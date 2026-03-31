Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Lee Min Ho giữ vững 'ngôi vương', là sao nam nổi tiếng nhất Hàn Quốc suốt 13 năm

Nguyễn Quang Hải
31/03/2026 14:56 GMT+7

Trong bối cảnh ngành giải trí Hàn Quốc liên tục biến động với sự cạnh tranh khốc liệt, Lee Min Ho vẫn giữ vững vị trí số 1 trong bảng xếp hạng nam diễn viên được yêu thích nhất suốt 13 năm liên tiếp, Kbizoom đưa tin ngày 31.3.

Kể từ vai diễn bứt phá trong Vườn sao băng, Lee Min Ho nhanh chóng vươn lên trở thành hình mẫu nam chính hàng đầu của phim truyền hình Hàn Quốc. Những nhân vật giàu có, cuốn hút nhưng nội tâm phức tạp do anh thể hiện đã góp phần định hình một hình tượng tiêu biểu của làn sóng Hallyu. Dù mỗi năm đều xuất hiện nhiều gương mặt mới, nhưng vị trí dẫn đầu của tài tử 8X gần như không bị lung lay.

Vai diễn trong Vườn sao băng đã giúp Lee Min Ho tạo tiếng vang lớn và trở thành nam diễn viên hàng đầu châu Á

Sức hút bền bỉ của Lee Min Ho

Thống kê trong 5 năm gần đây (2021 - 2025) cho thấy bảng xếp hạng liên tục thay đổi ở các vị trí phía sau, nhưng ngôi đầu vẫn thuộc về Lee Min Ho. Anh duy trì tỷ lệ ủng hộ vượt trội, dao động từ 6,4% đến hơn 9%, cho thấy sức hút bền bỉ trong lòng công chúng.

Ở chiều ngược lại, Hyun Bin từng tăng mạnh độ nổi tiếng nhờ thành công của Hạ cánh nơi anh, song không duy trì được đà tăng trưởng khi thiếu những dự án bùng nổ tiếp theo. Gong Yoo vẫn giữ vị trí ổn định trong top 5, nhưng chưa từng thực sự đe dọa đến vị trí số 1. Bên cạnh đó, Kim Soo Hyun trở lại bảng xếp hạng năm 2024 nhờ sức nóng của Queen of Tears dù vướng scandal.

Với các nữ diễn viên, Song Hye Kyo liên tục góp mặt trong top 5 và đạt đỉnh sau thành công toàn cầu của The Glory. IU cũng có bước tiến đáng kể khi lọt vào top 3 năm 2025, phản ánh quá trình chuyển hướng sang diễn xuất hiệu quả.

Dù duy trì vị thế hàng đầu, sự nghiệp của Lee Min Ho không tránh khỏi những ý kiến trái chiều. Anh từng bị nhận xét là "một màu" khi thường xuyên đảm nhận các vai công tử nhà giàu với mô típ tương tự trong những bộ phim như The Heirs hay The King: Eternal Monarch. Một số dự án gần đây của nam diễn viên cũng nhận phản hồi trái chiều và chưa đạt kỳ vọng.

Hình tượng tài phiệt và công tử nhà giàu đã gắn liền với tên tuổi Lee Min Ho qua nhiều tác phẩm

Tuy nhiên, những tranh luận này không làm suy giảm sức hút của nam diễn viên. Mỗi lần tái xuất, Lee Min Ho vẫn thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả trong và ngoài nước. Anh cũng là một trong những diễn viên Hàn Quốc sớm xây dựng được cộng đồng người hâm mộ quốc tế vững mạnh, góp phần quan trọng trong việc lan tỏa văn hóa Hàn Quốc ra toàn cầu.

Bảng xếp hạng này được xây dựng từ Khảo sát làn sóng Hallyu toàn cầu do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc phối hợp cùng Quỹ Giao lưu Văn hóa Quốc tế Hàn Quốc thực hiện thường niên. Khảo sát được tiến hành trên hàng chục nghìn người tại nhiều quốc gia, nhằm đánh giá mức độ yêu thích đối với các nghệ sĩ và nội dung Hàn Quốc. Kết quả được tổng hợp dựa trên tỷ lệ bình chọn của người tham gia, qua đó phản ánh mức độ phổ biến và sức ảnh hưởng của từng ngôi sao trên phạm vi quốc tế.

Tin liên quan

Lee Min Ho thừa nhận gặp khó khăn trong vai diễn mới nhất

Lee Min Ho cùng dàn diễn viên và đạo diễn phim 'Omniscient Reader's Viewpoint' đã chia sẻ nhiều câu chuyện hậu trường thú vị trong buổi họp báo ngày 17.6, xoay quanh quá trình chuyển thể webtoon nổi tiếng thành tác phẩm điện ảnh quy mô lớn.

Phim mới của Lee Min Ho và Jisoo gây tranh cãi

Khám phá thêm chủ đề

lee min ho Song Hye Kyo Hàn Quốc vườn sao băng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận