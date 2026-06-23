Legacy Mekong: Tái tạo năng lượng từ những ‘nghi thức’ nhỏ giữa miền sông nước

Thay vì định nghĩa wellness bằng công nghệ hiện đại, Legacy Mekong lựa chọn chạm vào tâm trí du khách qua những "nghi thức" mộc mạc mang đậm bản sắc địa phương:

Chào đón nồng hậu: Hành trình bắt đầu bằng chiếc canoe riêng băng qua sông, những chiếc vòng tay đan từ lá dừa, ly soda mát lành từ nguồn nước bản địa và giỏ trái cây thuận mùa kèm thư tay tỉ mẩn.

Hành trình bắt đầu bằng chiếc canoe riêng băng qua sông, những chiếc vòng tay đan từ lá dừa, ly soda mát lành từ nguồn nước bản địa và giỏ trái cây thuận mùa kèm thư tay tỉ mẩn. Tái tạo thân – tâm – trí: Du khách có thể khởi đầu ngày mới với yoga giữa thiên nhiên, Pilates, hay thư giãn tại spa. Ẩm thực cũng là điểm nhấn với "Bữa sáng kể chuyện Mekong", nơi mỗi món ăn là một lát cắt văn hóa gắn liền với người nông dân và mùa vụ.

Du khách có thể khởi đầu ngày mới với yoga giữa thiên nhiên, Pilates, hay thư giãn tại spa. Ẩm thực cũng là điểm nhấn với "Bữa sáng kể chuyện Mekong", nơi mỗi món ăn là một lát cắt văn hóa gắn liền với người nông dân và mùa vụ. Dấu ấn khó phai: Khi hoàng hôn buông xuống bên gốc đa trăm tuổi, "Nghi thức giao hòa" (Sundown Ritual)mở ra khoảng lặng để du khách viết lời chiêm nghiệm gửi cho chính mình. Trước khi rời đi, món quà bánh gạo thủ công cùng hạt giống "Memory Seeds" sẽ là lời chúc bình an, lưu giữ trọn vẹn ký ức miền Tây.

Legacy Mekong chính là nơi để du khách lùi lại một bước, tận hưởng thiên nhiên và tìm lại sự cân bằng đúng nghĩa trong cuộc sống.

Để biết thêm thông tin hoặc đặt kỳ nghỉ, vui lòng truy cập website chính thức của Legacy Mekong, Can Tho, Autograph Collection.