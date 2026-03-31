Lee Min Ho giữ vững 'ngôi vương', là sao nam nổi tiếng nhất Hàn Quốc suốt 13 năm

Kể từ vai diễn bứt phá trong Vườn sao băng, Lee Min Ho nhanh chóng vươn lên trở thành hình mẫu nam chính hàng đầu của phim truyền hình Hàn Quốc. Những nhân vật giàu có, cuốn hút nhưng nội tâm phức tạp do anh thể hiện đã góp phần định hình một hình tượng tiêu biểu của làn sóng Hallyu. Dù mỗi năm đều xuất hiện nhiều gương mặt mới, nhưng vị trí dẫn đầu của tài tử 8X gần như không bị lung lay.

Vai diễn trong Vườn sao băng đã giúp Lee Min Ho tạo tiếng vang lớn và trở thành nam diễn viên hàng đầu châu Á Ảnh: Instagram actorleeminho

Sức hút bền bỉ của Lee Min Ho

Thống kê trong 5 năm gần đây (2021 - 2025) cho thấy bảng xếp hạng liên tục thay đổi ở các vị trí phía sau, nhưng ngôi đầu vẫn thuộc về Lee Min Ho. Anh duy trì tỷ lệ ủng hộ vượt trội, dao động từ 6,4% đến hơn 9%, cho thấy sức hút bền bỉ trong lòng công chúng.

Ở chiều ngược lại, Hyun Bin từng tăng mạnh độ nổi tiếng nhờ thành công của Hạ cánh nơi anh, song không duy trì được đà tăng trưởng khi thiếu những dự án bùng nổ tiếp theo. Gong Yoo vẫn giữ vị trí ổn định trong top 5, nhưng chưa từng thực sự đe dọa đến vị trí số 1. Bên cạnh đó, Kim Soo Hyun trở lại bảng xếp hạng năm 2024 nhờ sức nóng của Queen of Tears dù vướng scandal.

Với các nữ diễn viên, Song Hye Kyo liên tục góp mặt trong top 5 và đạt đỉnh sau thành công toàn cầu của The Glory. IU cũng có bước tiến đáng kể khi lọt vào top 3 năm 2025, phản ánh quá trình chuyển hướng sang diễn xuất hiệu quả.

Dù duy trì vị thế hàng đầu, sự nghiệp của Lee Min Ho không tránh khỏi những ý kiến trái chiều. Anh từng bị nhận xét là "một màu" khi thường xuyên đảm nhận các vai công tử nhà giàu với mô típ tương tự trong những bộ phim như The Heirs hay The King: Eternal Monarch. Một số dự án gần đây của nam diễn viên cũng nhận phản hồi trái chiều và chưa đạt kỳ vọng.

Hình tượng tài phiệt và công tử nhà giàu đã gắn liền với tên tuổi Lee Min Ho qua nhiều tác phẩm Ảnh: Instagram actorleeminho

Tuy nhiên, những tranh luận này không làm suy giảm sức hút của nam diễn viên. Mỗi lần tái xuất, Lee Min Ho vẫn thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả trong và ngoài nước. Anh cũng là một trong những diễn viên Hàn Quốc sớm xây dựng được cộng đồng người hâm mộ quốc tế vững mạnh, góp phần quan trọng trong việc lan tỏa văn hóa Hàn Quốc ra toàn cầu.

Bảng xếp hạng này được xây dựng từ Khảo sát làn sóng Hallyu toàn cầu do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc phối hợp cùng Quỹ Giao lưu Văn hóa Quốc tế Hàn Quốc thực hiện thường niên. Khảo sát được tiến hành trên hàng chục nghìn người tại nhiều quốc gia, nhằm đánh giá mức độ yêu thích đối với các nghệ sĩ và nội dung Hàn Quốc. Kết quả được tổng hợp dựa trên tỷ lệ bình chọn của người tham gia, qua đó phản ánh mức độ phổ biến và sức ảnh hưởng của từng ngôi sao trên phạm vi quốc tế.