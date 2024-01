Lee Naeun nhóm April hẹn hò cầu thủ Lee Kang In

Ngày 2.1, The Fact tiết lộ thông tin độc quyền về chuyện hẹn hò bí mật của ngôi sao bóng đá Hàn Quốc Lee Kang In và nữ ca sĩ, diễn viên, cựu thành viên April - Lee Naeun sinh năm 1999. Theo thông tin công bố, Lee Naeun đã xuất hiện tại bãi đậu xe của khách sạn Yeouido - nơi đội tuyển quốc gia lưu trú và bí mật gặp Lee Kang In trong ô tô vào thời điểm giữa tháng 11 năm ngoái, trước trận đấu của đội tuyển Hàn Quốc tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026.

Thông tin cầu thủ bóng đá nổi tiếng Lee Kang In và Lee Naeun hẹn hò được công chúng xứ kim chi quan tâm THE FACT

The Fact tiết lộ sau khi tập luyện tại sân Mokdong ở Seoul ngày 14.11 năm ngoái, Lee Kang In đeo kính, khẩu trang, mặc áo hoodie, cẩn thận nhìn xung quanh rồi bước lên chiếc Mercedes-Benz đang đợi sẵn của Lee Naeun. Chiếc xe của hai người rời khỏi bãi đậu xe của khách sạn và đến một nơi vắng vẻ để có khoảng thời gian riêng tư.

Một ngày sau khi Lee Kang In cùng đội tuyển quốc gia giành chiến thắng 5-0 trước Singapore ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 - khu vực châu Á, Bắc và Trung Mỹ, cặp đôi chị em được cho hẹn hò thân mật tại nhà riêng của Naeun ở Guri, tỉnh Kyunggi-do, Hàn Quốc.

Lee Naeun và Lee Kang In gặp nhau tại nhà riêng của Naeun sau chiến thắng đậm của đội bóng trước Singapore THE FACT

The Fact đã tiến hành phỏng vấn qua điện thoại, song công ty quản lý của nữ diễn viên cho biết cả hai chỉ là bạn. Tờ báo này cũng liên hệ với đơn vị quản lý trong nước của Lee Kang In về tin đồn hẹn hò, nhưng phía nam cầu thủ từ chối đưa ra phản hồi chính thức.



Lee Naeun là cựu thành viên của nhóm nhạc nữ April, ra mắt vào tháng 8.2015 và được người hâm mộ yêu mến với một số ca khúc hit như Spring Land Story và LALALILALA. Năm 2018, cô tham gia đóng phim và nhận được nhiều phản hồi tích cực về khả năng diễn xuất khi xuất hiện trong phim People's Entertainment hay Extra Extra Discovery. Tác phẩm mới nhất của Naeun là Chaebol X Detective của đài SBS sẽ phát sóng vào tháng 1 này.

Lee Kang In là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Hàn Quốc hiện thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công hoặc tiền vệ cánh cho câu lạc bộ Paris Saint-Germain và đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc. Anh gia nhập Học viện Valencia ở Tây Ban Nha khi mới 10 tuổi và chính thức thi đấu chuyên nghiệp từ tháng 10.2018.