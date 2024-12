Lee Min Ho tiết lộ bị tai nạn nghiêm trọng, nằm viện gần 1 năm

Lee Min Ho trong chương trình You Quiz on the Block ẢNH: TVN

Theo News1, Lee Min Ho gây chú ý khi xuất hiện trong tập mới của chương trình You Quiz on the Block do Yoo Jae Suk - Jo Se Ho dẫn dắt và kể về biến cố cùng những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp diễn xuất. Trước khi nổi đình đám khắp châu Á với bộ phim Vườn sao băng (2009), Lee Min Ho từng trải qua giai đoạn khó khăn, tuyệt vọng. Theo lời kể của nam diễn viên, vào năm 2006, anh đã gặp tai nạn nghiêm trọng khi cùng với Jung Il Woo đến tỉnh Gangwon (Hàn Quốc) du lịch. Khi ấy, một tài xế say rượu đã đâm vào xe của họ khiến tài tử họ Lee bị rách sụn, gãy xương đùi trong khi nam diễn viên họ Jung cũng bị thương nặng.



Sao phim Những người thừa kế cho biết vụ tai nạn năm đó đã gây chấn động khu vực Gangwon vì có người chết. Anh cho biết bản thân trải qua quá trình phục hồi kéo dài 7 tháng và nằm viện gần 1 năm. "Tất cả những người có mặt trên xe của người gây tai nạn đều mất mạng. Còn tôi phải nằm viện gần một năm, không thể làm gì khác ngoài việc nằm một chỗ", anh nhớ lại.

Tài tử 8X mất một thời gian dài để hồi phục sau tai nạn và tiếp tục sự nghiệp diễn xuất ẢNH: INSTAGRAM NV

Khoảng thời gian ấy vô cùng khó khăn với Lee Min Ho khi anh không thể làm được gì. "Tôi vừa mới trưởng thành, mang trong mình đủ ước mơ và hoài bão. Khi mọi thứ đột nhiên phải ngừng lại, tất cả những gì tôi có thể làm là suy nghĩ. Tôi đã trải qua những ngày chối bỏ sự thật, tức giận, chán nản rồi cuối cùng là chấp nhận", nam diễn viên 37 tuổi nhớ lại.

Thời điểm đó, Jung Il Woo may mắn hồi phục trước Lee Min Ho và trở lại với công việc. Giai đoạn 2006 - 2007, tên tuổi anh vụt sáng nhờ vai diễn trong bộ phim High Kick! (Gia đình là số 1). Chứng kiến thành công của bạn thân khi chính mình đang không thể làm được gì khiến tài tử họ Lee không khỏi suy nghĩ, buồn bực và chán ghét bản thân. "Tôi muốn cổ vũ và ăn mừng thành công của cậu ấy thật hết lòng nhưng một phần trong tôi lại cảm thấy mất kiên nhẫn. Tôi cũng muốn được công nhận, cũng muốn tạo được dấu ấn trước công chúng. Tôi tự hỏi tại sao mình không thể chúc mừng một cách trọn vẹn cho bạn mình và cảm thấy mâu thuẫn", anh thừa nhận.

Lee Min Ho nổi đình đám từ Vườn sao băng và hiện vẫn là một trong những "nam thần" đắt giá bậc nhất làng giải trí Hàn Quốc ẢNH: AFP

Không lâu sau biến cố kể trên, Lee Min Ho vụt sáng thành sao với vai Gu Jun Pyo trong bộ phim truyền hình Vườn sao băng từng "làm mưa làm gió" khắp châu Á. Hình tượng chàng công tử điển trai, đầy khí chất cùng câu chuyện tình theo mô típ "Lọ Lem - hoàng tử" từng khiến bao khán giả nữ mê mệt một thời và giúp tài tử 8X thu hút lượng fan hùng hậu từ trong nước cho đến quốc tế. Đây cũng là bàn đạp giúp Lee Min Ho nhận được những dự án "khủng" tiếp theo: Thợ săn thành phố, Những người thừa kế, Huyền thoại biển xanh, Quân vương bất diệt…

Nhắc về vai diễn gắn liền với tên tuổi, Lee Min Ho nói anh và Gu Jun Pyo có sự khác biệt quá lớn. Trong khi nhân vật này là con nhà tài phiệt thì nam diễn viên lại sinh trưởng trong một gia đình bình thường và mẹ anh phải gồng gánh, chạy ngược chạy xuôi để nuôi cả nhà. "Từ khi còn nhỏ, tôi đã muốn mau chóng bước vào đời để giảm bớt gánh nặng cho mẹ. Tôi nhớ mình đã từng đưa mẹ 1 triệu won - số tiền kiếm được từ một quảng cáo, điều đó khiến mẹ rất vui. Mẹ là người luôn bên cạnh tôi và là người tôi yêu thương nhất", nam diễn viên bộc bạch.