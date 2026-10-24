Lee Young Ae sau 23 năm làm nên huyền thoại 'Nàng Dae Jang Geum'

Cột mốc nâng tầm tên tuổi Lee Young Ae

Tháng 3.2026, Lee Young Ae khiến người hâm mộ xúc động khi ghé thăm địa điểm quay Nàng Dae Jang Geum tại khu vực Oedolgae, thành phố Seogwipo, đảo Jeju. Theo đài TV Chosun và nhiều tờ báo Hàn Quốc, nữ diễn viên đăng tải hình ảnh chuyến đi trên mạng xã hội, kèm lời nhắn: "Jang Geum ơi, đã bao lâu rồi nhỉ? Vui mừng đến mức muốn khóc, thật xúc động".

Ra mắt năm 2003, Nàng Dae Jang Geum kể về Seo Jang Geum, cô gái có ước mơ trở thành đầu bếp hàng đầu nhưng bị cuốn vào những âm mưu chốn cung đình. Sau khi bị đày đến đảo Jeju, cô học y thuật, trở lại hoàng cung và từng bước khẳng định năng lực bằng tài nấu ăn cùng khả năng chữa bệnh.

Nàng Dae Jang Geum trở lại màn ảnh Việt sau 23 năm kể từ ngày ra mắt Ảnh: FPT Play cung cấp

Theo thông tin giới thiệu tác phẩm, bộ phim có kinh phí khoảng 15 triệu USD, được bán bản quyền tới 91 quốc gia và vùng lãnh thổ, mang về doanh thu bản quyền khoảng 103,4 triệu USD. Từ mức tỷ suất người xem 19,8% ở tập đầu, phim đạt đỉnh 57,8% ở tập cuối, trở thành một trong những tác phẩm truyền hình Hàn Quốc nổi bật nhất thời kỳ đó.

Vai diễn Jang Geum giúp Lee Young Ae trở thành gương mặt tiêu biểu của làn sóng Hallyu tại châu Á. Nữ diễn viên giành giải Daesang tại MBC Drama Awards 2003, còn đạo diễn Lee Byung Hoon được vinh danh ở hạng mục đạo diễn truyền hình tại Baeksang Arts Awards 2004.

Không dừng lại ở thành công trên màn ảnh, tác phẩm còn góp phần quảng bá văn hóa và ẩm thực Hàn Quốc. Hình ảnh những món ăn cung đình, tinh thần tôn trọng nguyên liệu và sự tỉ mỉ trong chế biến đã khơi gợi sự tò mò của khán giả quốc tế đối với văn hóa ẩm thực xứ kim chi.

Cuộc sống kín tiếng bên chồng và hai con

Nếu trên màn ảnh, Lee Young Ae thường gắn với những nhân vật có số phận nhiều biến động, ngoài đời, nữ diễn viên lại chọn lối sống tương đối kín đáo. Cô kết hôn với doanh nhân Jung Ho Young trong một buổi lễ riêng tư tại Hawaii năm 2009. Hai người có cặp song sinh, một trai và một gái, chào đời năm 2011.

Trong nhiều năm, Lee Young Ae hạn chế chia sẻ chuyện gia đình trước truyền thông. Cô từng dành thời gian ưu tiên cho con nhỏ trước khi trở lại hoạt động nghệ thuật với mật độ dày hơn. Những thông tin được báo chí Hàn Quốc đăng tải trong năm 2026 cho thấy gia đình vẫn là một phần quan trọng trong cuộc sống của nữ diễn viên.

Tháng 7.2026, tờ The Korea Times, dẫn lại thông tin từ Hankook Ilbo, đăng tải hình ảnh hiếm hoi Lee Young Ae xuất hiện cùng chồng và một số người quen trong buổi gặp gỡ riêng. Bức ảnh thu hút sự chú ý bởi nữ diễn viên vốn ít khi công khai những khoảnh khắc đời thường bên bạn đời. Đến tháng 10.2026, Lee Young Ae và chồng tiếp tục thu hút sự quan tâm khi cùng dự lễ trao giải Beautiful Artist Awards lần thứ 16 tại Seoul. Theo Financial News của Hàn Quốc, cặp đôi xuất hiện bên nhau tại sự kiện ngày 15.10.2026. Đây là một trong những lần hiếm hoi họ cùng tham dự sự kiện công khai.

Dù thường xuyên được truyền thông chú ý về ngoại hình và cuộc sống hôn nhân, Lee Young Ae không xây dựng hình ảnh bằng việc liên tục xuất hiện trước công chúng. Cô vẫn duy trì khoảng cách nhất định giữa công việc và đời tư, chỉ chia sẻ một phần sinh hoạt cá nhân qua mạng xã hội.

Trong bối cảnh Nàng Dae Jang Geum được phát lại, khán giả Việt Nam có cơ hội nhìn lại thời kỳ hoàng kim của dòng phim cổ trang Hàn Quốc Ảnh: FPT Play cung cấp

Sau Nàng Dae Jang Geum, Lee Young Ae không giới hạn bản thân trong dòng phim cổ trang. Cô từng gây chú ý với bộ phim điện ảnh Thân thiện với Kim Ja (Lady Vengeance), phim truyền hình Inspector Koo và Maestra: Strings of Truth (2023). Các tác phẩm cho thấy nữ diễn viên sẵn sàng thử sức với những nhân vật phức tạp, có đời sống nội tâm khác biệt.

Năm 2025, cô trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim Walking on Thin Ice của KBS, kết hợp cùng Kim Young Kwang. Tác phẩm khai thác câu chuyện một người mẹ bị đẩy vào tình thế nguy hiểm, qua đó mở ra một hướng diễn xuất căng thẳng và gai góc hơn so với hình ảnh quen thuộc của Lee Young Ae.

Theo Yonhap News Agency, tháng 3.2026, nữ diễn viên được xác nhận tham gia dự án truyền hình mới Jae-i's Young-in, tái hợp với Yoo Ji Tae sau 25 năm kể từ bộ phim điện ảnh One Fine Spring Day (2001). Trong phim, Lee Young Ae vào vai một giáo viên mỹ thuật đau buồn vì mất con, còn Yoo Ji Tae đảm nhận nhân vật một kiến trúc sư gặp vấn đề về trí nhớ. Tác phẩm thuộc thể loại tình cảm pha bí ẩn, xoay quanh những con người mang tổn thương và hành trình học cách sống tiếp. Ở tuổi 55, nữ diễn viên vẫn xuất hiện trong các chiến dịch thời trang, tham gia sự kiện và duy trì sự quan tâm của công chúng.