Lên cơn nghiện, mua ma túy giấu vào khẩu trang y tế vẫn bị bắt

Ngày 25.6, Cơ quan CSĐT Công an H.Mang Thít (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Bùi Văn Vũ (33 tuổi, ngụ xã Mỹ An, H.Mang Thít), để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bị can Bùi Văn Vũ tại cơ quan công an NAM LONG

Theo hồ sơ của cơ quan công an, khoảng 10 giờ 50 ngày 16.6, khi đang làm thuê tại khu vực ấp Cái Kè, xã Mỹ Phước, H.Mang Thít, Vũ lên cơn nghiện nên đi mua ma túy để sử dụng.

Vũ chạy xe máy đến một quán cà phê - karaoke ở xã An Phước, H.Mang Thít để mua ma túy. Tại đây, Vũ được một phụ nữ bán 0,2885 gram ma túy với giá 200.000 đồng.

Sau đó, Vũ cất giấu ma túy trong chiếc khẩu trang y tế rồi bỏ vào túi quần. Khi Vũ vừa lên xe ra khỏi quán thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ. Tại cơ quan công an, Vũ đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Vụ tàng trữ trái phép chất ma túy nêu trên đang được Công an H.Mang Thít tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.