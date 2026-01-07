Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Lego bán máy tính siêu nhỏ, hiện thực hóa tham vọng lớn nhất sau 50 năm

Khải Minh
Khải Minh
07/01/2026 09:00 GMT+7

Xuất hiện lần đầu tại CES 2026, Smart Brick là bước tiến mới của Lego khi đưa công nghệ vào viên gạch đồ chơi 2x4 quen thuộc.

Tại sự kiện CES 2026 (Las Vegas - Mỹ), thương hiệu đồ chơi Lego đã giới thiệu Smart Brick -nền tảng máy tính nhúng nằm trọn trong khối gạch Lego tiêu chuẩn 2x4. Đây là bước tiến công nghệ lớn trong lịch sử của hãng đồ chơi từ Đan Mạch, khi tích hợp đầy đủ hệ thống vi xử lý, cảm biến, pin sạc và khả năng kết nối không dây chỉ trong một viên gạch nhỏ.

Lego tích hợp vi xử lý và Bluetooth vào viên gạch đồ chơi truyền thống - Ảnh 1.

Smart Brick giúp các mô hình Lego phản hồi cử chỉ người chơi bằng cảm biến, âm thanh và kết nối không dây

ẢNH: LEGO

Smart Brick sẽ là trung tâm của dòng sản phẩm Smart Play, bắt đầu mở bán từ ngày 1.3.2026 cùng với các bộ mô hình Star Wars đầu tiên. Những khối gạch này có thể phát hiện chuyển động, hướng, cử chỉ và cả các thẻ thông minh NFC gần đó. Khi kết nối nhiều Smart Bricks lại với nhau, chúng tự động thiết lập mạng Bluetooth Mesh để nhận biết vị trí tương đối và phối hợp phản ứng như âm thanh, ánh sáng hoặc chuyển động.

Các viên Smart Brick có thể sạc không dây qua một tấm sạc đa điểm, đủ khả năng nạp năng lượng cho nhiều khối cùng lúc. Pin được thiết kế để duy trì hiệu suất sau nhiều năm không sử dụng. Mỗi viên gạch đều chứa cảm biến ánh sáng và cảm biến quán tính, cùng khả năng phát ra âm thanh và ánh sáng từ bên trong mô hình.

Trong phần trình diễn tại CES, mô hình Star Wars có thể phản ứng theo thời gian thực: Tàu phát ra âm thanh khi nghiêng bay, gươm phát sáng khi nhân vật giao đấu, và bản nhạc The Imperial March tự động vang lên khi nhân vật Palpatine ngồi lên ngai vàng.

Lego khẳng định các khối Smart Brick không tích hợp camera hay trí tuệ nhân tạo. Đại diện Lego cho biết sản phẩm có tích hợp micro, nhưng chỉ dùng như cảm biến âm thanh để phản ứng với hành vi như thổi nến và hoàn toàn không ghi âm hay lưu trữ dữ liệu giọng nói. Thiết kế này nhằm duy trì tính riêng tư cho người dùng, đồng thời mở rộng khả năng tương tác vật lý trong khi vẫn giữ nguyên trải nghiệm đặc trưng của Lego.

