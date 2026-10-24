Leeds Beckett MBA triển khai học bổng đến 70% và các cơ hội học tập quốc tế

Ứng viên trao đổi cùng các chuyên gia trong buổi phỏng vấn học bổng để chia sẻ về kinh nghiệm cá nhân ẢNH: FSB

Viện Quản trị & Công nghệ FSB, Trường đại học FPT triển khai đợt phỏng vấn học bổng thạc sĩ tài năng cuối cùng trong năm 2026 dành cho ứng viên chương trình Leeds Beckett MBA - Business Transformation MBA. Cụ thể, ứng viên có cơ hội nhận quyền lợi gồm học bổng lên đến 70% học phí, trải nghiệm học tập một tuần tại Trường đại học Leeds Beckett (Vương quốc Anh) hoặc tham gia chương trình tiếng Anh dự bị ba tháng tại Philippines do FSB tài trợ. Các mức quyền lợi học tập trên sẽ được đánh giá và xem xét cấp duyệt tùy thuộc vào năng lực cá nhân và kết quả thể hiện trong buổi phỏng vấn cùng hội đồng.

Ứng viên đáp ứng đủ điều kiện đầu vào tham gia phỏng vấn với hội đồng gồm giảng viên chương trình, chuyên gia và doanh nhân. Nội dung trao đổi tập trung vào mục tiêu học tập, kinh nghiệm làm việc và định hướng nghề nghiệp, đồng thời tạo cơ hội để ứng viên thể hiện năng lực thông qua việc giải đáp một số bài toán kinh doanh thực tế.

Đại diện FSB cho biết, chính sách học bổng hướng đến người đi làm có nhu cầu phát triển năng lực quản trị và tiếp cận chương trình MBA Anh quốc tại Việt Nam. Các quyền lợi đáp ứng những nhu cầu khác nhau, từ hỗ trợ chi phí học tập đến trải nghiệm môi trường học thuật quốc tế và chuẩn bị năng lực tiếng Anh trước khi theo học chương trình. Qua đó, FSB kỳ vọng tạo điều kiện để người đi làm tiếp tục học tập, nâng cao năng lực quản trị chiến lược, đóng góp tích cực hơn cho sự phát triển của doanh nghiệp và nền kinh tế.

Học viên Leeds Beckett MBA có cơ hội nhận học bổng lên đến 70% học phí ẢNH: FSB

Bên cạnh chính sách học bổng, Leeds Beckett MBA hướng đến cung cấp trải nghiệm học tập theo chương trình đào tạo chuẩn của Trường đại học Leeds Beckett, kết hợp kiến thức quản trị với khả năng vận dụng vào thực tiễn doanh nghiệp tại Việt Nam. Người học có cơ hội tiếp cận nội dung đào tạo theo giáo trình nguyên gốc từ Trường đại học Leeds Beckett được kiểm định nghiêm ngặt mỗi năm một lần; tham gia hoạt động trải nghiệm như tọa đàm cùng doanh nhân; chuyên gia về các chuyên đề kinh doanh; tham dự lễ tốt nghiệp và nhận bằng trực tiếp tại Trường đại học Leeds Beckett (Anh quốc).

Học viên Leeds Beckett MBA Việt Nam có cơ hội tham gia các hoạt động trải nghiệm cùng cộng đồng học viên và tham dự lễ tốt nghiệp tại Trường đại học Leeds Beckett (Vương quốc Anh) ẢNH: FSB

Leeds Beckett MBA là chương trình Thạc sĩ quản trị kinh doanh Anh quốc, cấp bằng MBA từ Đại học Leeds Beckett (Vương quốc Anh), được triển khai tại Việt Nam thông qua hợp tác đào tạo với Viện Quản trị & Công nghệ FSB, Trường đại học FPT.

Chương trình được thiết kế là chương trình MBA định hướng ứng dụng, tập trung vào phát triển năng lực quản trị chiến lược, phân tích hoạt động doanh nghiệp, đánh giá nhu cầu thay đổi và xây dựng phương án chuyển đổi kinh doanh phù hợp với thị trường thực tế.

Với cấu trúc sáu học phần và một dự án tốt nghiệp, chương trình tập trung vào các lĩnh vực quản trị cốt lõi như chiến lược, tài chính, vận hành, hậu cần, tiếp thị và quản trị nhân sự. Cách tiếp cận liên ngành giúp người học xem xét hoạt động doanh nghiệp từ nhiều góc độ, kết nối các chức năng quản trị và đánh giá tính khả thi của phương án kinh doanh.

Chính sách học bổng áp dụng cho đợt tuyển sinh cuối năm 2026 tại các cơ sở của FSB ở Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ. Ứng viên quan tâm tìm hiểu và đăng ký Leeds Beckett MBA - Business Transformation MBA from the UK hoặc liên hệ qua hotline 0906 266 116. ‏