju Myung và Jin Goo, phát sóng khung giờ vàng tối thứ bảy và chủ nhật hằng tuần trên JTBC, tại Việt Nam khán giả có thể xem trên FPT Play. Với liên tiếp các dự án đa dạng về màu sắc lẫn tâm lý nhân vật, Lee Jun Young đang cho thấy nỗ lực thoát khỏi cái bóng "idol đi đóng phim" để từng bước trở thành gương mặt đáng chú ý của màn ảnh Hàn Quốc hiện nay.